Жителя Архангельска арестовали за покушение на студентов из Индии

Суд отправил в СИЗО 32-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство иностранных граждан, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел в ночь на 7 апреля в кулинарии на улице Гагарина, где отдыхали учащиеся Северного государственного медицинского университета.

По данным следствия, неработающему местному жителю Дмитрию Волкову помешал шум из заведения. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он взял нож и отправился разбираться с посетителями.

«По мнению органа следствия, ранее не судимый подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений умышленно, с целью убийства нанес одному из потерпевших удар ножом в грудь, другому – два удара – в грудь и живот, причинив тем самым повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью, после чего скрылся с места преступления», – сообщили в суде.

Пострадавших оперативно доставили в реанимацию, врачам удалось спасти их жизни.

Нападавшего вычислили с помощью камер системы «Безопасный город». Суд избрал Волкову меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 29 суток, до 4 июня.

