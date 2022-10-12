Европа в борьбе за дешевый газ нашла себе новых врагов

Еще недавно только Россия и Газпром были виноваты во всех проблемах европейцев. Теперь в Евросоюзе зазвучали обвинения в адрес норвежского газа и даже «спасительного» американского СПГ. Европейцы явно готовят почву для того, чтобы дать себе право уничтожить существующую систему ценообразования, коммерческие контракты и в целом существующий энергорынок, чтобы самим стать монополистами и установить свои цены и правила.

Еще недавно главными виновниками бед экономики ЕС были российской газ и Газпром, против которого даже несколько лет велось антимонопольное расследование Брюсселем. И вот Европа избавилась от так называемого монополизма российского газа. Экспорт трубопроводного газа упал в разы – со 155 млрд кубометров в 2021 году до 30-40 млрд кубов в годовом выражении сейчас (16,75 млрд кубов идет через вторую нитку «Турецкого потока» и в районе 20 млрд кубов – через Украину).

Европа добилась только того, чего так упорно добивалась. Но она недовольна и всеми остальными поставщиками голубого топлива. США продают странам ЕС сжиженный природный газ (СПГ) в четыре раза дороже, чем своим потребителям, заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Бруно Ле Мэр. Это может ослабить Европу и усилить доминирование США, отметил министр. «Мы должны выйти на более сбалансированные экономические отношения в энергетическом вопросе между нашими американскими партнерами и Европейским континентом», – призывает он.

А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий перевел вину с США на Норвегию, обвинив ее в попытке нажиться на экспорте газа в Европу после снижения поставок из России, пишет Washington Post. По информации издания, скандинавскую страну критикуют многие европейцы за то, что она стала больше зарабатывать на фоне роста цен на газ, считая такой доход «неприличным». Моравецкий пошел дальше и предложил Норвегии поделиться доходами с Украиной, попутно обвинив Осло в косвенной наживе на конфликте. Осло не согласился с упреками в свой адрес, напомнив, что страна поддержала санкции ЕС, оказание военной помощи Киеву и саму Европу за счет роста экспорта газа.

Политики Франции и Польши, конечно, пытаются дать собственному населению козлов отпущения, чтобы перенаправить их злость с себя на внешних врагов. Во-вторых, это похоже на прощупывание почвы для того, чтобы протолкнуть вперед реформы, которые силой заставят поставщиков снизить цены на газ внутри Европы, и способ действий уже неважен. «Одна из рассматриваемых мер – это введение потолка цен не только на российский газ, но и на любой другой газ, чтобы сбить цены на топливо. Суть идеи в том, чтобы снять дополнительные заработки с производителей газа и забрать их себе, чтобы с помощью этих денег компенсировать свои расходы или субсидировать потребителей», – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Недавно по-новому зазвучала довольно давняя идея – создание единого закупщика газа. Когда-то ЕС хотел через единого покупателя работать только с Газпромом, но теперь задумался о применении такого механизма в отношении всех производителей газа.

Между тем обвинения Франции в адрес американского СПГ, а Польши – в адрес норвежского газа, выглядят крайне некомпетентно.

«Обвинять США в том, что в самой Америке газ в разы дешевле, чем во Франция – это, конечно, глупость. Они же не обвиняют Саудовскую Аравию, у которой себестоимость добычи нефти два доллара, а продают они ее по 90 долларов за баррель?

Следуя французской логике, это несправедливо. Европа же не продает другим странам свои автомобили по себестоимости, потому что в мире дефицит машин. Рыночное ценообразование так устроено: если товар дефицитный, то он дорожает», – удивляется Игорь Юшков.

Никакого секрета в том, почему американский газ на внутреннем рынке стоит в четыре, а зачастую и в семь раз ниже, чем американский СПГ в Европе, нет. Причина проста – в США большая часть газа заперта на внутреннем рынке, его невозможно отправить на экспорт, потому что мощности СПГ-заводов ограничены.

«В США нет экспортного нетбэка. У производителей газа в США нет свободного выбора, куда поставить газ – на внутренний или на внешний рынок. Значительные объемы газа заперты на внутреннем рынке, он в переизбытке, поэтому цены остаются низкие», – объясняет Юшков.

