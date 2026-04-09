Жителя Архангельска арестовали за покушение на студентов из Индии
В Архангельске заключили под стражу местного жителя, который с ножом напал на двух студентов-медиков из Индии из-за шума в кафе, сообщили в Октябрьском райсуде города.
Суд отправил в СИЗО 32-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство иностранных граждан, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел в ночь на 7 апреля в кулинарии на улице Гагарина, где отдыхали учащиеся Северного государственного медицинского университета.
По данным следствия, неработающему местному жителю Дмитрию Волкову помешал шум из заведения. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он взял нож и отправился разбираться с посетителями.
«По мнению органа следствия, ранее не судимый подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений умышленно, с целью убийства нанес одному из потерпевших удар ножом в грудь, другому – два удара – в грудь и живот, причинив тем самым повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью, после чего скрылся с места преступления», – сообщили в суде.
Пострадавших оперативно доставили в реанимацию, врачам удалось спасти их жизни.
Нападавшего вычислили с помощью камер системы «Безопасный город». Суд избрал Волкову меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 29 суток, до 4 июня.
