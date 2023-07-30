Три ошибки Запада на рынках газа и продовольствия

  • Крым ночью пытались атаковать 25 беспилотниками
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Военкор объяснил Киеву последствия медийного эффекта от атак дронами на Москву
    Захарова задала итальянцам вопрос после признания голодомора «геноцидом украинцев»
    В США раскрыли планы ВСУ по атаке на российские корабли в Черном море
    Минобороны сообщило детали отражения атаки украинских дронов на Москву
    Видео момента попадания дрона в высотку в «Москва-Сити»
    Путин раскрыл секрет своей работоспособности
    Украинский военный сдался в плен под Донецком на груженом ПЗРК автомобиле
    У Зеленского появилось новое прозвище
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Квартал 95» превратился в фабрику по производству ненависти

    Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

    9 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

    17 комментариев
    Новости
    10:43Twitter разблокировал аккаунт Уэста

    Twitter (соцсеть заблокирована в России) восстановила страницу рэпера Канье Уэста спустя восемь месяцев после блокировки, сообщили американские СМИ.

    10:40Стало известно о продвижении ВС России в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении

    Российские войска за прошедшие сутки продолжили наступление в направлении населенного пункта Новоселовское ЛНР, продвижение в глубину обороны противника составило 300 м., сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    10:28Число погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми

    Количество погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до 8, 10 человек госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов.

    10:15В Казахстане опровергли информацию об отправке своей военной техники в Россиию

    Министерство обороны Казахстана опровергло информацию, распространенную в соцсетях, об отправке своей военной техники в Россию, отметив, что эта техника является собственностью третьей страны и доставлялась в Россию для ремонта.

    09:57Рогов рассказал о сдаче в плен солдат ВСУ в Запорожской области

    Группа украинских военных взята в плен в районе села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии фронта, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    09:41ВСУ обстреляли Макеевку из артиллерии НАТО

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье менее чем за час пять раз нанесли удары по Макеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР) из артиллерийских систем натовского образца, сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    09:29Правительство не поддержало предложение о выходе России из МВФ

    Правительство не поддержало законопроект КПРФ о выходе России из Международного валютного фонда (МВФ), в кабмине полагают, что одностороннее решение о выходе несет риски для вложенных активов. Отзыв на законопроект размещен в думской базе данных.

    09:11Самолет с отказавшим шасси сел в Шереметьево

    Пассажирский самолет, следовавший из Улан-Удэ в Москву, с неисправностью шасси совершил посадку в аэропорту Шереметьево, сообщили в экстренных службах.

    08:56Госдеп анонсировал визит Нуланд в Африку

    Исполняющая обязанности первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд с 29 июля по 4 августа посетит ЮАР, Кот-д’Ивуар и Демократическую Республику Конго (ДРК), говорится в заявлении, распространенном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

    08:45В Шереметьево садится аварийный борт из Улан-Удэ

    Самолет, следующий из Улан-Удэ в Москву, с неисправностью шасси заходит на посадку в аэропорту Шереметьево, сообщили в экстренных службах.

    08:30ВС России контратаковали на Времевском выступе

    Российские войска провели контратаку и выбили украинских военных из села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии фронта, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    08:10Число погибших из-за падения деревьев в Марий Эл выросло до семи

    Число погибших при падении деревьев в палаточном лагере в Марий Эл увеличилось до семи, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    07:51У Зеленского появилось новое прозвище

    Верующие жители подконтрольной киевскому режиму территории прозвали президента Украины, лидера партии «Слуга народа» Владимира Зеленского, устраивающего гонения на православие, «слугой Ирода», рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    07:31Трамп назвал причину для дружбы с Россией

    Соединенным Штатам следует ладить с Россией, поскольку российский запас ядерного оружия превышает американский, заявил бывший президент США Дональд Трамп.