С поляками ситуация несколько сложнее. «Во-первых, Варшава в воодушевлении от того, что становится официальным союзником США в Европе. И поэтому считает, что теперь может позволить себе еще больше, в том числе ругать немцев и требовать с них репарации за Вторую мировую или раскулачивать норвежцев. Во-вторых, долгие годы Норвегию тренировали соблюдать европейские нормы и ценности, а также быть солидарной с Европой, и Польша пользуется этим, чтобы обвинить Норвегию в том, что та не солидарна с европейцами, и застыдить за то, что Осло зарабатывает на страданиях европейцев. По сути же, Варшава хочет стрясти с них побольше денег путем или установки потолка цен, или введения налога за сверхприбыль для Норвегии в пользу остальной Европы, или иное. Польша кровно заинтересована, чтобы норвежский газ стал дешевле, так как она рассчитывает получать до 10 млрд кубометров норвежского газа в год по трубопроводу Baltic Pipe», – рассуждает эксперт ФНЭБ.

Другое дело, что еще не совсем понятно, смогут ли поляки полностью загрузить эту трубу норвежским газом, но снижение цен на него они всё равно выбивают.

Норвегия в этом году планирует заработать на экспорте энергоресурсов 100 млрд евро по сравнению с 30 млрд евро годом ранее, то есть более чем в три раза больше. Газа она в этом году добудет 122 млрд кубометров, что на 8% больше, чем в прошлом году. Это будет новый рекорд. Норвегия отреагировала на спрос в Европе, перенаправив больше газа на экспорт, вместо того, чтобы закачивать его обратно в скважину для увеличения нефтеотдачи.

Польша не трогает американский СПГ, а бьет только по норвежскому газу, по понятным причинам. Во-первых, трогать Вашингтон политически невыгодно. Варшава не может пойти против своего патрона – США, хотя поляки и покупают СПГ по спотовым ценам, и это крайне дорого. Во-вторых, возможно, польские политики понимают, что экономические риски потерять СПГ гораздо выше, чем трубопроводный газ.

А Франция играет только против американского СПГ (забыв о норвежском и другом газе), вероятно, потому, что ее задевает желание европейской промышленности переехать именно в США, где более дешевые расходы на энергию.

На эту тему

Идея установки потолка цен на любой газ, которая обсуждается в ЕС, конечно, крайне привлекательна для европейцев. Ведь для этого не надо ничего делать, кроме как заставить производителей газа – Норвегию, Россию, Алжир и Азербайджан (трубопроводные поставщики), а также США, Катар и других поставщиков СПГ – продавать газ по навязанной сверху цене.

Однако эффект может оказаться опасным для европейцев. «Ладно Норвегия, у нее будет небольшой выбор. Если она не будет поставлять газ по трубопроводам в Европу, то ей сложно будет все эти объемы пристроить на других рынках. У них есть заводы по сжижению газа, но их явно недостаточно. Весь объем газа, который идет по трубам в ЕС и Великобританию, не получится перенаправить на СПГ», – говорит Юшков.

Поэтому от безвыходности норвежцы могут продолжить поставлять газ ЕС даже при потолке цен, разве что стимула давать больше газа не будет. В такой же ситуации окажутся Азербайджан и Алжир, поставляющие свой газ в Европу по газопроводам.

Но в случае с введением потолка цен на СПГ, ситуация может обернуться против ЕС.

«С трубопроводными поставщиками еще можно рискнуть, потому что куда они денутся, у них выбор невелик: согласиться на потолок цен или сократить добычу газа. А вот если европейцы определят низкие цены для СПГ, то весь СПГ мгновенно развернется и уйдет на азиатские рынки. И Европа обеспечит себе еще больший дефицит газа и еще большие проблемы», – говорит Игорь Юшков.

Поэтому столь рискованная авантюра вряд ли будет одобрена и принята как минимум в период отопительного сезона. Параллельно обсуждается создание единого закупщика. Иными словами, ЕС думает над тем, чтобы создать монополиста-покупателя, который сможет давить на всех поставщиков газа, торговаться с ним.

«Евросоюз десятилетиями выстраивал свою энергетическую систему именно как либеральный рынок, рассчитывая на то, что конкурировать будут поставщики газа за рынок. Формально нынешнее антимонопольное законодательство вообще запрещает подобные вещи, как единый закупщик или потолок цен. Наоборот, все законодательство ЕС строилось с точки зрения развития конкуренции и среди поставщиков, и среди покупателей. Но теперь Европа хочет сказать, что больше никакой конкуренции не будет, что все коммерческие контракты и формулы ценообразования аннулируются, а будут подписаны новые контракты по новым условиям с Норвегией, Россией, Алжиром, Азербайджаном и другими. Потолок цен или единый закупщик – все это предполагает уничтожение существующих формул ценообразования и рынка как такового», – заключает собеседник.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД