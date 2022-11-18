Выигрыш Газпрома в Стокгольме может помочь Европе

Стокгольмский арбитраж неожиданно вынес решение в пользу Газпрома, заставляя Финляндию оплатить поставленный и даже непоставленный газ. И делает он это аккурат до начала сильных холодов в Европе. Такой прецедент может развязать руки и возобновить закупку российского газа не только Финляндией.

Арбитражный суд в Стокгольме обязал финскую компанию Gasum выплатить Газпрому 300 млн евро задолженности за поставки газа в связи с неисполнением обязательства «бери или плати» и проценты за просрочку. Более того, суд также признал переход Газпрома на оплату за газ в рублях обстоятельством форс-мажора.

«Таким образом, трибунал подтвердил правомерность приостановки поставок природного газа в случае неосуществления покупателем оплаты в рублях в соответствии с Указом президента РФ № 172 от 31.03.2022», – говорится в сообщении Газпрома.

Кроме того, по решению арбитража стороны обязаны продолжить переговоры по контракту для урегулирования дальнейших поставок газа.

Напомним, что 21 мая Газпром вынужден был остановить экспорт газа в Финляндию, так как Хельсинки оказался исполнять российское требование об оплате газа в рублях. До этого Россия поставляла газ в Финляндию почти 50 лет. В основном речь шла о 2,5 млрд кубометров газа, но в пандемию годовые поставки сократились до 1,5-1,6 млрд кубометров. В 2021 году Хельсинки импортировал 92% природного газа именно из России.

Что же входит в эти 300 млн долларов? Во-первых, долг Gasum за уже поставленный газ, но не оплаченный. Как объясняет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, в нормальной ситуации финны получали газ, потом уже его оплачивали (по итогам месяца, например). Но весной получилось так, что газ финская компания получила, но когда пришло время его оплачивать, в России уже был принят указ президента о переходе на рублевые расчеты. Финляндия оплачивать по новой схеме отказалась, так и образовался долг.

Вторая часть долга Gasum перед Газпромом – это штрафные санкции за невыполнение прописанного в контракте условия «бери или плати». Это когда потребитель (финны в данном случае) обязуются платить за определенный объем газа поставщику, даже если он физически этот газ не отбирает. Это нормальная контрактная практика, когда не только поставщик (Газпром) берет на себя обязательства поставлять определенные объемы, но и покупатель обязуется конкретный объем покупать.

Стокгольм встал на сторону Газпрома.

«Ключевой момент состоит в признании арбитражем того факта, что Газпром не своевольно решил поменять контракт и перевести расчеты на рубли, а он не мог не подчиниться российскому законодательству. То есть Газпром не виноват, что изменилось законодательство, и он просто действует в рамках тех законов, которые есть в России.

Указ президента о переходе на рублевые расчеты за газ – это полноценный законодательный акт, который имеет такую же юридическую силу, как и федеральный закон», – рассуждает эксперт ФНЭБ.

Любопытно, что Финляндия сможет выплатить 300 млн долларов Газпрому, вероятно, даже в валюте. Потому что формально под указ президента попадают именно расчеты за поставленный газ, а в данном случае выплаты в 300 млн долларов могут быть оформлены как задолженность или штрафные санкции, а их можно принимать в любой валюте.

Это решение Стокгольма может подтолкнуть Финляндию возобновить закупку российского газа по газопроводу.

«Почему Финляндия в мае отказалась от рублевой схемы расчетов? Потому что она испугалась. Еврокомиссия и некоторые другие страны убеждали, что никто не перейдет на рубли. Однако после Болгарии, Польши и присоединившихся Финляндии, Нидерландов и Дании остальные страны ЕС спокойно перешли на новую форму расчетов», – объясняет Юшков.

