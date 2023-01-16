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16 января, понедельник  |  Последнее обновление — 11:49  |  vz.ru
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Россию ждет историческая смена главного торгового партнера

Лидерское место ЕС в торговле с Россией займет Китай Александр Щербак/ТАСС
Рекордный товарооборот зафиксирован между Россией и Китаем в 2022 году. Совсем немного не удалось дотянуться до цели в 200 млрд долларов, которая была поставлена только на 2024 год. В этом году она будет точно выполнена раньше срока. И еще одно просто историческое изменение произойдет в этом году. ЕС как главный торговый партнер уйдет в прошлое. Его место впервые займет Китай.  Подробности...
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США и Украина разрушают принципы ООН

Эксперты сходятся во мнении, что роль ООН начала сводиться к пиар-эффектам Xinhua/Global Look Press
Инициированное Западом заседание Совбеза ООН по Украине подтвердило бессилие организации двигаться к урегулированию кризиса. В адрес России снова звучали огульные обвинения. Российский постпред Василий Небензя назвал конкретные условия для завершения спецоперации. Но украинская сторона ответила очередной пропагандистской пустышкой, предложив провести «саммит мира». Когда ООН превратилась в демагогическую площадку и какое будущее ее ждет? Подробности...
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ЧВК и армия опробовали в Соледаре новую схему штурма городов

«Вагнеровцы» вели бои в тяжелейших условиях Константин Михальчевский/РИА Новости
В Минобороны России отметили серьезную роль ЧВК «Вагнер» в ходе боев за освобождение Соледара. В ведомстве сообщили, что бойцы ЧВК непосредственно штурмовали городские кварталы города, тогда как регулярные силы блокировали город с двух направлений, пресекали переброску туда резервов противника и оказывали огневую поддержку наступления авиацией и артиллерией. Где в дальнейшем может быть применена эта новая тактика? Подробности...
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Япония выбрала позор и получит войну

Кисида уже фактически пообещал вступить в войну за Тайвань на стороне Соединенных Штатов Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press
Премьер Японии Фумио Кисида, находясь в США, позволил себе феноменальную наглость, граничащую с самоотречением. А именно заявил, что применение ядерного оружия не имеет оправданий, но имел при этом в виду вымышленную угрозу со стороны России, хотя ЯО использовали только США и как раз против Японии. Но с США Токио, напротив, крепит оборону в ожидании войны с КНР. Зачем это японцам? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Молодогвардейцы борются с нацизмом и сейчас

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Почему свидомым политикам, историкам, публицистам Украины так ненавистна память о «Молодой гвардии»? Потому что парни и девушки боролись и умерли за страну и идеалы, которые украинские националисты ненавидят. Подробности...

Планете обещают распад мирового рынка и сопротивление доллару

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Обычно ежегодный «Возмутительный прогноз» датского банка имеет элемент фантазии и сбывается только в половине случаев. Но после 2022 года даже самые оригинальные прогнозы уже не кажутся невозможными. Подробности...
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Как культурной элите закрывать долги перед Родиной

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
То, чего сегодня ждут регионы от столичных творцов, крайне далеко от укоренившейся психологии «чёса», когда творцы потребляют свой «бытовой райдер», отрабатывают программу, кричат в зал «мы любим вас, Чита» и уезжают с холодным сердцем и с гонораром. Подробности...
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Немецкие танки на земле Украины

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    Россию ждет историческая смена главного торгового партнера

    Лидерское место ЕС в торговле с Россией займет Китай
    		   16 января 2023, 11:24
    Фото: Александр Щербак/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Рекордный товарооборот зафиксирован между Россией и Китаем в 2022 году. Совсем немного не удалось дотянуться до цели в 200 млрд долларов, которая была поставлена только на 2024 год. В этом году она будет точно выполнена раньше срока. И еще одно просто историческое изменение произойдет в этом году. ЕС как главный торговый партнер уйдет в прошлое. Его место впервые займет Китай.

    В 2022 году Россия и Китай показали рекордный товарооборот, который вырос на треть – до 190,27 млрд долларов, сообщает Главное таможенное управление Китая.

    Россия и Китай немного не дотянули до цели в 200 миллиардов, которая была поставлена странами на 2024 год. Однако нет сомнений, что эта задача будет выполнена уже в 2023 году, причем, скорее всего, даже при снижении стоимости энергоресурсов.

    «В 2023 году, скорее всего, удастся достичь цели в 200 млрд долларов даже при сохранении тех же количественных объемов поставок только за счет инфляции цен. Но даже при сохранении масштаба цен этот показатель, скорее всего, удалось бы достигнуть, потому что импорт в количественном выражении в 2023 году вырастет», – считает Денис Перепелица, заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова.

    Чтобы достичь цели по товарообороту в 200 млрд долларов необходимо нарастить его всего на 10%, тогда как в последние годы он рос куда более высокими темпами. Даже в пандемийном 2021 году он вырос более чем на треть, в прошлом году – еще на треть. «А в 2023 году на фоне отмены политики нулевой терпимости к COVID-19 в Китае, что приведет к росту спроса на энергоресурсы, и небольшого количества альтернативных направлений для России, товарооборот наверняка превысит 200 млрд долларов», – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. Так что пора ставить новый уровень в 300 млрд долларов.

    Еще одно важное изменение ждет Россию. Именно в 2023 году ЕС как главный торговый партнер уйдет в прошлое, а на его смену придет именно Китай,

    считают эксперты.

    Любопытно, что в 2022 году ЕС по-прежнему остается главным торговым партнером России, более того, он показал серьезный рост. По крайней мере, за 10 первых месяцев 2022 года товарооборот вырос почти на 20% – до 227,7 млрд евро, и Китай пока явно отстает. Нет ничего удивительного в том, что это Китай потеснит ЕС с первого места не в 2022-м, а именно в 2023 году. «Дело в том, что в прошлом году страны ЕС резко нарастили объемы экспорта энергоресурсов из РФ для пополнения и увеличения запасов на фоне ожидания введения эмбарго на их поставки. А в текущем году все ограничения на экспорт из РФ уже вступили в силу, поэтому товарооборот со странами ЕС резко упадет. Китай же, наоборот, его активно наращивает, поэтому можно ожидать, что в 2023 году первым торговым партнером РФ станет Китай», – считает Чернов. 

    Экспорт из Китая в Россию в 2022 году вырос на 12,8% – до 76,12 млрд долларов. Импорт из России в Китай вырос еще больше – на 43,4%, до 114,15 млрд долларов. Это объясняется тем, что более 70% всего российского экспорта в Китай составляют нефть, трубопроводный газ, СПГ, уголь и мазут. А они в этом году продавались по крайне привлекательной цене, и практичные китайцы не могли такое пропустить.

    Например, в 2022 году Китай в целом снизил импорт нефти из-за ковидных ограничений и замедления роста экономики. Однако это не касалось российской нефти. Ее он скупал в некоторые месяцы просто в рекордных объемах. Потому что наша нефть продается с дисконтом, и Китай при прочих равных предпочитал ее вместо более дорогой саудовской или другой нефти.

    Российский трубопроводный газ Китай также отбирал на пике возможностей газопровода, тогда как некоторые партии СПГ он перепродавал в Европу. Потому что российский газ, ценообразование которого по контракту зависит от нефтяной корзины, стоит дешевле СПГ, цена которого формируется от цен на спотовых рынках.   

    Наконец, Китай наращивал закупку и российского угля, который также поставлялся с санкционной скидкой. Здесь тоже отмечаются рекорды. Причем участники рынка указывали, что в реальности Китай мог бы купить еще больше угля у России, если бы у нас уже сейчас были построены второй БАМ и Транссиб.

    Собственно, ограничение логистики и инфраструктуры – это сегодня главные ограничители роста товарооборота России с Китаем.

    Газопровод «Сила Сибири» наращивает поставки даже с превышением плановых показателей. Однако неплохо было иметь еще как минимум одну такую трубу. И она уже, конечно, есть в планах. Но «Сила Сибири – 2» может появиться только к 2030 году. При этом коммерческого контракта между Россией и Китаем на поставку газа по будущей трубе еще нет. А начинать ее строить до подписания такого контракта может выйти боком России – это даст Китаю повод выбивать более низкие цены на поставки. Поэтому предстоят непростые переговоры с Пекином.

    «Железнодорожный коридор уже загружен полностью. Но эту проблему тоже постепенно стараются решать. По итогам 2022 года провозная способность Восточного полигона ж/д увеличилась примерно на 14 млн тонн в год – до 158 млн тонн, а по поручению президента РФ к 2024 году пропускная способность Восточного полигона должна быть увеличена до 180 млн тонн в год, всего же ожидается ее увеличение до 240 млн тонн в год», – указывает Владимир Чернов.

    Чтобы иметь возможность перевозить нефть морем на танкерах и страховать такие грузы, Россия создает собственный теневой флот и собственную страховую систему для таких перевозок.

    Но главным рупором для роста российского экспорта в Китай в 2023 году станет рост самой экономики Китая. «В прошлом году в Китае действовали антиковидные ограничения, из-за которых падали объемы промышленного производства и ВВП, что привело к снижению спроса на нефтепродукты и металлы в стране. А в 2023 году большая часть самых важных ограничений уже снята, поэтому ожидается рост экономики, промышленного производства и, как следствие, спроса на энергоресурсы и металлы», – отмечает аналитик Freedom Finance Global.

    Китай покупает у России минеральные удобрения, древесину, сельхозтовары и морепродукты. И здесь тоже имеется потенциал для роста.

    С другой стороны, стоит ожидать увеличение потока китайских товаров в Россию, учитывая закрытие европейского импорта. В Россию идет в основном китайская бытовая электроника, экскаваторы, автомобили, микропроцессоры, одежда, обувь и товары широкого потребления.

    «Россия существенно нарастила покупки электроники и автомобилей китайского производства. Потенциал для роста здесь остается достаточно большой, так как на российском рынке все еще наблюдается дефицит этих товаров», – считает Чернов.

    «Большая часть «выпавших» товаров уже замещена китайскими и российскими аналогами. Однако некоторый потенциал роста импорта есть, особенно при условии перехода России к активной индустриализации экономики, когда потребуется много станков, оборудования, комплектующих и т. п.», – говорит Денис Перепелица. По его мнению, самая большая проблема для России – это поставки высокоточного оборудования для производства чипов и точной механообработки, и сами чипы. «Данное оборудование производилось на Тайване, в Японии, США и ЕС, и материковый Китай может заместить не все подобные импортные позиции», – говорит он.

     
     
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