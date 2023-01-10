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10 января, вторник  |  Последнее обновление — 11:49  |  vz.ru
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Европейские энергетики зря радуются новой зависимости

Европейцы радуются теплой погоде как дети Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press
Германия празднует победу: отказ от российских углеводородов не привел к полному экономическому и промышленному краху крупнейшей в Европе экономики, и цены на газ вышли на плато. Однако немецкие политики рано радуются. Так считают не только Венгрия и российские эксперты, но и западные аналитики. Европейская экономика и заводы по-прежнему остаются под угрозой. В чем риски? Подробности...
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    Европейские энергетики зря радуются новой зависимости

    Европейцы радуются теплой погоде как дети
    		   10 января 2023, 11:40
    Фото: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Германия празднует победу: отказ от российских углеводородов не привел к полному экономическому и промышленному краху крупнейшей в Европе экономики, и цены на газ вышли на плато. Однако немецкие политики рано радуются. Так считают не только Венгрия и российские эксперты, но и западные аналитики. Европейская экономика и заводы по-прежнему остаются под угрозой. В чем риски?

    «Насколько мы можем судить, опасность полного экономического краха, главного краха европейской промышленности, была предотвращена», – заявил министр экономики Германии Роберт Хабек в ходе своей поездки в Норвегию. Такой оптимизм немецкий политик излучает благодаря теплой погоде, которая установилась в последние несколько недель.

    Погода действительно сделала большой подарок европейцам. Воздух прогревался в некоторых европейских странах до 20 градусов тепла. А в Германии вообще столь теплой зимы не было с начала измерений температур в 1881 году. Температура в среднем выше на пять-шесть градусов, чем обычно. Неудивительно, что отбор газа их подземных хранилищ замедлился, а цены на газ упали до 700–800 долларов за тысячу кубометров.

    Bloomberg радуется, что теплая зима вкупе с проблемами Китая с COVID, притупившие конкуренцию за грузы СПГ, снизят инфляцию и стабилизируют экономические перспективы Европы. Еще один погодный фактор, который сыграл на руку ЕС, – это более ветреная погода, чем обычно.

    Более того, теплая и ветреная погода на новогодних праздниках вселила в немецких политиков уверенность, что не только эта зима пройдет спокойно, но и будущая зима тоже. «Мы настроены очень оптимистично, что разительно отличается от нашего настроя осенью. Чем больше газа у нас будет в хранилищах в начале года, тем меньше стресса и затрат нас ожидают, когда мы снова начнем заполнять их на следующую зиму», – сказал Клаус Мюллер, глава сетевого регулятора Германии.

    Однако европейцам еще очень рано расслабляться. Об этом говорит, в частности, министр энергетики Венгрии Чаба Лантош, который не боится высказывать прямо. По его словам, из-за образовавшегося дефицита газа Европа спешит переориентироваться на импорт СПГ через строящиеся 25 крупных терминалов. «Строительство терминалов уже началось, но 2023–2024 годы будут тяжелыми для Европы», – сказал министр.

    По мнению эксперта Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, Венгрия предостерегает ЕС, который легко вводит все новые и новые санкции, от очередной ошибки – а именно от введения эмбарго на российский газ по примеру эмбарго на нефть и уголь. Потому что полностью отказаться от российского газа европейцам тяжело. Частичный отказ в 2022 году уже показал, к каким тяжелым последствиям это приводит.

    О том, что европейцам рано радоваться, говорят и эксперты, как российские, так и западные.

    «Европейцы сами признают, что у них все хорошо лишь потому, что им повезло с погодой, что не от них зависит, по какому сценарию проходит отопительный сезон – по катастрофическому, оптимистичному или среднему. Но стоит радоваться тому, что европейская энергетика теперь стала тотально зависеть от погоды?

    Причем если раньше они зависели только от градусника в сфере отопления, то теперь еще зависят и от ветра в электроэнергетике», – удивляется Игорь Юшков.  

    «Конечно, Германия рассчитывает, что и дальше вся зима будет такая – теплая и ветреная. Это позволит выйти из отопительного сезона с довольно большими остатками газа в подземных хранилищах. Это позволит меньше закупать газа на протяжении 2023 года, значит, не будет такого жесткого дефицита и таких высоких цен, как в 2022 году. Однако ровно так же, как сейчас, европейцам везет с погодой, им может дальше не повезти с погодой. Еще никто не научился точно ее прогнозировать», – говорит Игорь Юшков.

    Резкое похолодание или перебои с поставками все еще могут привести к новому хаосу на энергетических рынках Европы, не скрывает и Bloomberg.