    07:17Крым ночью пытались атаковать 25 беспилотниками

    В ночь на воскресенье, 30 июля, киевский режим пытался осуществить террористическую атаку с использованием 25 беспилотников самолетного типа, нанеся удары по объектам в Крыму, сообщили в Минобороны России.

    30 июля 2023, 10:17

    Три ошибки Запада на рынках газа и продовольствия

    Три ошибки Запада на рынках газа и продовольствия
    @ REUTERS/Dado Ruvic

    Tекст: Ольга Самофалова

    К росту цен на удобрения, энергоресурсы и зерно привела не Россия, а недальновидная политика западных стран еще в коронавирусные годы, заявил президент Владимир Путин. Как именно Запад разогнал инфляцию, с которой теперь так тяжело борется, и спровоцировал кризис?

    Сложная ситуация на мировых продовольственном и энергетическом рынках возникла не сегодня, заявил президент России Владимир Путин. Он напомнил, что к росту цен на удобрения, ресурсы и зерно привела недальновидная политика западных стран еще в коронавирусные годы. США и ЕС перевернули рынки с помощью денежной эмиссии.

    «Они в очень большом объеме печатали деньги, скупали продовольствие на мировых рынках. В итоге цены сразу взлетели», – пояснил Путин. События на Украине в известной степени лишь простимулировали уже начавшиеся процессы. Но спровоцировали кризис не мы, а Запад, добавил президент.

    «Причина энергокризиса, конечно, не в России. И он начался не с началом СВО, и вообще не в 2022 году, а раньше. Зиму 2021-2022 годов европейцы уже проходили с ценами выше 1000 долларов за тысячу кубометров. Это были исторические рекорды для них тогда. А цена на газ начала расти еще во втором полугодие 2021 года, когда потребление любой энергии стало восстанавливаться после «ковида». Тогда газа стало не хватать, поэтому цены и начали идти вверх», –  напоминает Игорь Юшков.

    Почему же газа стала не хватать еще в 2021 году? «Просто потому, что до этого годами не делались в достаточном объеме инвестиции в новые проекты. Ожидалось, что потребление традиционной энергии будет снижаться довольно большими темпами, это было прописано в программе декарбонизации ЕС. Во время «ковида» на Западе царил климатический оптимизм. Все говорили, что после «ковида» мир сразу выйдет в безуглеродное состояние. Однако в реальности оказалось все наоборот. Потребление не только не снизилось, а начало расти после «ковида», – говорит эксперт ФНЭБ.

    Показательно, как кардинально ошиблась в своих прогнозах компании BP из-за массированного климатического вопроса. Она уверяла, что в 2019-2020 годах случился нефтяной пик, и мир больше никогда не будет столько потреблять нефти. Весной 2020 года – с начала эпидемии и карантина по всему миру – цены на нефть упали до рекордно низких значений в 40 долларов за баррель, а в моменте даже достигали отрицательной стоимости.  

    Однако после «ковида» мир не перевернулся, и не пересел тотально на электромобили. Спрос на энергию не только восстановился, но и пошел вверх. В Европе газовый кризис обострился еще и из-за погоды. Лето было жаркое, засушливое, что остановила гидроэлектростанции и даже атомные станции. Еще и ветер подвел, так как в конце лета и потом еще осенью неделями не было ветра. И для замены всех этих выпавших источников электроэнергии потребовалось больше газа.

    «Энергокризис – это банальная нехватка энергии, которая породила высокие цены. В 2022 году началась газовая резня, газовый дарвинизм, когда газ получает тот, кто сильнее и богаче»,

    – говорит Юшков. Он вспоминает историю, как газовый трейдер разорвал контракт с бедным Пакистаном, отказался ему поставить СПГ, потому что решил заработать на перепродаже этого газа Европе с бешенными ценами. Это выходило намного выгоднее даже с учетом выплаты неустойки Пакистану за разрыв контракта.

