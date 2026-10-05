Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.5 комментариев
В Общественной палате предложили сделать майские праздники непрерывными
Замсекретаря ОП Гриб предложил сделать майские праздники непрерывными
Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил сделать майские праздники непрерывными за счет выходных дней в другие месяцы.
Объединить выходные можно за счет некоторых праздничных дней холодных месяцев года, передает ТАСС слова Гриба. «Я бы все-таки не делал между длинными праздниками три-четыре дня будних – все равно их добирают за счет отгулов, отпусков за свой счет, прогулов в школе. Все-таки за счет каких-то праздников: может быть февральских, ноябрьских, мартовских – сделать майские, как и январские, непрерывными. Это была бы хорошая идея, фактически отпуск», – заявил он.
Гриб отметил, что перерывы между двумя парами праздничных дней не дают спланировать отдых, а непрерывные выходные позволят россиянам получить «хоть и небольшой, но настоящий отпуск».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле россиянам напомнили, как они будут отдыхать на майские праздники.
В прошлом году лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил перенести часть новогодних выходных на майские праздники.
Глава Минтруда Антон Котяков заявил о необходимости изучения идеи длинных майских выходных.