    Достаточно вспомнить лето 2022 года, когда неожиданно жаркая и безветренная погода привела к серьезным экономическим последствиям – цены на газ выросли до рекордных 2500 долларов за тысячу кубометров на бирже. «Из-за засухи останавливались атомные станции, так как возникали проблемы с охлаждением реакторов, не работали гидроэлектростанции и ветряки. В 2022 году мы наблюдали интересную ситуацию, когда вместо зимнего пика в Европе случился неожиданный зимний пик потребления энергии», – напоминает собеседник.

    Повторится летом 2023 года такая же экстремальная жара, как в прошлом году? Вернутся ли зимой 2023–2024 годов морозы в Европу? Все это непредсказуемые риски. Более того, ни Хабек, ни другие европейские политики на самом деле не знают точно, какая будет погода в феврале и марте.

    Синоптики между тем ждут похолодания в Европе уже во второй половине января.

    В Германии считают, что вышли на плато цены в 700–800 долларов за тысячу кубометров. Это значит, что такие цены якобы теперь будут постоянно благодаря щедрости погоды. Однако Игорь Юшков считает, что скачки цен на газ сохранятся. И чем больше ЕС будет переходить на возобновляемую энергетику, тем больше будет зависимость от погодных факторов и будет проявляться волатильность цен.

    Еще один важный момент. Германия радуется 700–800 долларам за тысячу кубометров, но ведь это минимум вдвое дороже, чем до 2022 года стоил российский газ для европейцев. В свое время Прибалтика активно жаловалась на Газпром, что его тысяча кубометров обходится им в 400–450 долларов за тысячу кубометров. А теперь европейские политики делают вид, что они рады покупать нероссийский газ по 800 долларов, и еще преподносят это как свою заслугу, а не поражение.

    Радуясь, Берлин закрывает глаза на то, что 700–800 долларов не являются благом для немецкой и любой другой европейской экономики.

    «Немцы говорят, что преодолели кризис, и все пошло на лад. Но сокращение потребления газа в ЕС на 50 млрд кубометров в 2022 году за счет промышленных потребителей их совсем не смущает? Если это не крах, то что тогда?

    Такое значительное падение потребления газа в ЕС говорит о том, что процесс деиндустриализации европейской экономики идет, и он не остановится, а продолжится даже при ценах в 700–800 долларов», – говорит эксперт ФНЭБ.

    ЕС в 2022 году сократил потребление газа на 40–50 млрд кубометров за счет уменьшения производства удобрений, металлов и продукции газохимии, говорил в конце декабря вице-премьер Александр Новак. Аналитики Morgan Stanley ожидают, что и в течение 2023 года потребление в Европе будет примерно на 16% ниже среднего пятилетнего уровня.

    Логика европейского бизнеса, бегущего с тонущей лодки, довольно проста. В США, куда переманиваются те же немецкие промышленные предприятия, цены на газ значительно ниже. Большую часть 2022 года они были на уровне 300 долларов, отмечает Юшков. И главное, что еще более важно для бизнеса, в США цены на газ будут стабильно низкими вдолгую, что нельзя сказать про Европу со своими «воодушевленными» 700–800 долларами, которые в любой момент могут превратиться в 2500 долларов. И это будут совсем «не происки» России, а всего лишь минусовая или плюсовая температура, или затихший ветер.

    Какие еще сюрпризы, кроме погодных, могут быть преподнесены европейской энергетике? Усугубить ситуацию может увеличение спроса со стороны Китая, которое произойдет в любом случае, как только закончатся проблемы с COVID.

    Если Азия включится в конкуренцию за СПГ, то Европе придется тяжело, и цены на газовых биржах точно подскочат. «Второе – это собственные европейские планы по декарбонизации. Потому что сейчас они частично заменили газ на уголь, но планы по отказу от угля никто в Европе не отменял. Борьба между экономической потребностью в дешевом топливе и собственными планами по отказу от угля будет становиться жестче с каждым годом. И это тоже будет толкать цены на газ вверх», – говорит Игорь Юшков.

    И конечно, Европа расплачивается за такой быстрый отказ от российских энергоресурсов снижением экономической активности, спадом промышленного производства, уходом бизнеса в США или Азию, высокой инфляцией (которая по-прежнему высокая).

    Рост цен на энергоносители в 2022 году уже обошелся Европе почти в 1 трлн долларов. Европейским правительствам пришлось влить в качестве помощи экономике 700 млрд долларов. Это сгладило урон, но полностью его убрать не удается.

    ЕЦБ, в отличие от ФРС США, обещает продолжить поднимать ставку для борьбы с инфляцией, что продолжит загонять европейскую экономику в рецессию, то есть в экономический спад. И еще один побочный эффект противостояния с Россией заключается в том, что европейская экономика потеряла свою мощь на десятилетия вперед, проиграв глобальную гонку на международной арене. С такими ценами на энергоресурсы она просто неконкурентна. 

     
     
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