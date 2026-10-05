В Общественной палате предложили сделать майские праздники непрерывными

Замсекретаря ОП Гриб предложил сделать майские праздники непрерывными

Tекст: Елизавета Шишкова

Объединить выходные можно за счет некоторых праздничных дней холодных месяцев года, передает ТАСС слова Гриба. «Я бы все-таки не делал между длинными праздниками три-четыре дня будних – все равно их добирают за счет отгулов, отпусков за свой счет, прогулов в школе. Все-таки за счет каких-то праздников: может быть февральских, ноябрьских, мартовских – сделать майские, как и январские, непрерывными. Это была бы хорошая идея, фактически отпуск», – заявил он.

Гриб отметил, что перерывы между двумя парами праздничных дней не дают спланировать отдых, а непрерывные выходные позволят россиянам получить «хоть и небольшой, но настоящий отпуск».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле россиянам напомнили, как они будут отдыхать на майские праздники.

В прошлом году лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил перенести часть новогодних выходных на майские праздники.

Глава Минтруда Антон Котяков заявил о необходимости изучения идеи длинных майских выходных.