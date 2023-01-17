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17 января, вторник  |  Последнее обновление — 12:31  |  vz.ru
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России выгодно кормить весь мир

Такого урожая зерновых еще никогда не было Александр Рюмин/ТАСС
Россия ставит новый исторический рекорд по урожаю зерновых и пшеницы. Такого не было даже в советские годы при больших гектарах посевных. Россия год от года только усиливает свое мировое лидерство по экспорту пшеницы, тогда как США – некогда лидер по производству зерна – теряют свои позиции. Так мало пшеницы, как в 2022 году, они не продавали миру последние как минимум 40 лет. Подробности...
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США и Украина разрушают принципы ООН

Эксперты сходятся во мнении, что роль ООН начала сводиться к пиар-эффектам Xinhua/Global Look Press
Инициированное Западом заседание Совбеза ООН по Украине подтвердило бессилие организации двигаться к урегулированию кризиса. В адрес России снова звучали огульные обвинения. Российский постпред Василий Небензя назвал конкретные условия для завершения спецоперации. Но украинская сторона ответила очередной пропагандистской пустышкой, предложив провести «саммит мира». Когда ООН превратилась в демагогическую площадку и какое будущее ее ждет? Подробности...
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Новая волна эмиграции сильно проигрывает «старой»

Философские пароходы – сами по себе, Покровский и Монеточка – сами по себе. Смешивать их пошло afterrussia.world
Ряд музыкантов, эмигрировавших из России на фоне СВО, выпустили совместный сборник песен, сравнив себя с пассажирами «философского парохода» столетней давности. Это не просто попытка привлечь внимание к своему творчеству, но и вызов для тех, кто остался. Подобное сравнение само по себе указывает на неадекватность «либеральной волны» эмиграции 2022 года.  Подробности...
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НАТО начнет поставки самолетов Украине со старых истребителей

Истребители-бомбардировщики Tornado зарекомендовали себя во время войны в Персидском заливе Zuma/ТАСС
Скандально известный украинский дипломат, ныне замглавы МИД Андрей Мельник предложил Берлину передать Украине сотню истребителей Tornado. Слова не лишены рационального зерна, так как Германия собралась менять эти устаревшие машины на новые F-35 и Eurofighter. В чем смысл заявления Мельника и получит ли Украина списанные в Германии самолеты?  Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Русофобия уехавших артистов – не наша проблема

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Лучшим решением будет дать всем этим певцам во стане неприятельских воинов тихо погрузиться в забвение, не придавая излишнего значения их словами и не делая из них страдальцев за идею. Подробности...

Как пройти путь от патриота России до предателя и этого не заметить

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
16 января 1947 года в СССР был казнен 77-летний генерал Петр Краснов. Казак, участник Первой мировой, Гражданской, и... нацистский пособник. Он обожал Россию всей душой, но при этом воевал против нее. Подробности...
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В санкционные списки включают самых достойных людей России

Дмитрий Бабич
Дмитрий Бабич, политолог, журналист
Составители различных санкционных списков – а этим, как правило, занимаются бывшие соотечественники, свалившие на Запад, – даже не подозревают, какую важную работу они делают. Ведь это списки самых достойных и активных людей России. Мне повезло попасть в один из них. Подробности...
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Национальный позор Японии

Странная отставка министра обороны ФРГ

Немецкие танки на земле Украины

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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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Актриса Джина Лоллобриджида умерла в Риме

Звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида, известная по фильмам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», умерла на 96-м году жизни. Лолло, как ее называли на родине, стала одним из национальных символов современной Италии
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Умер Вахтанг Кикабидзе

Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    России выгодно кормить весь мир

    Такого урожая зерновых еще никогда не было
    		   17 января 2023, 11:40
    Фото: Александр Рюмин/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Россия ставит новый исторический рекорд по урожаю зерновых и пшеницы. Такого не было даже в советские годы при больших гектарах посевных. Россия год от года только усиливает свое мировое лидерство по экспорту пшеницы, тогда как США – некогда лидер по производству зерна – теряют свои позиции. Так мало пшеницы, как в 2022 году, они не продавали миру последние как минимум 40 лет.

    Урожай зерновых в России побил все рекорды как за все постсоветские годы, так и за советское время. Урожай вырос на 26,7% до 153,83 млн тонн в весе после доработки. Это новая оценка Росстата. Пшеницы собрано 104,44 миллиона тонн в чистом весе (против 75,94 млн тонн в 2021 году). Это тоже новый рекорд.

    В 1970–1980-е годы прошлого века общий сбор в стране достигал порядка 110 млн тонн в год, рекордный уровень был достигнут в 1978 году – 127,4 млн тонн.

    «В России рост сбора зерновых отмечается не первый год подряд – предыдущий рекорд был установлен в 2017 году – 135,5 млн тонн. Поэтому можно говорить, что современная Россия производит зерна больше, чем СССР, и наша страна стала крупнейшим экспортером зерновых в последние годы», – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

    В январе 2023 года экспорт российской пшеницы четвертый месяц подряд может стать рекордным и достигнуть 3,6 млн тонн. Такой прогноз дали эксперты аналитического центра «Русагротранса».

    Есть все основания полагать, что Россия усилит свое мировое лидерство по экспорту пшеницы в новом сельхозгоду (с июля 2022-го по июнь 2023-го). При этом у США нет ни малейшего шанса даже побороться за первое место. США некогда были мировой житницей, однако 2022 год они завершили на самом низком уровне экспорта пшеницы за последние 40 лет.

