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Украинские продукты разоряют европейских фермеров

Польские фермеры начали акцию протеста против массовых поставок украинского зерна в страну lubelska.policja.gov.pl
Европейские фермеры бьют тревогу и обещают обанкротиться из-за наплыва дешевой украинской сельхозпродукции. Самыми активными являются польские фермеры, которые проводят уже не первую акцию протеста. Однако недовольны украинскими товарами также еще пять европейских стран. Еще недавно такое недовольство высказывали наоборот украинские фермеры.  Подробности...
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    Украинские продукты разоряют европейских фермеров

    Польские фермеры начали акцию протеста против массовых поставок украинского зерна в страну
    		   3 февраля 2023, 08:36
    Фото: lubelska.policja.gov.pl
    Текст: Ольга Самофалова

    Европейские фермеры бьют тревогу и обещают обанкротиться из-за наплыва дешевой украинской сельхозпродукции. Самыми активными являются польские фермеры, которые проводят уже не первую акцию протеста. Однако недовольны украинскими товарами также еще пять европейских стран. Еще недавно такое недовольство высказывали наоборот украинские фермеры.

    Демонстрацию проводит ассоциация «Обманутая деревня», ее представители перекрыли дороги у погранпереходов на польско-украинской границе (в местностях Корчова, Медыка, Окопы, Любыча-Крулевская) и не пропускают грузовики, позволяя проезжать легковым автомобилям. Блокаду планируется сохранять до полуночи 3 февраля, передает ТАСС.

    Из-за наплыва зерна с Украины польские фермеры не могут продать свое, которого на складах скопилось 2,5 млн тонн и которое не удается продать. Как считают польские фермеры, Украина платит зерном за поставки оружия и топлива для ведения военных действий.

    По словам организаторов акции, качество и количество зерна из Украины не контролируется. И хотя власти обещали организовать транзитный коридор через Польшу в третьи страны, отправляя зерно голодающим странам Африки и Ближнего Востока, нет ясности, куда оно попало в действительности.

    Ранее на этой неделе сразу шесть стран ЕС направили в совет Евросоюза петицию с требованием остановить рост импорта сельхозпродукции из Украины на европейские рынки.

    Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия возмущены действиями украинского бизнеса и европейских чиновников, которые вместо транзита зерна с Украины через ЕС в африканские страны, складируют и продают украинскую продукцию в Европе по демпинговым ценам, разоряя местных сельхозпроизводителей.

    Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский озвучил статистику. По его словам, импорт украинской пшеницы в ЕС вырос почти в десять раз: с 287 тыс. тонн в 2021 году до 2,8 млн тонн в 2022 году. А украинской кукурузы было ввезено в ЕС почти вдвое больше – 12 млн тонн в 2022 году против 7,3 млн тонн годом ранее.

    Более того, Украина как один из крупнейших производителей подсолнечника наряду с Россией, наводнила ЕС дешевыми семенами подсолнечника. Если в 2021 году Украина поставила в ЕС лишь 25 тыс. тонн семян подсолнечника, то в 2022 году в 72 раза больше – целых 1,8 млн тонн. Например, в Болгарию до СВО было поставлено 3 тыс. тонн этого продукта с Украины, а после – 892 тысяч тонн. Как результат, 77% болгарского подсолнечника остается необработанным на складах, а местные фермеры банкротятся.

    Пострадали и производители яблок в Польше – поставки в РФ прекращены, а на польские и европейские рынки хлынули дешевые украинские яблоки.

    Также европейских фермеров беспокоит удвоение роста поставок украинской курятины: с 90 тыс. тонн до СВО импорт почти удвоился до 163 тыс. тонн. Этим обеспокоены представители этого бизнеса в странах, граничащих с Украиной. Их волнует то, что одна крупная компания на Украине контролирует более 70% рынка курятины. В связи с этим Еврокомиссия пока не предпринимала никаких шагов, возмущается Януш Войцеховский.

    Что же произошло? Причина всему то, что в мае 2022 года ЕС в беспрецедентно короткие сроки обнулил пошлины на товары агропромышленного комплекса с Украины и убрал квоты, которые были до этого и защищали местных европейских фермеров от захвата их рынков сбыта.

    В возврате пошлин и квот на украинскую продукцию шести странам было отказано. Хотя защитить местный рынок с помощью пошлин и квот – это логичный и разимый инструмент, особенно на фоне текущих экономических проблем в ЕС. Так поступают все нормальные страны. Тем более, почти всегда нужна особая защита для фермеров, так как они изначально находятся в уязвимой ситуации. Сельское хозяйство – это сложный бизнес, и ни одна страна, где эта сфера хорошо развита, не обходится без поддержки со стороны правительства в виде субсидий и различных ограничений для конкурирующего экспорта. Однако теперь ЕС ставит интересы политиков выше экономических интересов своих граждан и бизнеса. Они заставляют бизнес и граждан платить еще больше за энергоресурсы, а теперь готовы пожертвовать и собственным сельским хозяйством.

