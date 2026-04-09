    Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    Вадим Трухачёв Весь мир делает ставки на выборы в Венгрии

    Предстоящие 12 апреля парламентские выборы в Венгрии стали поистине событием мирового масштаба. За ними следят не только в России и Евросоюзе, но и в США, и в Китае. И от того, останется у власти Виктор Орбан или ему на смену придет проевропейский Петер Мадьяр, действительно кое-что зависит.

    Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    9 апреля 2026, 17:50 • Справки

    Как отдыхаем на майские праздники 2026 года: выходные в мае, производственный календарь и советы по отпуску

    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Майские праздники – традиционное для россиян время отдыха. На какие дни приходятся праздничные выходные в первой половине мая, выгодно ли брать в этом месяце отпуск и какие туристические направления в эти дни наиболее интересны?

    Майские праздники 2026 года пройдут в два этапа: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Всего россиян ждут шесть нерабочих дней, разделенных пятидневной рабочей неделей. Производственный календарь утвержден постановлением правительства РФ от 24.09.2025 № 1466.

    Когда отдыхаем в мае 2026 года

    В мае 2026 года выходные в мае распределены следующим образом:

    • 1–3 мая (пятница–воскресенье) – Праздник Весны и Труда;

    • 9–11 мая (суббота–понедельник) – День Победы.

    День Победы в 2026 году выпадает на субботу. Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, если нерабочий праздничный день совпадает с выходным, выходной переносится на следующий рабочий день. В данном случае перенос приходится на понедельник, 11 мая.

    Предпраздничные дни 30 апреля и 8 мая являются сокращенными: продолжительность рабочей смены в эти дни уменьшается на один час в соответствии со статьей 95 Трудового кодекса РФ.

    Между двумя блоками выходных – с 4 по 8 мая – пять рабочих дней в стандартном режиме. Рабочая неделя, следующая за вторыми майскими (с 12 мая), также будет четырехдневной.

    Производственный календарь на май 2026 года

    Согласно официальному производственному календарю, в мае 2026 года из 31 календарного дня:

    • рабочих дней – 19;

    • выходных и праздничных дней – 12.

    Нормы рабочего времени при пятидневной неделе:

    • при 40-часовой рабочей неделе – 151 час;

    • при 36-часовой рабочей неделе – 135,8 часа;

    • при 24-часовой рабочей неделе – 90,2 часа.

    Пониженная норма рабочего времени в мае означает, что стоимость одного рабочего дня в этом месяце оказывается выше, чем в большинстве других месяцев года.

    Законодательная база

    Праздничные дни в России установлены статьей 112 Трудового кодекса РФ. К нерабочим праздникам, приходящимся на май, относятся:

    • 1 мая – Праздник Весны и Труда;

    • 9 мая – День Победы.

    Перенос выходных дней в 2026 году закреплен постановлением правительства РФ от 24.09.2025 № 1466. Производственный календарь составляется на основе действующего законодательства и используется работодателями для расчета рабочего времени.

    Работа в нерабочие праздничные дни компенсируется двумя способами по выбору работника: двойной оплатой за отработанное время либо предоставлением дополнительного дня отдыха в удобное для работника время.

    Не отдыхают в официальные праздники сотрудники экстренных служб (МЧС, скорой помощи, полиции), медицинских учреждений с непрерывным режимом работы, предприятий общественного питания, а также граждане, работающие по сменным графикам 2/2 или 3/3, если рабочая смена выпадает на праздник.

    Норма рабочего времени и сколько рабочих и выходных дней в мае

    Май 2026 года – месяц с пониженной нормой рабочего времени относительно большинства других месяцев. Для сравнения: в июле 2026 года при 40-часовой рабочей неделе норма составит 184 часа, что существенно выше майских 151 часа.

    Именно поэтому стоимость одного рабочего дня в мае возрастает. Этот фактор имеет практическое значение при расчете отпускных: средний заработок для отпускных исчисляется за последние 12 месяцев, тогда как зарплата в мае будет выплачена в полном объеме за меньшее число рабочих дней.

    Выгодно ли брать отпуск в мае

    С финансовой точки зрения май не является оптимальным месяцем для отпуска. Отпускные рассчитываются исходя из среднедневного заработка за предшествующие 12 месяцев. В мае, когда рабочих дней меньше, один рабочий день «стоит» дороже, поэтому при уходе в отпуск разница между отпускными выплатами и обычной заработной платой оказывается более ощутимой – не в пользу работника.

    Наиболее выгодные месяцы для оформления отпуска в 2026 году – те, в которых наибольшее число рабочих дней: июль, август и октябрь.

    Тем не менее майские праздники позволяют минимизировать расход отпускных дней. Наиболее эффективная схема: взять пять дней отпуска на период с 4 по 8 мая. В таком случае работник уходит после окончания первых майских (3 мая, воскресенье) и возвращается только 12 мая (вторник). Непрерывный отдых составит 11 дней при использовании всего пяти дней из ежегодного отпуска.

    Альтернативный вариант: оформить отпуск с 20 апреля на 11 дней. В этом случае выход на работу приходится на 1 мая, но поскольку это праздничный день, фактически работник вернется к обязанностям 4 мая. Таким образом, при расходе 11 отпускных дней можно отдохнуть с 20 апреля по 3 мая включительно, сохранив полную майскую зарплату.

    Работникам со сменными графиками (2/2, 3/3) брать отпуск в мае финансово невыгодно независимо от схемы: расчет ведется по тем же правилам, что и для стандартной пятидневки.

    Рекомендуется заранее согласовать даты отпуска с работодателем и изучить условия начисления отпускных в конкретной организации.

    Чем заняться на майские праздники 2026 года

    Шесть дней отдыха – достаточный срок как для поездок внутри страны, так и для зарубежного путешествия. Туристическая инфраструктура в майские праздники испытывает повышенную нагрузку: билеты и отели рекомендуется бронировать заблаговременно.

    Внутренний туризм. Наиболее востребованными направлениями в мае традиционно остаются Краснодарский край и Крым. В начале мая вода в Черном море прогревается до +16...18 °C – купальный сезон еще не открыт, однако теплый воздух, цветущие растения и относительно невысокие по сравнению с летом цены привлекают туристов. Популярны Большой Сочи, Ялта, Феодосия, Судак, а также Абхазия.

    Альтернативные направления – Кавказские Минеральные Воды (Кисловодск, Пятигорск), Карелия, Дагестан, города Золотого кольца (Суздаль, Владимир, Ярославль, Кострома), Казань, Санкт-Петербург. В мае в Москве стартует сезон в городских парках: парк Горького, Сокольники, Измайловский парк принимают первых массовых посетителей сезона.

    Майские праздники традиционно ассоциируются с открытием дачного сезона. Пикник или маевка за городом, поход с ночевкой, велосипедные прогулки, посещение городских фестивалей и праздничных мероприятий – доступные варианты для тех, кто не планирует дальних поездок. В крупных городах 1 мая проходят праздничные шествия, концерты и массовые гуляния, 9 мая – торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, включая парад Победы в Москве.

    Необходимо учитывать, что в майские праздники туристические объекты, транспорт и заведения общественного питания работают в условиях повышенного спроса. Цены на проживание и билеты в этот период, как правило, выше среднегодовых.