    «Доходило даже до откровенного грабежа, когда Германия арестовала компанию «Газпром Германия», которая имела контракт с «Ямал СПГ» на поставку СПГ в Индию. Однако Берлин, арестовав дочку Газпрома, отказался поставлять этот СПГ в Индию, а поставил в Европу, потому что здесь можно больше заработать. А Индия осталась без газа. То есть европейцы лишали энергорерусорсов тех, кто послабее. И это Европе еще повезло, что Китай «сидел» на коронавирусных ограничениях, и не конкурировал с европейцам за поставки СПГ, иначе было бы еще хуже», – говорит Игорь Юшков.

    Похожая ситуация была с масками, перчатками и вакцинами во время пандемии, когда останавливались самолеты на дозаправках, и забирали эти грузы. «В этом году газовый рынок в ЕС стабилизировался за счет того, что зима была теплая. А главное – объемы потребления газа резко упали из-за банальной деиндустриализации промышленности. Объемы потребления газа в Евросоюзе упали на 60 млрд кубов за 2022 год, так как цены были слишком высокие», – заключает Юшков. И в этом году восстановления промышленности не наблюдается.

    Примерно такая же ситуация возникла и с продовольствием. Запад – тот, кто сильнее и побогаче, во время пандемии начал, с одной стороны, скупать продовольствие про запас, а с другой – «запер» свои продукты у себя. Продукты питания стали дефицитным товаром, а высокий спрос породил рост цен. Далее удорожание энергии стало ретранслироваться на стоимость продовольствия. Это происходит естественным путем, так как тот же бензин нужен во время сельхозработ и для транспортировки любых товаров, а газ нужен не только для света и тепла, но и для производства удобрений.

    «Запад сам спровоцировал проблемы с инфляцией у себя задолго до ситуации на Украине. Еще во время коронавируса были разорваны логистические цепочки, Запад отказался от поставок продовольствия. А теперь ряд европейских стран жалуется на затоваривание зерном.

    Например, в Польше рухнули цены после наплыва украинского зерна и заполнения хранилищ даже до нового урожая, что просто «ввинчивает» польских фермеров в банкротство. Отказ от зерновой сделки – это попытка «списать» продовольственную инфляцию на зерно. Но не стоит забывать, что недопоставлено лишь 11 млн тонн пшеницы (чуть больше 4% от мировой потребности), при росте цен на 21-27%», – говорит Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова.  

    Запад добился своего – разорвал экономические и энергетические связи России с Евросоюзом. За что ЕС пришлось дорого заплатить. «США и Канада, убрав Россию из конкурентов на европейском рынке, превращаются почти в монополистов. С учетом того, что логистика из США и Европы намного дороже, чем из России, то рост цен был предопределен», – заключает Лебединская.

    И вот уже второй год США и ЕС борются с рекордной инфляцией. Способ один – это повышение ставки. ФРС и ЕЦБ снова им воспользовались. В итоге ФРС с марта 2022 года повышал ставку 11 раз, а на этой неделе поднял ставку до максимума за более чем 22 года. Многие эксперты считают, что на этом американский регулятор закончит, а некоторые так не считают.

    Да и сам председатель ФРС Джером Пауэлл не уверен, что инфляция уже побеждена, хотя последняя статистика показывает ее замедление. Чем опасно дальнейшее повышение ставки ФРС США?  Это может привести к еще большему количеству банкротств региональных банков США. Американцы и потом европейцы уже столкнулись с банковским кризисом, который им удалось «приглушить», однако насколько хорошо – пока вопрос.

    «Вы продолжаете сжимать и сворачивать тюбик зубной пасты, продолжаете повышать ставки, и знаете, что вот-вот это может сломаться, просто еще не знаете, когда и где.

    Я просто предсказываю – и я очень осторожен в этом, – что региональные банки, поддерживающие 60% экономики, рухнут», – сказал глава венчурной компании  Кевин ОЛири телеканалу CNBC.

