Отказ от российского газа обернулся для Германии катастрофой

Tекст: Ольга Самофалова

Крупнейшая в Европе экономика – немецкая – из лидера роста превратилась в аутсайдера. С 2006 по 2017 годы Германия по своих показателям превосходила другие крупные экономики и держалась наравне со Штатами. Однако уже третий квартал подряд в Германии наблюдается падение экономики. В 2023 году она может стать единственной крупной экономикой, у которой сокращается ВВП, пишет The Economist со ссылкой на оценку Международного валютного фонда (МВФ).

Германия вновь стала «больным человеком Европы», как это уже было четверть века назад: экономика страны уже находится в глубокой рецессии, и ситуация будет усугубляться и дальше на фоне замедления экспорта и стагнации на рынке труда. Германия может оказаться единственной крупной экономикой, которая упадет не только в 2023 году, но и в последующие пять лет она будет расти медленнее Америки, Великобритании, Испании и Франции, считает МВФ.

Одна из главным проблем – это деиндустриализация, с которой столкнулась Германия с прошлого года. «Самые энергоемкие производства Германии стали сокращать производства - это касается в том числе стали, алюминия, бумаги и химической промышленности. За год число банкротств в ЕС выросло на более чем 20%», - говорит Александр Тимофеев, доцент кафедра информатики РЭУ им. Плеханова. Например, автогигант Volkswagen и производитель бумаги Vare приостановили планы по расширению производства в ЕС.

Серьезный удар был нанесен по производителям химических удобрений. Затраты на производство удобрений под маркировкой Made in Germany выросли аж на 150%. Как результат производство удобрений – азота и аммиака – стало нерентабельным, отмечает издание. Все это привело к фатальным последствиям. В феврале химическая компания BASF объявила о закрытии своего аммиачного завода в Людвигсхафене. Вскоре может закрыться еще одно предприятие по производству удобрений, указывает Bild.

Где же немецкие аграрии теперь берут удобрения? У российских производителей, так как это выгодно по сравнению с очень дорогими местными дефицитными удобрениями. Экспорт российских удобрений в ЕС вырос в пять раз, уверяет Bild.

Причина всего этого довольна проста – это вынужденный отказ Германии от российского дешевого газа и переход на значительно более дорогой и более дефицитный СПГ. Это и привело к росту цен на газ и далее по цепочке к резкому удорожанию себестоимости производства удобрений на немецкой территории.

Германия еще недавно была крупнейший покупателем российского газа, который шел по трубам и был крайне выгодным по цене. Германия как крупный покупатель получала еще и дополнительную скидку на него. Текущее падение промышленности без российского газа лишний раз доказывает, какую на самом деле выгоду получала немецкая промышленность и экономика от столь выгодного сотрудничества с ресурсной Россией.

С другой стороны, немецкая экономика пострадала сильнее, чем, например, та же Франция, как раз потому, что в Германии была велика доля газовой генерации, и у нее не были готовы СПГ-заводы для приема сжиженного газа. Во Франции, например, большая доля атомной энергии , в Великобритании – ветряной, в Польше – угольной. А Германия к 2023 году уже «убила» свою и атомную, и угольную генерацию по собственной инициативе. То есть зависимость от газа в Германии в последние годы еще больше вырос.

А в 2022 году неожиданно резко Германию просто отрубают от российского газа, на котором построена львиная доля энергетики и экономики страны. Сначала проблемы случились из-за канадских санкций, которые не позволяли вернуть в Россию отремонтированные немецкие турбины для прокачки российского газа по трубам. А потом все газовые трубы, идущие из России в Германию были подорваны.

За океаном прекрасно понимали, что сама Германия не сможет пойти на столь болезненный шаг – взять и в одночасье отказаться от российского газа, чтобы собственными руками завести экономику в рецессию. Германия, конечно, все равно шла бы этим курсом - на отказ от российского газа, но постепенно и аккуратно. Но после подрывов газопроводов выбора Германии не оставили.

Американцы не только получили рынок спроса на свой СПГ, в том числе в будущем, но еще и европейские заводы, которые начала «переезжать» не в Китай, а именно в США.

При этом, среди немецких политиков звучат интересные попытки свалить всю вину от происходящего на Россию. Мол, причина такого положения дел в том, что у России есть возможность снижать цену на газ насколько угодно, и это является якобы субсидированием производства карбамида и аммиака. Логика странная: наличие ресурса в виде газа у одной страны считать субсидиями, хотя это обычное конкурентное преимущество в условиях капитализма. Странно требовать от России социальной справедливости для немецких производителей удобрений – поднять цены на свой газ внутри России до уровня цен на немецком газовом хабе.

«Структурная проблема Германии — демографический кризис, выражающийся в старении населения и падении доли граждан в трудоспособном возрасте. Локальный фактор давления на экономику Германии — геополитические риски, которые привели к отказу от российского газа», - говорит Оксана Холоденко, начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций».

Однако Александр Тимофеев считает, что

ускорение деиндустриализации в Германии – это уже не просто структурные изменения или старение населения, а неправильная энергетическая политика и поступки экономических чиновников. Он объясняет, что энергетическая инфраструктура была не подготовлена к столь резкому и дорогому энергетическому переходу на энергию ветра и солнца, которые оказались без хранилищ.

«Часть немецких производителей считают, что отказ от дешевого российского газа - это большая ошибка, и надо дать возможность перестроиться немецкой промышленности за счет дешевой российской энергетики. Резкий рост цен на энергоносители сильно расшатал немецкую промышленность. Многие предприятия между поиском путей выживания или продажей выбирают последнее. По всей стране идет волна банкротств и волна поглощений компаний. От укрупнения бизнеса рынок становится все более восприимчив к действию компаний-гигантов, что регулярно сказывается на обновлениях ценообразования», - говорит Тимофеев.

«По результатам опроса 22% респондентов считают, что промышленность Германии рухнула - заказы от месяца к месяцу снижаются на 10% и более. И все же главный тормоз экономики Германии - это бюрократия и высокие требования к бизнесу. Из 5100 компаний-членов Торгово-промышленной палаты Германии только 33% компаний имеют инвестиционную подушку для роста бизнеса, еще 33% - инвестируют в «дочки» за границами ЕС или постепенно вывозят производство зарубеж для снижения издержек, остальные 33% - на грани выживания или на дотациях от государства», - отмечает Тимофеев.

Что касается России, то потеря европейского рынка сбыта, конечно, ударила по доходам Газпрома и бюджета. Зато производители удобрений в этом году начали восстанавливаться экспорт своей продукции. В 2022 году экспорт минеральных удобрений упал на 15% из-за введенных санкций ЕС. Но осенью европейцы отменили эти санкции. Хотя сохраняются опосредованные ограничения в виде финансовых и логистических ограничений. Однако в Российской ассоциации производителей удобрений ожидают, что экспорт снова может выйти на уровень поставок, сравнимый с рекордными показателями 2021 года в почти 38 млн тонн. В 2023 году это еще может не удастся сделать из-за провального первого квартала, но уже со второго квартала видно восстановление экспорта.

Россия продолжает искать новые рынки сбыта. В частности, российские производители минеральных удобрений готовы удвоить поставки в страны Африки в ближайшие пять лет, говорил президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.

Растет потребление удобрений и внутри самой России. За 15 лет российские аграрии уже увеличили потребление удобрений более чем в три раза до рекордных 5,8 млн тонн д.в. в 2022 году. А по оценке РАПУ, в ближайшие 5-7 лет потребление минеральных удобрений в России превысит 11 млн тонн д.в. благодаря 2 трлн рублей инвестиций от производителей в расширение мощностей и логистику.