Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.7 комментариев
Россиянам дали три выходных подряд на первые майские праздники в 2027 году
В 2027 году российские граждане будут отдыхать три дня подряд в первые праздничные выходные в мае, следует из производственного календаря.
Праздник весны и труда в 2027 году выпадает на субботу. В связи с этим выходной переносится на следующий рабочий день, то есть на понедельник, 3 мая, передает РИА «Новости».
Таким образом, россияне будут отдыхать три дня подряд в первые майские выходные. Кроме того, православная Пасха в следующем году будет отмечаться в воскресенье, 2 мая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил сделать майские праздники непрерывными. В прошлом году председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости перераспределения выходных дней между Новым годом и маем.