    ЕЦБ четко следует курсу ФРС и повышает ставки самыми быстрыми темпами за всю историю. Такие высокие ставки в ЕС были тоже более чем 20 лет назад. Банковский кризис в ЕС вспыхнул сразу после возникновения проблем в американских банках. При этом европейская экономика «тонет» глубже: она уже столкнулась с технической рецессией. Поэтому справиться до конца с инфляцией западным странам не удается, что и создает опасность для всей мировой экономики.

    Главное
    Фасады зданий «Москва-Сити» повреждены при атаке украинских дронов
    Путин: Россия не может прекратить огонь, пока Киев ведет наступление
    В США заявили о планах Саудовской Аравии вести переговоры по Украине без России
    Путин: Россия не хочет прямого столкновения с США, но готова к этому
    В США предупредили Польшу о последствиях вторжения на Украину
    Рогов рассказал о сдаче в плен солдат ВСУ в Запорожской области
    Маск отказал ВСУ в подключении Starlink около Крыма

    Россия создает экономический форпост в центре Европы

    Новые паромы уже в ближайшее время должны быть запущены между Петербургом и Калининградом. На наших глазах страна решает проблему транспортной связности попавшего почти в блокадное положение региона. Роль Калининградской области в общероссийском хозяйстве после распада СССР непрерывно менялась. Сегодня, как ни парадоксально, даже санкции укрепляют и промышленность, и транспорт эксклава. Подробности

    Перейти в раздел

    Как пресечь новые теракты и провокации Украины на Черном море

    На Черноморском театре военных действий назрели явные перемены. Россия перехватывает инициативу, уничтожаются украинские порты, началась морская блокада украинского побережья. В этих условиях стоит ожидать ответных действий Украины на море – в том числе таких атак, как были предприняты во вторник против патрульного корабля «Сергей Котов». Какие сюрпризы ждать от киевского режима на Черноморье и что нужно сделать для их отражения? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев бросил в бой лучшие резервы

    Украина начала новую фазу своего наступления. Об этом пишут американские СМИ. По данным источников в Пентагоне, в очередной серии атак ВСУ решили задействовать обученных на Западе резервистов и иностранную бронетехнику. Каковы тактические и стратегические перспективы у подобных маневров и чем на это ответят ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему северокорейские снаряды на Украине вызвали переполох на Западе

    Британская Financial Times рассказала о применении Украиной северокорейских боеприпасов. В частности, по ее данным, ВСУ используют их на флангах возле Артемовска. Киев получил снаряды от некой «дружественной страны», которая якобы перехватила судно с военным грузом КНДР. В экспертной среде уверены: эта фейковая информация стала реакцией на визит Сергея Шойгу в Пхеньян, по итогам которого страны приступили к созданию реального антизападного военного союза. Подробности

    Перейти в раздел

    Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

    Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Польша готовится к войне

      Серый кардинал польской политики и глава силового блока правительства Ярослав Качиньский заявил о грядущем увеличении польской армии до шести дивизий и 300 тыс. человек, то есть почти вдвое. При этом он намекнул, что это связано с передислокацией в Белоруссию ЧВК «Вагнер». Но на самом деле это очень плохие новости прежде всего для Украины.

    • В Африке свергли врага России

      Одной из немногих африканских стран, бойкотировавших саммит Россия – Африка по требованию Запада, стал Нигер, до сих пор ориентирующийся на Францию и обеспечивающий ее ураном. Но в день открытия саммита президент Нигера Мохамед Базум был свергнут, что стало для французов неприятным сюрпризом. Какое отношение к этому имеет Россия?

    • Слушания об НЛО в Конгрессе США

      В Конгрессе США прошли слушания, на которых бывший правительственный агент объявил об обнаружении внеземных биотехнологий в местах предполагаемых аварий НЛО. Также показания на этот счет дали бывшие военные летчики. У президента Джо Байдена заявили, что относятся к сообщениям об инопланетянах со всей серьезностью. Что вообще происходит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............