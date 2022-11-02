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Катар угрожает оставить Европу без газа

Попытки Европы сбить цены на газ нерыночными методами вызывают бурю негодования REUTERS/Fabian Bimmer
Катар выступил резко против идеи ЕС ввести потолок цен на газ. Он легко готов распрощаться с европейскими потребителями, если Европа допустит такое нарушение конкуренции. Тем самым шансы на принятие потолка цен становятся все ниже. Почему Катар так рьяно помогает Газпрому? Подробности...
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Симпатии Москвы и Вашингтона совпали в Бразилии

Ранее считалось, что карьера Лулы закончена: суд присудил ему 12 лет тюрьмы REUTERS/Amanda Perobelli
Победу на выборах президента Бразилии одержал 77-летний Лула да Силва, он уже занимал этот пост в 2003–2011 годах и считался пророссийским политиком. Однако отрыв Лулы от действующего лидера Болсонару минимален. Тот поражения не признал, но Москва и Вашингтон уже поздравили Лулу с победой. У них разные причины болеть именно за него. Подробности...
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Мобилизованные обеспечат успех новому наступлению России

Судя по всему, сейчас мобилизованные вливаются в уже существующие БТГ Павел Львов/РИА Новости
Из трехсот тысяч россиян, призванных на службу, сейчас лишь 87 тысяч направлены в район СВО. Такие данные, подводя итог завершившейся частичной мобилизации, привел министр обороны Сергей Шойгу. Все мобилизованные проходят боевое слаживание и обучение актуальным специальностям – от вождения танков до радиоэлектронной борьбы. На каких участках фронта и для каких задач могут быть востребованы новые бойцы? Подробности...
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Выезд русских поможет исчезновению Латвии

Города Латвии пустеют Alexander Welscher/DPA/ТАСС
Население Латвии, как подтверждает свежая статистика, стремительно уменьшается. Кризис настолько силен, что некоторые эксперты самому существованию этой страны из-за демографических проблем отводят не более двадцати лет. Как же такое произошло и почему русские жители Латвии могут даже ускорить этот процесс?  Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Четыре причины бороться и победить

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Чем убедительней будет победа России на Украине, тем быстрей к западным элитам и, прежде всего, американской, придет осознание, что время их гегемонии закончилось. Тогда установится новый мировой порядок. Подробности...

Почему нам нужна копейка

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Именно в текущей сложной военно-политической ситуации российские монетарные власти должны показать, что контролируют ситуацию, а санкции не достигли своей цели. Подробности...
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Украина открыла российскому флоту фарватер на Одессу

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Теперь перед киевскими властями стоит вопрос, что выбрать – продолжать вывозить зерно, принадлежащее американским компаниям, или, рискуя вызвать их недовольство, снова минировать фарватер. Подробности...
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Как россияне следили за солнечным затмением

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    Катар угрожает оставить Европу без газа

    Попытки Европы сбить цены на газ нерыночными методами вызывают бурю негодования
    		   2 ноября 2022, 11:30
    Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
    Текст: Ольга Самофалова

    Катар выступил резко против идеи ЕС ввести потолок цен на газ. Он легко готов распрощаться с европейскими потребителями, если Европа допустит такое нарушение конкуренции. Тем самым шансы на принятие потолка цен становятся все ниже. Почему Катар так рьяно помогает Газпрому?

    Катар прекратит поставлять Европе газ, если страны Евросоюза введут потолок цен на российское топливо, заявил министр энергетики страны Саад Аль-Кааби в беседе с Bloomberg-TV. «Вмешательство в рынки нарушило бы правила конкуренции и поставило бы под угрозу инвестиции в добычу газа. Свободный рынок – всегда лучшее решение», – заявил он.

    Ранее в октябре Катар пообещал поставлять в Европу на стабильной основе 12-15 млн тонн природного газа, если регион по-прежнему будет испытывать трудности с другими источниками энергоресурсов. Однако Доха имеет право делать со своими объемами газа, что захочет, заявил Аль-Кааби. «Когда нам будет уместно отклониться, мы это сделаем», – подчеркнул министр энергетики страны.

    Сейчас у Катара имеются мощности по сжижению 77 млн тонн газа (это 107 млрд кубометров газа). Однако основной объем в 2021 году был поставлен в Азию – 75%, и только 15% пришлось на Европу. Европа купила в прошлом году почти 17 млн тонн катарского газа, что в пересчете составляет 23 млрд кубометров.

    Катар планирует нарастить свой экспорт СПГ до 126 млн тонн в год (175 млрд кубометров газа), однако произойдет это не ранее, чем через пять лет. И конечно, не весь этот объем Катар будет продавать в Европу. Основные поставки идут все-таки в Азию. Правда, в 2022 году ситуация так резко изменилась, что теперь не Азия, а Европа сметает весь свободный (незаконтрактованный) СПГ с мирового рынка, а на самом деле даже законтрактованный. Известны случаи, когда покупатель в Азии (например, Китай) перепродает часть своего СПГ европейским потребителям, получая при этом прибыль.

    Катар находится на втором или третьем месте по объемам поставок СПГ на европейский рынок после США и Австралии. Благодаря планам по росту объемов производства СПГ, очевидно, что Доха будет доминировать на мировом рынке СПГ вместе со Штатами, которые тоже собираются нарастить мощности по сжижению.

    «Катар отдает себе отчет, что в ближайшей перспективе рынок СПГ будет рынком продавца, где продавец будет диктовать свои условия. Потому что спрос на СПГ будет превышать предложение как минимум в ближайшие три-четыре года. Именно поэтому Катар требует для себя максимально выгодные условия, в том числе по долгосрочным контрактам.

    Этим летом немецкий канцлер посещал Катар, но серьезных договоренностей достигнуто не было. Германии не понравились жесткие условия Дохи», – рассказывает директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. Неофициально сообщалось, что Катар настаивает на «жестких» условиях поставок СПГ в ЕС сроком на 20 лет. А Берлин явно не готов подписывать такие долгосрочные контракты.

    «Однако Катар прекрасно понимает, что находится в сильной позиции, так как его СПГ хотят клиенты по всему миру. Зачем ему поставлять газ по каким-то европейским правилам, когда Европа пытается любым способом установить предельные цены на газ? Катар понимает, что если его газ не захотят брать в Европе, то его с удовольствием возьмут в Азии. Он найдет рынки сбыта для своего газа в ближайшие годы и без европейского. Поэтому Катар может диктовать свои условия европейцам», – считает Громов.

    К тому же другие поставщики газа в Европу тоже не горят желанием, чтобы их ограничивали путем введения потолка цен. Стоит напомнить, что изначально ЕК предлагала ограничить цены на газ только из России. Однако европейские министры энергетики резонно заметили, что доля российского газа в ЕС сильно упала, а чтобы получить реальный эффект от потолка цен, то его надо вводить для всех поставщиков газа. К тому же, добавляет эксперт, стоимость российского газа намного ниже, чем на спотовом европейском рынке газа.

    Россия экспортирует сейчас по «Турецкому потоку» и через Украину 30-35 млрд кубометров газа. При потреблении газа европейцами на уровне 400 млрд кубометров, доля российского газа снизилась до менее 10%. Тогда как ранее она была выше 30%. В 2021 году, например, при потреблении европейцами 420 млрд кубометров газа, Россия поставила вместе с СПГ 150 млрд кубометров газа и заняла на рынке долю в 36%, отмечает Громов.

    Было бы странно, если бы экспортеры газа согласились урезать свои доходы ради благополучия Европы. Даже норвежская Statoil такому повороту событий не рада. Что уж говорить про Катар или про США, которые тоже вряд ли согласятся на то, чтобы для их собственного газа установили потолок цен. Франция недавно пожаловалась, что США продают Европе свой СПГ по цене в четыре раза дороже, чем собственным американским потребителям.

    Страны-экспортеры вполне обоснованно боятся петь под дудку ЕС. Создание прецедента искусственного занижения цены для одного или нескольких поставщиков сырья (не важно, нефти или газа) – крайне опасно. «Любое вмешательство в инструменты рыночного регулирования создает потенциальную опасность для стран-экспортеров. Это не только приведет к сокращению потенциальных доходов от экспорта, но и к тому, что инструменты торговли СПГ окажутся в руках покупателя. Вряд ли Катар устроит позиция ведомого», – считает Громов.

    По его мнению, эта идея с потолком цен на газ в Европе обречена на провал.

    «Думаю, что европейцы не примут консолидированного решения по потолку цен. Они решат, что лучшие ничего не предпринимать и не злить поставщиков газа в сложных условиях нехватки энергоресурсов»,

    – говорит эксперт.

    Сейчас в ЕС отмечается некоторое затишье: цены на споте немного снизились, стоит уникально теплая погода, а многие предприятия уменьшили потребление, сократив или остановив свои производства. Однако в ноябре участники рынка ждут наступления холодов и резкого всплеска спроса на газ вместе с ценами на него. По словам Громова, в портах ЕС скопились танкеры с СПГ, которые ждут именно такого случая – когда погода принесет им сверхприбыль.

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