    Важная ремарка: это Западая Европа готова пожертвовать фермерами восточной и юго-восточной Европы. Потому что ей как раз выгодно покупать более дешевую продукцию у Украины.

    «Для восточноевропейских фермеров, наверно, действительно, есть проблемы с украинским зерном, потому что у них свое зерно есть. А если подняться на уровень всего Европейского Союза, то как таковой я особой проблемы не вижу», – говорит политолог и экономист Иван Лизан.

    Он напоминает о том, что до начала СВО наоборот украинские фермеры жаловались на европейских, потому что наблюдалась неравная торговля с ЕС. После подписания Украиной соглашения об евроинтеграции с ЕС многих украинцев удивило то, что вместо обещанной свободой торговли с ЕС, Украина получила жесткие квоты на поставку своей продукции в ЕС. По некоторым товарам Украина выбирала квоты в первые несколько недель года, другие – в течение первых месяцев, и все – дальше экспорт сверх нормы был запрещен. Совсем не на такую свободою торговлю рассчитывал украинский бизнес.

    «До начала СВО Украина поставляла в Европейский союз в основном зерно и подсолнечное масло, на которые приходилось 70% украинского сельскохозяйственного экспорта. Обратно Украина увозила из Евросоюза готовые продукты питания. Так, в 2021 году выросли поставки европейской алкогольной и безалкогольной продукции, европейских сыров и молочной продукции, и украинские молочники тогда жаловались, что им тяжело конкурировать с европейской молочной продукцией», – рассказывает Иван Лизан. То есть Европа использовала Украину как поставщика дешевого сырья в ограниченном объеме, тогда как сама поставляла на Украину товары с высокой добавленной стоимостью, от чего выигрывала больше.

    Теперь ситуация изменилась, и европейские фермеры оказались в несправедливой и уязвимой ситуации. Однако далеко не все фермеры ЕС. Не случайно недовольство высказывают только шесть европейских стран.

    «Здесь, наверное, история больше о том, что фермеры из Восточной Европы хотят получить от Брюсселя больше денег и субсидий, и используют историю с украинским зерном как прекрасный повод. В то же время стоит объективно признать, что проблема с зерном на складах действительно имеется»,

    – считает собеседник.

    По его мнению, история закончится очень просто: Брюссель откупится от польских фермеров, выделив определенный объем субсидий.

    С одной стороны, потому что политически Брюсселю сейчас просто невозможно выступить против Украины. ЕС терпит куда более колоссальные потери (по оценке 1 трлн долларов только в 2022 году) из-за кризиса на энергетическом рынке, по сравнению с которыми проблемы фермеров из небольших стран выглядят не так серьезно.

    С другой стороны, в ЕС есть те страны, которым более чем выгодо сохранить текущее положение дел. «Внутри ЕС по этому вопросу есть явные противоречия. Восточной Европе невыгоден рост украинского экспорта. Однако той же Германии, Нидерландам, Испании выгодно покупать украинская дешевое зерно и кукурузу, которые они скармливают скоту. За счет недорогого зерна они поддерживают рентабельность мясного и молочного производства», – говорит Лизан.

    Стоит отметить, что зерновая сделка Украины для обеспечения поставок ее зерна в Африку никак не связана с тем, что украинское зерно течет в Европу, а не в Африку. По словам эксперта, африканские страны никогда и не входили даже в топ-10 покупателей украинского зерна. Чтобы отправить его в Африку, делать крюк через Европу вообще не надо, перевозки идут через порты морским транспортом, это более короткий и логичный маршрут. «Украине неинтересен экспорт зерновых в Африку, легче возить в Европейский союз, где и цены повыше, и покупатель более платежеспособный, и дает живые деньги. Плюс есть масса политических резонов», – заключает Лизан.

    Что касается семечек подсолнечника, которые заполонили Болгарию, то это вообще уникальный случай. «Традиционно Украина экспортировала не семечки, а подсолнечное масло в Европу в емкостях большого объема, а в Европе его уже в разливали в литровые и полуторалитровые бутылки и зарабатывали на продаже. Однако Украина в прошлом году потеряла многие свои заводы по производству подсолнечного масла. Только в ЛНР их осталось три штуки. По всей видимости, возник дефицит мощностей для переработки подсолнечника на Украине. Поэтому, возможно, впервые с 1991 года Украина стала  вывозить подсолнечник в виде семечки, а не масла, что и вызвало недовольство болгар», – говорит эксперт.

    Что касается яблок, то он сомневается, что украинские яблоки могут конкурировать с польскими, это, скорее, поляки могут украинцев раздавить своими яблоками, потому что у них мощные сады.

    Что касается украинской курятины, то ее ждут большие проблемы из-за нарушения энергоснабжения. Это отражается на всей цепочке производства курятины – от инкубационного яйца до забоя бройлеров, считает Лизан. Поэтому приграничные европейские страны, скорее всего, вскоре вздохнут спокойно.

     
     
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