Миронов предложил перенести часть новогодних выходных на майские праздники

Tекст: Алексей Дегтярев

Длинные новогодние каникулы лучше сократить, а часть выходных перенести на май, чтобы граждане могли больше времени проводить на дачах и огородах, сказал Миронов, передает ТАСС.

Миронов уточнил, что в следующем году календарь предусматривает 11 выходных в январе и шесть в мае. «Ключевым в этом вопросе для нас является мнение граждан. Сегодня я запустил опрос на эту тему в своем Telegram-канале. Возможно, сделаем такие опросы и на партийных ресурсах. Посмотрим на отклики людей, на их основе примем решение о разработке законодательной инициативы», – сказал он.

Отвечая на вопрос о введении выходного дня для родителей 1 сентября, Миронов отметил, что идея интересная, но число выходных в году уже и так значительное. Он предложил взвесить целесообразность подобной меры, чтобы не перегружать праздничный календарь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтруд утвердил график выходных и праздничных дней на 2026 год. Новогодние каникулы продлятся 12 дней. Весной и летом россияне получат дополнительные трехдневные выходные.