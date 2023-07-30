Три ошибки Запада на рынках газа и продовольствия

Tекст: Ольга Самофалова

Сложная ситуация на мировых продовольственном и энергетическом рынках возникла не сегодня, заявил президент России Владимир Путин. Он напомнил, что к росту цен на удобрения, ресурсы и зерно привела недальновидная политика западных стран еще в коронавирусные годы. США и ЕС перевернули рынки с помощью денежной эмиссии.

«Они в очень большом объеме печатали деньги, скупали продовольствие на мировых рынках. В итоге цены сразу взлетели», – пояснил Путин. События на Украине в известной степени лишь простимулировали уже начавшиеся процессы. Но спровоцировали кризис не мы, а Запад, добавил президент.

«Причина энергокризиса, конечно, не в России. И он начался не с началом СВО, и вообще не в 2022 году, а раньше. Зиму 2021-2022 годов европейцы уже проходили с ценами выше 1000 долларов за тысячу кубометров. Это были исторические рекорды для них тогда. А цена на газ начала расти еще во втором полугодие 2021 года, когда потребление любой энергии стало восстанавливаться после «ковида». Тогда газа стало не хватать, поэтому цены и начали идти вверх», – напоминает Игорь Юшков.

Почему же газа стала не хватать еще в 2021 году? «Просто потому, что до этого годами не делались в достаточном объеме инвестиции в новые проекты. Ожидалось, что потребление традиционной энергии будет снижаться довольно большими темпами, это было прописано в программе декарбонизации ЕС. Во время «ковида» на Западе царил климатический оптимизм. Все говорили, что после «ковида» мир сразу выйдет в безуглеродное состояние. Однако в реальности оказалось все наоборот. Потребление не только не снизилось, а начало расти после «ковида», – говорит эксперт ФНЭБ.

Показательно, как кардинально ошиблась в своих прогнозах компании BP из-за массированного климатического вопроса. Она уверяла, что в 2019-2020 годах случился нефтяной пик, и мир больше никогда не будет столько потреблять нефти. Весной 2020 года – с начала эпидемии и карантина по всему миру – цены на нефть упали до рекордно низких значений в 40 долларов за баррель, а в моменте даже достигали отрицательной стоимости.

Однако после «ковида» мир не перевернулся, и не пересел тотально на электромобили. Спрос на энергию не только восстановился, но и пошел вверх. В Европе газовый кризис обострился еще и из-за погоды. Лето было жаркое, засушливое, что остановила гидроэлектростанции и даже атомные станции. Еще и ветер подвел, так как в конце лета и потом еще осенью неделями не было ветра. И для замены всех этих выпавших источников электроэнергии потребовалось больше газа.

«Энергокризис – это банальная нехватка энергии, которая породила высокие цены. В 2022 году началась газовая резня, газовый дарвинизм, когда газ получает тот, кто сильнее и богаче»,

– говорит Юшков. Он вспоминает историю, как газовый трейдер разорвал контракт с бедным Пакистаном, отказался ему поставить СПГ, потому что решил заработать на перепродаже этого газа Европе с бешенными ценами. Это выходило намного выгоднее даже с учетом выплаты неустойки Пакистану за разрыв контракта.

«Доходило даже до откровенного грабежа, когда Германия арестовала компанию «Газпром Германия», которая имела контракт с «Ямал СПГ» на поставку СПГ в Индию. Однако Берлин, арестовав дочку Газпрома, отказался поставлять этот СПГ в Индию, а поставил в Европу, потому что здесь можно больше заработать. А Индия осталась без газа. То есть европейцы лишали энергорерусорсов тех, кто послабее. И это Европе еще повезло, что Китай «сидел» на коронавирусных ограничениях, и не конкурировал с европейцам за поставки СПГ, иначе было бы еще хуже», – говорит Игорь Юшков.

Похожая ситуация была с масками, перчатками и вакцинами во время пандемии, когда останавливались самолеты на дозаправках, и забирали эти грузы. «В этом году газовый рынок в ЕС стабилизировался за счет того, что зима была теплая. А главное – объемы потребления газа резко упали из-за банальной деиндустриализации промышленности. Объемы потребления газа в Евросоюзе упали на 60 млрд кубов за 2022 год, так как цены были слишком высокие», – заключает Юшков. И в этом году восстановления промышленности не наблюдается.

Примерно такая же ситуация возникла и с продовольствием. Запад – тот, кто сильнее и побогаче, во время пандемии начал, с одной стороны, скупать продовольствие про запас, а с другой – «запер» свои продукты у себя. Продукты питания стали дефицитным товаром, а высокий спрос породил рост цен. Далее удорожание энергии стало ретранслироваться на стоимость продовольствия. Это происходит естественным путем, так как тот же бензин нужен во время сельхозработ и для транспортировки любых товаров, а газ нужен не только для света и тепла, но и для производства удобрений.

«Запад сам спровоцировал проблемы с инфляцией у себя задолго до ситуации на Украине. Еще во время коронавируса были разорваны логистические цепочки, Запад отказался от поставок продовольствия. А теперь ряд европейских стран жалуется на затоваривание зерном.

Например, в Польше рухнули цены после наплыва украинского зерна и заполнения хранилищ даже до нового урожая, что просто «ввинчивает» польских фермеров в банкротство. Отказ от зерновой сделки – это попытка «списать» продовольственную инфляцию на зерно. Но не стоит забывать, что недопоставлено лишь 11 млн тонн пшеницы (чуть больше 4% от мировой потребности), при росте цен на 21-27%», – говорит Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова.

Запад добился своего – разорвал экономические и энергетические связи России с Евросоюзом. За что ЕС пришлось дорого заплатить. «США и Канада, убрав Россию из конкурентов на европейском рынке, превращаются почти в монополистов. С учетом того, что логистика из США и Европы намного дороже, чем из России, то рост цен был предопределен», – заключает Лебединская.

И вот уже второй год США и ЕС борются с рекордной инфляцией. Способ один – это повышение ставки. ФРС и ЕЦБ снова им воспользовались. В итоге ФРС с марта 2022 года повышал ставку 11 раз, а на этой неделе поднял ставку до максимума за более чем 22 года. Многие эксперты считают, что на этом американский регулятор закончит, а некоторые так не считают.

Да и сам председатель ФРС Джером Пауэлл не уверен, что инфляция уже побеждена, хотя последняя статистика показывает ее замедление. Чем опасно дальнейшее повышение ставки ФРС США? Это может привести к еще большему количеству банкротств региональных банков США. Американцы и потом европейцы уже столкнулись с банковским кризисом, который им удалось «приглушить», однако насколько хорошо – пока вопрос.

«Вы продолжаете сжимать и сворачивать тюбик зубной пасты, продолжаете повышать ставки, и знаете, что вот-вот это может сломаться, просто еще не знаете, когда и где.

Я просто предсказываю – и я очень осторожен в этом, – что региональные банки, поддерживающие 60% экономики, рухнут», – сказал глава венчурной компании Кевин ОЛири телеканалу CNBC.

ЕЦБ четко следует курсу ФРС и повышает ставки самыми быстрыми темпами за всю историю. Такие высокие ставки в ЕС были тоже более чем 20 лет назад. Банковский кризис в ЕС вспыхнул сразу после возникновения проблем в американских банках. При этом европейская экономика «тонет» глубже: она уже столкнулась с технической рецессией. Поэтому справиться до конца с инфляцией западным странам не удается, что и создает опасность для всей мировой экономики.