Европейцы переплатили за газ колоссальную сумму

США больше всех заработали на колоссальных газовых тратах европейцев

Tекст: Ольга Самофалова

304 млрд евро потратил Евросоюз на импорт газа с февраля 2022 года. Раньше он столько тратил за девять лет, а теперь всего за 20 месяцев. По сравнению с 2021 годом ЕС переплатил за газ за этот период целых 185 млрд евро. Это следует из расчетов РИА «Новости» по данным Евростата.

В 2022 году каждый месяц ЕС тратил на импорт газа 15,2 млрд евро. Это в 2,5 раза больше, чем он тратил в 2021 году – 5,9 млрд евро. Причем расходы европейцев выросли как на трубопроводный, так и на сжиженный природный газ (СПГ). В 2022 году трубопроводный газ обошелся в 7,5 млрд евро, СПГ – в 7,7 млрд евро. В 2021 году расходы были в разы меньше – 3,6 млрд евро на трубопроводный, 2,3 млрд евро – на СПГ.

Таким образом, за 20 месяцев с февраля 2022 года переплата за газ составила 185 млрд евро, а всего на эти цели члены Евросоюза потратили 304 млрд евро. Раньше ЕС тратил такие суммы за несколько лет. В 186 млрд обошелся газ с апреля 2017 года по конец 2021-го, то есть почти за пять лет, а в 292 млрд – с 2013 по 2021 год, то есть за девять лет.

Главными выгодополучателями от разлада российско-европейских отношений на газовом рынке стали США, Великобритания, Норвегия, Алжир и Катар. США заработали на европейском рынке в 2022-2023 годах 53 млрд евро, Британия – 27 млрд евро, Норвегия – 24 млрд евро, Алжир – 21 млрд евро. Россия и Катар заработали по 14 млрд евро.

Цены на газ в ЕС начали расти не с февраля 2022 года, а раньше – еще с лета 2021 года. На это были общемировые причины, и Россия здесь абсолютно ни при чем.

«Европа переплатила за газ из-за неблагоприятного стечения двух обстоятельств. Во-первых, во второй половине 2021 года началось очень быстрое постковидное восстановление всей мировой экономики, а насыщение ее энергоресурсами шло медленнее. Это отразилось в ценах и на нефть, и на уголь, и на газ, которые начали существенно расти с осени 2021 года. Это общемировая тенденция. Во-вторых, в 2022 году подключились еще и геополитические факторы, которые оказали влияние на инфраструктуру поставок газа в Европу», – говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Санкции непосредственно против российского газа ЕС до сих пор не ввел, однако цепочка событий привела к тому, что вместо 140 млрд кубометров, которые Россия поставила Европе в 2021 году, в этом году будет поставлено всего 23-24 млрд кубометров трубопроводного газа из РФ.

Сначала ряд стран, в частности Польша, Болгария и Финляндия, отказались переходить на рублевые расчеты за газ. Летом 2022 года начали сокращаться поставки по «Северному потоку – 1» из-за того, что Германия не могла вернуть в Россию отремонтированные в Канаде компрессорные установки.

«Апофеозом этой истории стал подрыв «Северных потоков» в сентябре 2022-го, что физически ограничило поставки газа в Европу по долгосрочным контрактам из России», – напоминает Громов.

Кроме того, Украина перестала прокачивать российский газ по южной ветке, сохранив транзит только по одной – северной ветке.

«Если бы «Северный поток» продолжал функционировать в том режиме, как он функционировал до 2022 года, то такого дикого скачка цен на европейском газовом рынке, конечно, не произошло бы. Но газовые цены в любом случае выросли бы под воздействием общемировой тенденции, но не до таких безумных уровней в 2000 и 2500 долларов за тысячу кубометров, как в 2022 году», – отмечает директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов.

При резком сокращении поставок газа из России по долгосрочным контрактам с понятной формулой цены европейцам пришлось покупать СПГ по этим заоблачным рыночным ценам, которые образовывались в реальном времени на споте.

Место России сразу же заняли США, которые до этого почти не присутствовали в Европе.

«США в полной мере воспользовались кризисом европейско-российских газовых отношений и подрывами «Северных потоков», чтобы заполнить Европу своим СПГ»,

– отмечает Громов. Норвегия, Алжир и Британия тоже неплохо заработали на росте цен, однако нарастить объемы поставок у них не было возможности.

«Для Норвегии европейский рынок и так был основным рынком сбыта, и норвежцы поставляли туда столько газа, сколько могли, больше не было. То же самое относится и к Алжиру. А Великобритания продавала в Европу избытки того СПГ, который сама получала по долгосрочным контрактам. То есть, по сути, Британия занималась реэкспортом СПГ на европейский рынок, где складывались очень выгодные цены», – поясняет Громов.

Любопытно, что несмотря на столь резкое сокращение поставок газа из России, в 2023 году цены на газ в Европе стабилизировались в районе 500 долларов за тысячу кубометров. Это существенно меньше 1000–2500 долларов, которые были в 2022 году, но это все же больше, чем 300 долларов в 2021 году. Поэтому газ в Европе нельзя назвать дешевым.

«Произошла естественная реакция рынка на шоковую газовую терапию.

Европа включила режим жесткой экономии и резко сократила потребление газа как за счет мер экономии в сфере ЖКХ, так и за счет сокращения своего промышленного потенциала, который, скорее всего, не восстановится никогда. Это та цена, которую пришлось заплатить Европе за ускоренную структурную перестройку экономики, которая подстроилась под более низкие объемы поступающего на рынок газа. Потребление газа в Европе расти, очевидно, не будет. Более того, европейцы продолжают сокращать его потребление даже в этом году», – ожидает Алексей Громов.

По его прогнозу, европейская экономика продолжит опираться на текущие объемы поставок в ближайший год и цены будут оставаться относительно высокими. Единственное, что Россия может увеличить экспортный доход благодаря отправке в Европу первых партий СПГ с нового проекта «Арктик СПГ-2», если этому не будут чинить препятствия США.

В этом году европейцы в целом активно скупают российский СПГ.

В ноябре экспорт российского СПГ в Европу оказался самым высоким за всю историю – 1,75 млн тонн.

«Перспективы увеличения трубопроводных поставок из России не просматриваются. Но я предполагаю, что трубопроводные поставки в 22-23 млрд кубов, как в 2023 году, могут сохраниться и дальше на довольно длительный промежуток времени. То есть поставки не закончатся с прекращением действия долгосрочного контракта с Украиной в конце 2024 года», – считает директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов.

По его словам, после окончания действия контракта Россия сможет продолжить транспортировать газ по украинскому маршруту посредством краткосрочного бронирования газотранспортных мощностей Украины при наличии заявок на покупку российского газа со стороны европейских стран. Это могут быть краткосрочные договоры на месяц, три месяца, полгода, год. Таким образом уже работал другой газопровод – «Ямал – Европа», идущий через Польшу. Поставки российского газа шли по этой трубе даже после завершения контракта с Польшей, который она отказалась продлевать.