Во-вторых, когда произошел массовый переход, ЕК никого не оштрафовала. То есть переход на рубли не сочли нарушением санкций, чем так пугали. В-третьих, ничего сложного, как оказалось, в этом нет: европейской стране не надо искать рубли, она по-прежнему может отправлять в Россию доллары или евро, только не напрямую Газпрому, а Газпромбанку, который конвертирует валюту в рубли и отправляет их Газпрому в счет оплаты газа, отмечает эксперт.

«Арбитраж, по сути, подтвердил законность и легальность оплаты газа по рублевой схеме, что она не противоречит европейским санкциям», – говорит Юшков. Это значит, что ничто не мешает Финляндии вернуться к закупкам трубопроводного газа из России. У Финляндии не разрушен и не национализирован газопровод, идущий из России, и ее никто не будет обвинять в возобновлении поставок газа благодаря сильному аргументу – решению Стокгольма.

Более того, суд стимулирует финнов к этому шагу. Ведь контракт с Газпромом у них подписан до 2031 года. Это значит, что Газпром сможет на протяжении всех десяти лет через суд требовать от Gasum выплату штрафных санкций по условию «бери или плати». Поэтому Юшков не исключает, что Финляндия может частично восстановить закупку трубопроводного газа у Газпрома. Хотя те же самые объемы, которые она перестала покупать по трубе, Хельсинки начала покупать в виде СПГ с «Высоцкого», фактически у «Новатэка».

Во-вторых, указывает эксперт, во время отопительного сезона важно наличие ежесуточных объемов, что поставки по трубе могут гарантировать, а танкеры с СПГ – не всегда. Наконец, Финляндия, восстановив поставки газа благодаря решению Стокгольма, может его экспортировать в Эстонию и дальше в Латвию, благодаря наличию интерконнектора, и неплохо на этом зарабатывать. Для самой Прибалтики – это будет отдельный огромный бонус, особенно в отопительный сезон. В том, что судебный спор был закончен до начала серьезных холодов – это тоже показательный момент.

Решение Стокгольмского суда – это прецедент, который поможет Газпрому и в других подобных судебных делах. Ведь отказались переходить на рублевые расчеты также Польша, Болгария, Нидерланды и Дания. Однако Юшков считает, что вероятность возобновить поставки газа из России есть скорее только у Финляндии и Болгарии.

Польша же вряд ли на это пойдет из-за крайне жесткой политической позиции. Кроме того, в конце этого года у нее заканчивается контракт с Газпромом. Хотя ситуация с нормальным прохождением зимы в Польше не самая лучшая. Варшава рассчитывает начать получать норвежский газ в начале 2023 года по газопроводу Baltic Pipe. «Это интересный кейс в том плане, что они построили газопровод, но будет ли там газ для его заполнения, до сих пор не ясно», – говорит Юшков. Дело в том, что на норвежский газ претендуют еще Германия и Дания. Германия – давний покупатель газа у Норвегии. И учитывая, что она осталась без российского газа, идущего по «Северному потоку – 1», Берлин вряд ли без боя отдаст свои объемы норвежского газа Польше или Дании.

У Болгарии контракт с Газпромом тоже заканчивается в этом году, однако Юшков не исключает, что София сможет заключить новый договор, опираясь на прецедентное решение Стокгольма.

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«Болгария сейчас экономит потребление. Она потребляла обычно 3 млрд кубометров, и все эти объемы раньше брала в России. Теперь 1 млрд кубов приходит из Азербайджана, а 2 млрд кубов в годовом выражении – это дефицит. София пытается его закрывать покупкой отдельных партий СПГ через Турцию, Грецию, но системно проблема не решена: у нее нет долгосрочных контрактов с поставщиками СПГ. Пока Болгария выезжает за счет спотового рынка, но это очень дорого», – говорит Игорь Юшков.

Возврат к закупке российского газа Нидерландами и Данией, по мнению эксперта, маловероятен, потому что у них нет сильной заинтересованности в этом. Здесь нет жесткого дефицита благодаря наличию СПГ-терминалов. Проблема у них скорее в стоимости газа. Российский газ, конечно, позволил бы им сэкономить.