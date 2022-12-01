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1 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
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Почему Европу спасает российский, а не американский СПГ

Federico Gambarini/DPA/Global Look Press
Пока поставки трубопроводного газа из России находятся под пристальным вниманием, ЕС втихую скупает все большие объемы другого российского газа – СПГ. Затраты Европы на импорт российского СПГ взлетели до рекордного уровня, выяснило Bloomberg. Как Россия начала больше поставлять именно сжиженного газа в Европу и, главное, почему сами европейцы не видят в этом ничего страшного? Подробности...
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Джонсон признался в роли главного врага России в Европе

Джонсон решил стать патроном Украины с долгосрочной и амбициозной целью Zuma/ТАСС
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон разоткровенничался о том, что его усилия сподвигли руководство Украины на военное сопротивление. У других крупных стран Европы – Германии, Италии и Франции – якобы была совсем другая позиция. Джонсон ушел, теперь его политика продолжается без него, но он рискует просчитаться в главном своем прогнозе – о поражении России.  Подробности...
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Украинские фейки вынудили папу римского оскорбить народы России

Папа римский объявил, что российские солдаты – чеченцы и буряты якобы отличаются жестокостью Grzegorz Galazka/Keystone Press Agency/Global Look Press
Папа римский оказался ретранслятором антироссийских фейков. Понтифик предъявил двум народам России, бурятам и чеченцам, коллективное обвинение в якобы особой жестокости на Украине. Показательно, что в этот же день популярная мировая газета The New York Times выпустила материал о «новой Буче» в Херсонской области. Как глава католиков стал очередной жертвой информационной войны против России? Подробности...
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Польша приготовилась к захвату Западной Украины

Львов считается неофициальной столицей утерянных Польшей «восточных окраин» Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters
В Варшаве разработан механизм аннексии западных областей Украины. Об этом стало известно российской разведке. Для этого решено провести на Львовщине плебисцит о выходе из состава Украины. Почему тема возвращения исторических территорий стала в Варшаве вновь актуальной и какую роль в аннексии могут сыграть две новые дивизии, сформированные у границ Украины? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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С проституцией и наркотиками надо бороться, а не учитывать в ВВП

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
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Почему Ротшильды пытаются не допустить коронации Карла III

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
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Обсуждение: 4 комментария

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Олег Хавич, политический аналитик
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    Почему Европу спасает российский, а не американский СПГ

    		    1 декабря 2022, 11:40
    Фото: Federico Gambarini/DPA/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Пока поставки трубопроводного газа из России находятся под пристальным вниманием, ЕС втихую скупает все большие объемы другого российского газа – СПГ. Затраты Европы на импорт российского СПГ взлетели до рекордного уровня, выяснило Bloomberg. Как Россия начала больше поставлять именно сжиженного газа в Европу и, главное, почему сами европейцы не видят в этом ничего страшного?

    Как известно, Брюссель ввел угольное эмбарго, через неделю заработает нефтяное эмбарго. Ряд стран отказались от трубопроводных поставок газа, другие пустили на самотек технические и бюрократические проблемы на «Северных потоках», «не заметили» подрыв его ниток и никак не повлияли на Украину, чтобы она восстановила объемы транзита через свою территорию.

    При этом затраты Европы на импорт российского СПГ в 2022 году взлетели до рекордного уровня, выяснило Bloomberg. ЕС нарастил закупку СПГ из России примерно на 40% за год. ЕС потратил рекордные 12,5 млрд евро (13 млрд долларов) на российский СПГ с января по сентябрь – в пять раз больше, чем годом ранее. Это горькая пилюля для многих стран блока, которые наложили на Кремль жесткие санкции, чтобы лишить его средств на ведение СВО на Украине, пишет западное агентство.

    Как показывают данные отслеживания судов и портов, растущий спрос со стороны таких стран, как Франция и Бельгия, помог сделать Россию поставщиком СПГ номер два в Северо-Западную Европу в этом году. На первом месте – Катар, который традиционно поставляет СПГ в европейский регион. Тогда как Северо-Западная Европа принимает значительно больше российского, чем американского СПГ. Хотя это США обещали спасать европейцев своим газом после удаления российских трубопроводных поставок.

    Стоит понимать, что Бельгия, Нидерланды и Франция принимают российский СПГ, но дальше он распределяется по всей Европе. Среди европейских стран только Великобритания и страны Балтии прекратили покупать российский СПГ.

    Российский СПГ продолжит поступать в Европу, и большинство европейских стран счастливы закрывать глаза на это,

    говорит научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Анн-Софи Корбо. Потому что ЕС столкнулся с реальным физическим дефицитом голубого топлива. Это ведет не только к дороговизне ресурса, но и к сокращению работы промышленности, то есть спроса. 

    На северо-западе России есть два СПГ-завода. Это «Портовый СПГ» и «Высоцкий СПГ». Однако это небольшие заводы, и первый заработал только этой осенью. Поэтому в основном речь идет о поставках в Европу именно ямальского СПГ «Новатэка». Изначально завод «Ямал СПГ» рассчитывал на поставки в Азию, в первую очередь в Китай. И до 2022 года основные объемы уходили действительно туда.

    Почему же ситуация в этом году так сильно изменилась?

    Во-первых, впервые не азиатский, а европейский рынок стал премиальным рынком для газа. До 2022 года цены в Европе на газ всегда были ниже, чем в Азии. Теперь все наоборот, поэтому рост поставок российского СПГ объясняется экономической причиной, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

    Второй момент заключается в том, что есть ледовые ограничения для поставок ямальского СПГ в Азию. «Как только сезон навигации на Северном морском пути заканчивается, гнать СПГ можно только в Европу. Но когда премиальным рынком был азиатский, часто зимой ямальский СПГ только перегружался в Европе с ледового на обычный танкер, и дальше этот СПГ уходил через Суэцкий канал все равно в Азию», – рассказывает Игорь Юшков. Но в этом году весь свободный СПГ с рынка «пылесосит» не Китай, а именно Европа.

    «Поэтому даже летом, когда у «Ямал СПГ» была возможность поставлять СПГ по Северному морскому пути на Восток, основные объемы все равно шли на европейский рынок по экономической причине»,

    – добавляет Юшков.

    Третья причина – это в целом рост мощности завода «Ямал СПГ», где в полную силу в этом году работают все четыре очереди. Проектная мощность составляет около 16,5 млн тонн, однако по итогам года будет произведено значительно больше – порядка 20 млн тонн.

    Любопытно, что почти 16 млн тонн законтрактованы и поставляются по долгосрочным контрактам клиентов. А вот те объемы, которые завод производит сверх этих объемов, не законтрактованы и идут на спотовый рынок. Владелец «Ямал СПГ» Леонид Михельсон заявил, что с этих излишков, которые составляют около 4 млн тонн, компания зарабатывает сейчас больше, чем со всех остальных 16 млн тонн.

    Объясняется это легко. Контракты подписывались, когда цены на СПГ были значительно ниже, чем сейчас. Покупатели российского СПГ по этим договорам находятся в очень выгодном для себя положении. А вот «излишки» «Новатэк» продает уже по спотовым ценам – в разы дороже.  

    «Даже китайская компания CNPC, которая имеет контракт с «Новатэком», продает часть этого СПГ на европейском рынке, выступая трейдером», – говорит Юшков. Речь идет о том, что китайской компании выгодно перепродать СПГ европейцам и получить выгодную маржу на разнице цены покупки (прописана в контракте) и спотовой цены, по которой покупают европейцы.

    Потребление газа в Китае снизилось, во-первых, из-за продолжающихся в этом году локдаунов. Во-вторых, из-за роста потребления угля на фоне ухода европейской экологической повестки в тень. КНР нарастила собственную добычу угля и нарастила импорт угля из России по привлекательным ценам.

    Таким образом, рост поставок российского СПГ в Европу объясняется экономическими факторами. А вот почему ЕС спокойно наращивает его закупку и не считает это проблемой, тогда как о трубопроводном газе из России и необходимости избавляться от него постоянно идет разговор в политических европейских кругах.

    По данным «Блумберга», доля российского трубопроводного газа в регионе снизились с 30% в 2021 году до 10% в 2022 году. Тогда как доля СПГ в российских поставках близка к половине.

    «Европейцы не воспринимают СПГ как некий национальный газ. У них нет в отношении СПГ такого негатива, как в отношении трубопроводного газа. Возможно, все дело в демонизации Газпрома, которая наблюдалась не один год. Потому что трубопроводный газ ранее всегда шел из России и от Газпрома», – говорит Игорь Юшков. Тогда как СПГ изначально стали воспринимать как спасительный газ от России. В первую очередь США активно рекламировали свой СПГ как спасение для Европы. Иными словами, все дело в грамотном пиаре и правильных заголовках в СМИ, которые помогают сформировать понимание «хорошего» и «плохого» газа.

    При этом Юшков отмечает, что в принципе европейцы не отказывались от российского газа, за исключением нескольких стран. Хотя политики говорили о снижении его доли и об отказе от него через несколько лет. Но проблемы возникли с невозможностью доставить этот газ по трубам. Причины, как известно, разные.

    Газопровод «Ямал – Европа» был прикрыт поляками благодаря национализации доли Газпрома в операторе трубы. Украина отказалась принимать газ через ГИС «Сохрановка», осталась только ГИС «Суджа». По контракту через Украину должно идти 109 млн кубов в сутки, а идет в 2,5 раза меньше – 42 млн кубов. «Северный поток – 1» постепенно остановился к сентябрю из-за санкционных проблем с турбинами, «Северный поток – 2» – из-за приостановки сертификации, а потом эти трубы и вовсе были подорваны в, казалось бы, безопасных водах Европы прямо на глазах у натовских сил. Европа рада бы была купить российский газ по трубам, но возможности нет, пути отрезаны, считает Юшков. 

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