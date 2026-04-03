Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Кувейт сообщил о повреждении опреснительной станции после удара Ирана
Электростанция и установка по опреснению воды оказались повреждены после удара, нанесенного Ираном по территории Кувейта, передает ТАСС. Об этом официально заявило министерство электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемых источников энергии страны.
В опубликованном в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) заявлении министерства говорится: «Одна из электростанций и установка по опреснению воды подверглись атаке со стороны Ирана на территорию Кувейта, в результате был нанесен ущерб». При этом в ведомстве отметили, что аварийные бригады тут же приступили к восстановительным работам на поврежденных объектах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции отверг обвинения в причастности к атаке на объект по опреснению воды в Кувейте.
Удар иранского дрона вызвал пожар на нефтеперерабатывающем заводе в порту Абдалла в Кувейте.
Иранский Корпус стражей исламской революции нанес удары по американским военным базам Али ас-Салем и Арифджан в Кувейте в рамках операции «Правдивое обещание – 4».