Взгляд
20 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 11:54  |  vz.ru
Разделы

Европа поплатилась за вражду с Россией триллионным ущербом

Европу ждут годы дефицита и высоких цен на газ REUTERS/Christian Hartmann
Примерно 1 трлн долларов потратила Европа на более дорогие энергоресурсы в этом году. Однако это лишь часть того ущерба, который понесли европейцы. Более того, расслабляться им еще рано. И даже окончание отопительного сезона 1 апреля не будет означать окончания энергетических проблем. Что ждет европейскую энергетику в 2023 году?  Подробности...
Перейти в раздел…

Получит ли Лукашенко российское ядерное оружие

Белорусские штурмовики Су-25 – потенциальные носители ядерного оружия Петр Ковалев/ТАСС
«Мы вместе готовим экипажи, способные управлять самолетами, несущими специфические боеприпасы». Эти слова Александра Лукашенко обозначили принципиально новый уровень взаимодействия военных России и Белоруссии, касающийся применения тактического ядерного оружия. О каких именно самолетах идет речь и действительно ли Россия даст Лукашенко право использовать свои ядерные боеприпасы? Подробности...
Перейти в раздел…

Российские дети вместе творят свое будущее

Съезд Российского движения детей и молодежи объединил участников из всех 89 субъектов РФ
В Москве открылся I Съезд Российского движения детей и молодежи. Его участники сформулировали набор ценностей современного российского ребенка. Среди них – добро и справедливость, жизнь и достоинство, патриотизм, созидательный труд и другие. Какие идеи в головах у современных детей и чем им может помочь государство? Подробности...
Перейти в раздел…

Борьба с «российской агрессией» ввергает в хаос Молдавию

Митинги с требованием отставки прозападного правительства стали в Молдавии рутиной socialistii.md
Глава молдавской спецслужбы оконфузился – его заявление о якобы готовящемся вторжении России в республику пришлось опровергать старшим партнерам из Бухареста. Но отдельно взятый прокол явно не скажется на общем курсе нынешних властей Молдавии – максимально дистанцироваться от Москвы и винить во всех бедах «агентов влияния России». Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Европейское левачество захватили рейдеры

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В какой-то момент произошла чудовищная подмена левых европейских либералов на то, что себя теперь называет «левыми» вот эти все обморочные, то ли прогрессивные, то ли креативные, которые с первых строк требуют ото всех ответа на вопрос, за кого ты голосуешь и какой ты конфессии. Подробности...

Сбор данных о людях должен быть только добровольным

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Чтобы относиться к инструментам тотального контроля с глубокой тревогой, не нужно веры Писанию – достаточно одного здравого смысла. Тотальная и всепроникающая власть, да еще и имеющая очевидное глобальное измерение, – это в любом случае плохо. Подробности...

Как деньги превратились в главную угрозу для человечества

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Деньги – очень неплохое изобретение человечества. Но они со временем приобрели уродливую логику. Деньги не могут просто быть. Они должны всегда преумножать себя, всегда расти. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

У Сербии назрела своя СВО

Пришла пора прощаться с Трампом

США бессильны исключить Россию из СБ ООН

Перейти в раздел…

Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
Подробности...

Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
Подробности...

В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Где вы будете встречать Новый год?
  • Дома или на даче

  • В гостях

  • В ресторане

  • В туристической поездке

  • На работе

  • Где-то еще (указать в комментариях)

  • Затрудняюсь ответить
За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?
  • За Аргентину

  • За Францию

  • Не слежу за ЧМ
Употребляете ли вы алкоголь домашнего изготовления?
  • Да, изредка

  • Да, регулярно

  • Никогда

  • Не употребляю алкоголь
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: МИД осудил реакцию ООН на расстрел российских военнопленных
    ВСУ обстреляли Донецк словацкими ракетами повышенной ударной силы Пушилин объяснил последствия вытеснения ВСУ в частный сектор Марьинки Госдума приняла закон об ответственности за осквернение георгиевской ленты Reuters не исключило превращения США в нетто-экспортера нефти
    Украинские военные начали «выжигать землю» в Артемовске Кличко сообщил о росте дефицита электроэнергии в Киеве до 50% СВР опубликовала документ о фейках Ватикана об СССР в 1941 году Школьник сломал нос учителю химии в Москве из-за замечания
    Небензя призвал ООН не начинать «расследование» по БПЛА на Украине Бойцы ВСУ испугались ужесточения ответственности за невыполнение приказов В Роскосмосе заявили о достойном поведении коллег из США в ситуации с «Союзом» Маск решил изменить правила голосования в Twitter

    карательные меры


    В России оценили призыв главкома ВСУ ужесточить наказание за дезертирство

    «поддержка России»


    Белый дом обвинил Белоруссию в создании условий для начала СВО на Украине

    «помощь в трудную минуту»


    Лукашенко: Белоруссия без России не сможет защитить суверенитет

    Видео

    триумф Аргентины


    Чемпионат мира в Катаре выявил лучшего футболиста эпохи

    Данные The New York Times


    Зачем США разоблачили провалившееся нападение ВСУ на Герасимова

    информационная война


    Русских Латвии ждет тюрьма за российское телевидение

    защита Запорожской АЭС


    Россия нашла ответ на ядерный шантаж Украины

    обрушение рейтинга


    Дональд Трамп исчерпал себя как политик

    год золотого медведя


    Александр Разуваев: Запад пообещал появление новой мировой валюты

    поражает воображение


    Тимур Шерзад: Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч

    историческое наследство


    Тимофей Бордачёв: В чем особенности скандинавской русофобии

    на ваш взгляд


    Где вы будете встречать Новый год?

    Европа поплатилась за вражду с Россией триллионным ущербом

    Европу ждут годы дефицита и высоких цен на газ
    		   20 декабря 2022, 11:40
    Фото: REUTERS/Christian Hartmann
    Текст: Ольга Самофалова

    Примерно 1 трлн долларов потратила Европа на более дорогие энергоресурсы в этом году. Однако это лишь часть того ущерба, который понесли европейцы. Более того, расслабляться им еще рано. И даже окончание отопительного сезона 1 апреля не будет означать окончания энергетических проблем. Что ждет европейскую энергетику в 2023 году?

    Ущерб Европы от резкого роста цен на энергоносители составляет примерно 1 трлн долларов, посчитало Bloomberg на основе рыночных данных. Это общая стоимость более дорогих энергоносителей для потребителей и компаний.

    Еще одна негативная новость для ЕС – сильнейший кризис за последние десятилетия только начинается. Вместе с зимой проблемы никуда не уйдут. Передышки от высоких цен европейцам ждать не приходится.

    «Можно с уверенностью сказать, что кризис не закончится 1 апреля, когда закончится отопительный сезон», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Как пройдет сам отопительный сезон, зависит уже только от погоды – будет или нет дуть ветер и какой будет держаться температура. Начало сезона выдалось теплым, однако дальше никто точно не знает, что будет с погодой. Но то, что зима закончится и европейцы вздохнут с облегчением, тоже заблуждение.

    Что же ждет европейцев в 2023 году?

    «С какими запасами газа европейцы выйдут из отопительного сезона, сложно сказать, это зависит от погоды. Но предположу, что в подземных хранилищах уровень остатков будет в районе 30%. Это приведет к тому, что весной, летом и осенью европейцы должны будут интенсивно запасаться газом на будущую зиму», – говорит Юшков.

    По его ожиданиям, в отличие от 2022 года, количество поставщиков в новом году будет ограничено. Почти все первое полугодие этого года Газпром мог поставлять все законтрактованные объемы. История с выводом из строя турбин на «Северном потоке – 1» началась только в начале лета, и объем прокачки снижался постепенно к концу лета, пока не остановился полностью, а потом трубы и вовсе были подорваны. Транзит через Украину тоже шел в полном объеме вплоть до мая, после чего по украинской инициативе снизился со 109 млн в сутки до текущих 42 млн кубометров газа.

    «Однако в 2023 году европейцам придется закачивать большие объемы газа в ПХГ при ограниченном импорте. Поэтому цены на газ будут оставаться относительно высокими в течение всего 2023 года. В этом плане он может повторить текущий год», – говорит Юшков.

    Это новая реальность для европейской энергетики. Потому что раньше ситуация была совершенно иная: как только заканчивался отопительный сезон, цены сразу падали вниз. Европейцы закачивали газ весной и летом в том числе потому, что цены были более низкими, чем зимой, и это было экономически выгодно. Летом закачали по низкой цене, зимой – откачали и продали потребителям по более высокой цене. Занимаются этим в основном коммерческие частные компании.

    «Однако уже этой зимой и после нее мы будет наблюдать интересную картину. В этом году европейцы панически закачивали газ в ПХГ все лето и осень вплоть до ноября. Они покупали его даже по 2500, а то и по 3000 долларов за тысячу кубометров. Тогда как сейчас цены опустились до 1500, а то и меньше.

    К чему это приводит? К тому, что сейчас компании достают свой газ из ПХГ и продают его не по 2500, как покупали, а по 1500 в лучшем случае, а то и дешевле. Европейские компании фиксируют убытки», – рассказывает Игорь Юшков.

    Убыточная зима приведет к тому, что в 2023 году частные европейские компании сильно задумаются, а стоит ли им так много запасать газа в ПХГ по высоким ценам, чтобы потом терпеть убытки в отопительный сезон?

    «Поэтому большой вопрос, кто и на каких условиях будет закачивать газ в подземное хранилище в новом году», – считает Юшков.

    Европейским властям придется что-то с этим делать. «Либо будут доделывать своего единого закупщика, которого они активно обсуждают. Он как раз призван упростить закачку газа в подземные хранилища. Либо европейцам придется продолжать субсидирование газовых компаний, причем в еще большем объеме, чтобы стимулировать свои компании все-таки закупать газ на зиму», – считает эксперт Фонда энергетической национальной безопасности.

    Скорее всего, Евросоюз вынужден будет продолжать огромные субсидии для поддержки энергетических и промышленных компаний, какие были в этом году. По подсчетам брюссельского аналитического центра Bruegel, в этом году правительства выделили более 700 млрд долларов на помощь компаниям и потребителям, чтобы смягчить ценовой удар. Это не покрывает весь ущерб от дорогих энергоресурсов в 1 трлн долларов. И эффект от вливания в итоге есть, но частичный.

    Этого было все равно недостаточно, чтобы остановить инфляцию, поэтому ЕЦБ приходится еще повышать ставку. А это в свою очередь делает кредиты более дорогими и уводит европейскую экономику в рецессию. В какой-то момент наступит тупик. «Ничего позитивного для европейцев пока не происходит. Цены остаются высокими, дефицит энергоресурсов сохраняется, инфляция растет, ставки растут, и все это загоняет экономику региона в рецессию», – согласен собеседник. 

    Дефицит газа никуда не уйдет, он сохранится и в 2023 году. А значит, к зиме 2023–2024 годов надо доводить уровень заполненности подземных хранилищ до 90–100%.

    Более того, в 2023 году дефицит газа может усугубится. Во-первых, Китай может закончить свои «локдауны» и начать расти прежними темпами, увеличив спрос на газ. Тогда Пекин перетянет на себя часть СПГ, который в этом году был перенаправлен на европейские рынки за ненадобностью в Азии.

    Во-вторых, существует объективный риск полной остановки украинского транзита. Сейчас это, конечно, уже не такие значительные объемы, но в условиях дефицита европейцы это заметят.

    Наконец, третий момент – в 2023 году не появится новых объемов СПГ на рынке, которые могли бы облегчить ситуацию в ЕС. Новые объемы СПГ могут появиться не раньше 2026 года, когда будут введены в строй новые мощности в США и Катаре. И то Юшков не уверен, что эти объемы покроют выпадение объемов российского трубопроводного газа, и спрос по-прежнему может опережать предложение.

    «Европа сама себе создала эти проблемы, потому что в 2023 году на рынок могли выйти 6,6 млн тонн СПГ от «Арктик СПГ 2», а то и больше проектной мощности. Потом в 2024 году еще 6,6 млн тонн, в 2025 году – еще 6,6 млн тонн. Все эти объемы могла бы получить Европа», – напоминает эксперт. Притормозили проект западные санкции. Сейчас европейцы скупают почти весь российский СПГ.

    Даже по оценке Международного энергетического агентства, ЕС в 2023 году может грозить дефицит в 27 млрд кубометров газа. Это произойдет, если российские поставки сократятся до нуля, а китайский импорт СПГ вернется к уровню 2021 года.

    В 2023 году продолжится тренд на сокращение объемов потребления газа в ЕС и процесс деиндустриализации европейской экономики. «Насколько сильно будет развиваться этот процесс – вопрос сложный. Например, в отдельные периоды 2022 года падение потребления газа в промышленном секторе достигало 30%, а в среднем по году промышленность потребит на 15% меньше газа, чем в 2021 году», – рассуждает эксперт.

    Единственный плюс для покупателей в такой ситуации, что если промышленность будет отмирать еще активнее в 2023 году, то это сдержит цены на газ.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •