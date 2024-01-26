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    26 января 2024, 09:00 • Экономика

    Как газ пойдет через Украину без контракта

    Украина вынуждена сохранить транзит российского газа даже без контракта с Газпромом

    Как газ пойдет через Украину без контракта
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Словакия начала договариваться с Украиной о том, чтобы продолжить получать российский газ после окончания транзитного договора с Газпромом в этом году. Завершение соглашения – не приговор. Транзит может быть продолжен даже без него. Как это возможно и что может помешать?

    Премьер Словакии Роберт Фицо удивил своим заявлением, что Украина продолжит транзит российского газа по своей территории и после 2024 года, когда заканчивается текущий долгосрочный транзитный контракт с Газпромом. По словам Фицо, такая договоренность возникла на встрече с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

    «Это выдающееся известие. Это означает, что и мы, в Словакии, будем иметь возможность продолжать транзит этого газа, чем будут пользоваться не только предприятия в Словакии, но и в Австрии, и в Италии. Я надеюсь, что мы (вместе с украинскими коллегами) в короткое время доведем до ума все эти вопросы», – заявил Фицо.

    Однако речи о продлении действующего транзитного контракта между «Нафтогазом» и Газпромом не идет. Как и о подписании нового долгосрочного договора. Геополитическая ситуация не предполагает, что Украина сядет за стол переговоров. Киев не раз заявлял, что после 2024 года контракта с Газпромом больше не будет, и он остается верен своей позиции.  

    «Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года, мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт, о чем премьер-министр Украины сообщил своему словацкому коллеге», – заявили в пресс-службе правительства Украины после заявления Словакии. Однако Киев «может говорить с европейской страной (членом ЕС) об использовании своей газотранспортной сети». Транзит будет возможен при условии, если получатель арендует мощности украинской ГТС, передает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники в правительстве Украины.

    Отсутствие долгосрочного контракта на транзит не означает, что поставки российского газа через Украину будут остановлены. Они могут быть продолжены без такого договора. Речь идет о проведении на европейских принципах аукционов по бронированию мощностей украинской ГТС сроком на сутки, месяц, квартал или даже год.

    Такой опыт у Газпрома уже был в ситуации с Польшей и транзитом газа по газопроводу «Ямал – Европа». Варшава не стала продлевать завершившийся транзитный контракт, но поставки периодически продолжались по европейской системе аукционов. Когда у Газпрома были дополнительные заявки от европейских покупателей, он бронировал мощности польской ГТС для прокачки заказанных объемов. Подобная схема может быть использована и в случае с украинской ГТС. Более того, Газпром ранее уже докупал по такой системе мощности самой украинской ГТС, когда заявок от европейцев было больше и нужно было поставить сверхконтрактные объемы.

    «Украина изменила свое законодательство по работе ГТС, теперь оно соответствует европейским принципам. Поэтому после 2024 года она может использовать систему аукционов для краткосрочного бронирования мощностей украинской ГТС», – говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

    Подписание долгосрочных контрактов уже не имеет смысла, а переход на подобную систему аукционов удобен для всех трех сторон процесса,

    считает эксперт.

    Долгосрочный контракт предполагает, что поставщик – Газпром – берет на себя обязательство поставлять конкретный объем газа транзитом. В текущем договоре речь идет о 40 млрд кубов газа в год. И по правилу «качай или плати» Газпром должен платить за прокачку этих кубов, даже если физические объемы меньше. «Сейчас ситуация радикально изменилась, так как работает только северная ветка транзита, а южная ветка не работает, поэтому Газпром поставляет меньше половины от заявленного обязательного объема транзита», – говорит Громов. Качать по южной ветке отказалась Украина. Газпром говорит, что технически качает по полной исходя из имеющейся в доступе инфраструктуры, то есть транзитный контракт уже не работает в полную силу из-за форс-мажорных обстоятельств.

    При этом для европейцев украинский транзит является уже не столь важным, как раньше. Хотя он все еще необходим.

    «В предыдущие годы вся Европа с трепетом ждала, когда Россия договорится с Украиной по условиям транзитного договора. Потому почти вся Европа сидела на российском газе. Но теперь мы поставляем в Европу не 140 млрд кубометров, а лишь 22 млрд кубов в год.

    И далеко не все европейские страны получают сегодня газ из России, а только несколько – такие как Венгрия, Словакия и Австрия», – рассказывает Алексей Громов.

    Потребление газа в ЕС резко упало, пострадала промышленность, но зато теперь они намного легче могут переживать отсутствие украинского транзита. «Сложно ожидать, что на европейском рынке вырастет спрос на газ, поэтому радикальных колебаний цен на газовом рынке Европы тоже не жду», – говорит Громов. Даже текущие задержки поставок СПГ из Катара в Европу никак не отражаются на спотовых ценах на газ, добавляет он.

    «Стоит понимать, что европейцы будут постепенно отказываться от российского газа, и до 2030–2035 годов сделают это практически полностью. Долгосрочные контракты Газпрома с европейскими странами истекают к этому сроку», – говорит Алексей Громов.

    Украина на подписание долгосрочного контракта с Газпромом не может пойти по политическим причинам. Киев в принципе не приемлет сейчас каких-либо контрактов с российским руководством. Но на работу по европейским принципам пойти нестрашно. Украине самой важно сохранять в трубе хоть какие-то объемы газа, идущие с востока на запад, иначе ГТС превратится в никому ненужный металл. При этом система газопроводов нужна Украине для перераспределения газа внутри собственной страны. Украинская добыча газа в основном ведется на западе страны, и газ надо будет качать в восточном направлении. Сейчас так не делается, эта проблема решается за счет российского транзита.

    При этом, если у европейцев будет возможность покупать российский газ, идущий через Украину, то они будут это делать в тех же объемах, что и сейчас. Если, конечно, сама Украина не решит этому помешать.  «Если тарифная политика Украины будет адекватной, то те же самые объемы могут сохраниться вплоть до истечения контрактов с европейцами. Но если Украина захочет поднять ставку тарифа на транзит в 10 раз, то ситуация может выйти за рамки экономики», – говорит Громов.

    Из-за роста тарифа может пропасть экономический смысл продажи российского газа по украинскому маршруту. В прошлом году Болгария сделала попытку резко поднять ставку транзита для прокачки по своей территории российского газа (идущего из «Турецкого потока»). И новый тариф делал экономически невыгодным этот бизнес. Болгария отменила этот тариф после того, как Венгрия пригрозила проголосовать против вступления страны в ЕС. Есть шанс, что Киев не будет повторять подобную ошибку.

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