    Тогда как Россия обещает высокие показатели. Международный совет по зерну в январском отчете повысил прогноз экспорта пшеницы из России в этом сельхозгоду (с июля 2022 по июнь 2023 года) на 1 млн тонн, до 42,1 млн, при ожидании сбора урожая в 95,4 млн тонн, что ниже оценки Росстата. Ближайший конкурент отечественного зерна на мировом рынке – ЕС – экспортирует 34,4 млн тонн при оценке урожая в 133,7 млн тонн.

    В Минсельхозе США ждут, что Россия экспортирует 43 млн тонн пшеницы (без учета Крыма), а ЕС – 36,5 млн тонн.

    США в этом списке даже не на третьем месте (здесь – Австралия), а всего лишь на четвертом. В 2022–2023 сельхозгоду, как прогнозирует Минсельхоз США,

    экспорт пшеницы из США достигнет 51-летнего минимума на уровне 21,1 млн тонн. Это почти на треть меньше, чем было в 2016–2017 сельхозгоду, когда Соединенные Штаты в последний раз были ведущим мировым экспортером пшеницы. По прогнозам, в 2022–2023 сельхозгоду страна займет четвертое место с рекордно низкой долей в 10% от мировых поставок.

    Американская пшеница теряет мировой рынок из-за невысоких урожаев в последние годы на фоне засухи, которая портит жизнь фермерам уже второй год подряд. Во-вторых, американская пшеница проигрывает конкуренцию с более дешевой иностранной пшеницей – из России, Канады и Австралии.

    Россия в целом играет все более важную роль в том, чтобы накормить весь остальной мир, и неплохо на этом зарабатывает. За последние десять лет весь аграрный экспорт превысил 37 млрд долларов, говорит глава федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов. Доля России в мировом вывозе пшеницы составляет 16%.

    Новоявленный рекорд по урожаю пшеницы произошел не только потому, что в России была хорошая погода. Одного этого все-таки недостаточно для таких успехов.

    Получить такой урожай позволила погода, технологии, техника и современные ресурсы, говорит Наталья Шагайда, директор Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС.

    Пахотные земли со времен СССР сократились, как и площадь страны, однако серьезно выросла производительность: если в СССР средняя урожайность зерновых составляла 16–18 центнеров с гектара, то в России урожайность выросла в два раза и составляет 25–35 центнеров с гектара, отмечает Деев. «Это результат использования современной техники, которая сокращает потери зерна при уборке, а также следствие использования новых производительных сортов, правда, в основном импортных – зависимость от исходного посевного материала в РФ составляет 60–80% в зависимости от вида сельхозкультуры», – отмечает собеседник.

    Рост экспорта обусловлен также сокращением внутреннего потребления. «В СССР до 70% производимого зерна использовалось в качестве корма сельхозживотным для производства мяса и молока, а в России поголовье крупного рогатого скота сократилось по сравнению с советским периодом в шесть раз (с 41,5 млн голов в 1991 году до 7,2 млн голов в 2020 году). Соответственно, в современной России гораздо больше продается зерна за рубеж, чем потребляется внутри страны», – говорит Деев.

    Важным фактором роста урожая является заинтересованность в этом самих сельхозпроизводителей. «Драйвером роста производства зерна уже давно является экспорт – внутренние потребности удовлетворены, поэтому для получения доходов нужен экспорт. Иначе в долгосрочной перспективе высокие урожаи для внутреннего рынка обернутся перепроизводством, падением цен и разорением части производителей», – говорит Шагайда.

    Мировые цены на зерно стабильно высокие, поэтому российские фермеры надеются неплохо заработать на этом высоком урожае. «Зерно из России стабильно покупают страны Ближнего Востока, Африки и Азии – покупателей хватает, и наверняка новые высокие урожаи найдут спрос за рубежом», – считает Деев.

    По данным Россельхознадзора, российское зерно и продукты его переработки в 2022 году покупали 126 стран. Самым крупным покупателем с долей 39% являются страны Ближнего Востока, на втором месте с долей в 31% – страны Азии, на третьем месте с долей в 20% – страны Африки и еще 7% оставалось на ЕС. Серьезно – в 1,6 раза – выросли отгрузки российского зерна в страны ЕАЭС (Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Армению). Вырос также экспорт пшеничной муки и круп.

    Есть риски, что столь высокий урожай зерновых в России, а также у соседей (в частности, в Казахстане) может снизить мировые цены на зерно и доходы российских экспортеров. Однако Шагайда считает, рост производства в нашей стране не приведет к падению цен. «Дешеветь зерно будет тогда, когда вся система придет к новому равновесию. Пока цена на мировом рынке на зерно высокая, хотя и снижается, российская пшеница по цене самая привлекательная, но существует в нынешних условиях ограничения экспорта. От снятия этих недекларируемых ограничений зависит уровень доходов зернопроизводителей», – говорит эксперт.

    Формально против российского зерна санкции не введены, однако мешают общие ограничения, связанные с оплатой товара в западной валюте, со страхованием, а также имеются логистические трудности. Но даже несмотря на эти барьеры, экспорт зерна из России не только приближается к прошлогодним показателям, но и показывает рекорды. 

     
     
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