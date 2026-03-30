    Операции с золотом показывают разочарование в финансовой системе Америки
    Эксперт сказал, как украинские дроны могли упасть в Финляндии
    Трамп сообщил о «знаке уважения» со стороны Ирана
    Религиовед объяснил скандал с храмом Гроба Господня и патриархом Иерусалима
    ФСБ раскрыла шпиона в посольстве Британии в Москве
    Трамп захотел забрать всю нефть Ирана
    В Иране казнили организаторов январских беспорядков
    Российский танкер с нефтью прибыл на Кубу
    Россия и Сербия продлили газовый контракт на три месяца
    Борис Акимов Борис Акимов Война полов

    Несмотря на декларацию традиционных ценностей, Россия в тройке мировых лидеров по количеству разводов. Безответственность и инфантильность современных мужчин и женщин? Экзистенциальная запутанность в смыслах брака? Да, но есть и еще один фактор. Мужчины и женщины находятся в состоянии военных действий.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Куба не сдастся

    Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят 65 лет кряду, начиная с 1959 года. Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право. Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим. Но Куба не сдастся.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Иран может стать для Америки хуже Вьетнама

    29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?

    30 марта 2026, 14:21 • Новости дня

    КСИР обвинил Израиль в атаке на объект по опреснению воды в Кувейте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) отверг обвинения в причастности к атаке на объект по опреснению воды в Кувейте.

    В организации заявили, что к атаке причастен Израиль, передает РИА «Новости».

    «Опреснитель в Кувейте был атакован Израилем», – говорится в заявлении КСИР, распространенном гостелерадиокомпанией Ирана.

    Ранее министерство энергетики Кувейта сообщило о гибели одного человека в результате удара по объекту ведомства. Представители министерства уточнили, что атаке подверглись служебное здание на одной из электростанций и объект по опреснению воды, и обвинили в инциденте Иран.

    Ранее в результате удара по военной части в Кувейте пострадали 10 военнослужащих.

    В субботу атака дронов вывела из строя радары аэропорта Кувейта.

    В начале марта в международном аэропорту Кувейта беспилотник ударил по топливному резервуару и вызвал пожар.

    30 марта 2026, 04:30 • Новости дня
    Трамп захотел забрать всю нефть Ирана
    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США заявил в интервью Financial Times, что рассматривает возможность захвата стратегического острова Харк, несмотря на продолжающиеся переговоры.

    «Дональд Трамп заявил, что хочет «захватить иранскую нефть», а также он может взять под контроль экспортный центр на острове Харк, поскольку США отправляют на Ближний Восток тысячи военнослужащих», пишет Financial Times (FT).

    Президент США заявил, что «предпочел бы забрать нефть», сравнив потенциальный сценарий с Венесуэлой, где США намерены контролировать нефтяную промышленность «бессрочно» после свержения лидера Николаса Мадуро в январе.

    Комментарии президента прозвучали на фоне того, что американо-израильская война против Ирана привела к кризису на Ближнем Востоке и за месяц цены на нефть выросли более чем на 50%. В понедельник утром 30 марта в Азии нефть марки Brent подорожала до 116 долларов за баррель, что стало почти самым высоким показателем с начала конфликта.

    «Честно говоря, больше всего мне нравится забирать нефть у Ирана, но некоторые глупые люди в США спрашивают: «Зачем ты это делаешь?» Но они просто дураки», – сказал он.

    Такой шаг предполагает захват острова Харк, через который экспортируется большая часть иранской нефти. США наращивают военное присутствие в регионе. Пентагон отдал приказ о переброске 10 тыс. военнослужащих, обученных захватывать и удерживать территории. В пятницу в регион прибыли около 3500 военнослужащих, в том числе примерно 2200 морских пехотинцев. Еще 2200 морпехов в пути. Кроме того, в регион направлены тысячи военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии.

    «Может быть, мы захватим остров Харк, а может, и нет. У нас много вариантов. Это также означало бы, что нам придется какое-то время там оставаться. Не думаю, что у них там есть какие-то укрепления. Мы могли бы легко их захватить», – заявил глава Белого дома.

    Как писала газета  ВЗГЛЯД, WSJ сообщила о переброске на Ближний Восток трёх кораблей и 2,5 тыс. морпехов США. CNN сообщил о наращивании Ираном обороны острова Харк. Сенатор Крис Мерфи предрек гибель тысяч американцев в случае начала наземной операции в Иране. WP написала, что Пентагон готовится к длительной наземной операции в Иране.

    29 марта 2026, 16:08 • Новости дня
    Израиль не пустил латинского патриарха Иерусалима в храм Гроба Господня
    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Израиля не допустили латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня, говорится в заявлении патриархата.

    Инцидент произошел во время празднования Пальмового воскресенья: церковные иерархи направлялись к храму без процессии и церемоний, однако были остановлены и вынуждены вернуться, передает РИА «Новости».

    В коммюнике патриархата говорится: «В результате, впервые за столетия, главам церкви было запрещено совершать мессу Пальмового воскресенья в храме Гроба Господня. Этот инцидент является серьезным прецедентом и игнорирует чувства миллиардов людей по всему миру, которые на этой неделе обращают свой взор на Иерусалим».

    По мнению представителей церкви, запрет на вход патриарха и настоятеля Кустодии Святой Земли стал «явно необоснованной и несоразмерной мерой», нарушающей принципы свободы вероисповедания и уважения к религиозным традициям. Они заявили, что с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке строго соблюдали все ограничения: были отменены публичные собрания, а пасхальные службы транслировались для верующих по всему миру.

    В патриархате подчеркивают, что запрет «представляет собой в корне ошибочное и поспешное решение, противоречащее основным принципам разумности, свободы вероисповедания и статусу религиозных святынь». По мнению церковного института, такое решение стало препятствием для молитвы в один из самых значимых дней христианского календаря.

    16 марта в Старом городе Иерусалима были обнаружены обломки ракет после недавнего обстрела со стороны Ирана.

    29 марта 2026, 16:12 • Видео
    Они смогли. Исторический день для НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    30 марта 2026, 11:07 • Новости дня
    В Иране казнили организаторов январских беспорядков

    В Иране казнили организаторов беспорядков из группировки «Моджахедин-э Хальк»

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Ирана привели в исполнение смертный приговор двум участникам январских беспорядков, которых обвинили в терактах и нападении с гранатометом.

    Двое участников антиправительственных выступлений, связанных с террористической группировкой «Моджахедин-э Хальк», запрещенной в Иране, были казнены в исламской республике, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim. По его данным, утром 30 марта осужденных повесили после завершения следствия и судебных разбирательств.

    По информации Tasnim, суд признал их виновными в организации терактов, включая вооруженное нападение в Тегеране с применением гранатомета. После рассмотрения дела оба получили смертный приговор, который затем подтвердил Верховный суд Ирана.

    Массовые волнения в Иране начались 29 декабря 2025 года на фоне резкого падения курса риала и быстро охватили большинство крупных городов. С 8 января 2026 года, как заявлял глава МИД Аббас Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы, а в Тегеране возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.

    По словам Арагчи, к 23 января общее число погибших достигло 3 117 человек. Среди них оказались как мирные жители, так и сотрудники сил безопасности.

    Ранее в Иране трех участников январских протестов казнили за убийство двух сотрудников сил правопорядка.

    А в январе в разных регионах Ирана полиция задержала более 200 человек, причастных к массовым беспорядкам.

    17 марта на юге страны по подозрению в работе на США и Израиль власти задержали 55 человек.

    29 марта 2026, 18:01 • Новости дня
    Медведев заявил о провале защиты союзников США в Персидском заливе
    Tекст: Ольга Иванова

    Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что базы Соединенных Штатов в Персидском заливе не справились с защитой партнеров.

    Американские военные базы, расположенные в странах Персидского залива, не смогли обеспечить безопасность своих союзников, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает РИА «Новости».

    Медведев подчеркнул: «Американские базы своих союзников защитить не смогли, а исчезающее государство типа готово и "мы умеем"». По его словам, это свидетельствует о снижении реального влияния США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что наземная операция США в Иране может обернуться для Вашингтона тяжелыми последствиями, сопоставимыми с конфликтом во Вьетнаме.

    30 марта 2026, 10:18 • Новости дня
    Трамп сообщил о «знаке уважения» со стороны Ирана
    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США объявил о согласии Ирана предоставить проход 20 нефтяным судам через Ормузский пролив, назвав это знаком уважения.

    Иран согласился разрешить проход еще 20 танкеров с нефтью через Ормузский пролив, заявил Трамп, передает The New York Times.

    По его словам, это является «данью уважения» Соединенным Штатам и свидетельствует о возможном прогрессе в переговорах о завершении военного конфликта в регионе.

    Американский лидер сообщил журналистам на борту Air Force One, что решение Тегерана пойти на такие уступки связано как с прямыми, так и с косвенными переговорами между странами. Он особо подчеркнул, что разрешение на проход судов – это признак уважения со стороны Ирана.

    В то же время эксперты отмечают, что возможность Тегерана регулировать экспорт нефти через узкий 34-километровый пролив скорее подчеркивает значимость контроля Ирана над этим маршрутом. Ранее Трамп заявлял, что не особо интересуется поставками нефти через пролив, поскольку основная часть идет в Азию и Европу, а не в США.

    Не уточняется, куда именно направляются эти 20 танкеров, однако основными покупателями иранской нефти остаются Китай и Индия. На прошлой неделе Иран разрешил проход еще 10 подобных судов, шаг, который Трамп также назвал признаком прогресса.

    Президент США также заявил, что американская сторона добилась «смены режима» в Иране, объясняя это гибелью прежних лидеров страны, включая аятоллу Али Хаменеи. Однако, как отмечает издание, фактическая власть по-прежнему принадлежит Исламскому революционному гвардейскому корпусу и высшему духовенству, а изменились только персоналии руководства.

    Переговоры между США и Ираном пока проходят без прямых встреч. По данным газеты, Тегеран выдвигает ряд условий – от выплаты компенсаций до признания суверенитета Ирана над Ормузским проливом и снятия санкций, чтобы продолжить диалог с Вашингтоном.

    Ранее сообщалось, что парламент Ирана рассматривает законопроект о введении пошлин за проход судов через Ормузский пролив.

    Замглавы МИД Ирана Вахид Джалялзаде сообщил о разработке совместно с Оманом нового правового режима для судоходства в Ормузском проливе.

    Агентство Bloomberg сообщило о начале взимания Ираном транзитных сборов с некоторых коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив.

    Власти Ирана разрешили судоходство через Ормузский пролив Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану.

    30 марта 2026, 12:20 • Новости дня
    Религиовед объяснил скандал с храмом Гроба Господня и патриархом Иерусалима

    Религиовед объяснил скандал с храмом Гроба Господня и патриархом Иерусалима
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху закрывал католическим священникам доступ к храму Гроба Господня, поскольку считает их своими идеологическими оппонентами из-за позиций в контексте палестино-израильского конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин. Ранее Израиль после скандала открыл доступ в храм кардиналу Пьербаттисту Пиццабалле на фоне международного давления.

    «Недопуск латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисты Пиццабаллы в храм Гроба Господня по соображениям безопасности – достаточно странный аргумент. В Израиле на протяжении многих десятилетий сохраняются угрозы обстрелов, периодически обостряясь, как сейчас. Тем не менее верующие всегда приходили на католические службы», – отметил религиовед Роман Лункин.

    «Если у Нетаньяху были претензии к массовости католической делегации, то можно было допустить их к святыням в усеченном составе. Но израильские власти, судя по всему, даже не вышли на диалог по данному вопросу. К тому же сейчас в непосредственной близости от храма явно происходит массовое скопление местных жителей и паломников», – продолжил собеседник.

    «Думаю, поведение Тель-Авива объясняется политическими мотивами. Кардинал Пиццабалла был одним из кандидатов на пост понтифика, он регулярно выступает с миротворческих позиций в контексте палестино-израильского конфликта. Сам папа римский Лев XIV, по мнению Нетаньяху, в своих заявлениях допускает перекос в сторону поддержки Палестины. В ответ премьер Израиля создает трудности своим идеологическим оппонентам», – напомнил спикер.

    «У России в этой ситуации есть риск остаться без Благодатного огня скорее из-за проблем с логистикой и невозможностью привезти святыню через Дубай или Катар. Но, думаю, власти стран найдут решение. В политическом поле у Москвы и Тель-Авива хорошие отношения», – пояснил эксперт.

    «К тому же в России активно работают такие негосударственные организации, как Фонд Андрея Первозванного и Императорское православное палестинское общество. Они имеют возможность решать множество вопросов напрямую с израильскими коллегами в рамках так называемой непубличной дипломатии», – резюмировал Лункин.

    Ранее израильская полиция не пустила латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на коммюнике церкви.

    Инцидент произошел во время празднования Пальмового воскресенья. Пиццабаллу и Йелпо остановили по пути к храму в Иерусалиме, куда они направлялись в частном порядке без признаков процессии или церемониального действия. Церковные деятели были вынуждены повернуть назад.

    «Впервые за столетия главам церкви было запрещено совершать мессу Пальмового воскресенья в храме Гроба Господня. Этот инцидент является серьезным прецедентом и игнорирует чувства миллиардов людей по всему миру, которые на этой неделе обращают свой взор на Иерусалим», – отметили в латинском патриархате. По мнению представителей церкви, запрет ничем не обоснован, нарушает принципы свободы вероисповедания и уважения к религиозным традициям.

    Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отметила, что решение было принято «из соображений безопасности». «Иерусалимская полиция не пустила Пиццабаллу в храм для проведения утренней мессы. Никакого злого умысла не было, только забота о его безопасности», – подчеркивается в заявлении. Представители израильских властей добавили, что понимают важность недели перед Пасхой для христиан.

    Поддержку позиции католической стороны выразили премьеры Италии и Испании Джорджа Мелони и Педро Санчес, президенты Франции и Польши Эммануэль Макрон и Кароль Навроцкий. Действия израильских властей раскритиковали также сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас) и посол США в Израиле Майк Хакаби, сообщает The Hill.

    В итоге в понедельник Нетаньяху распорядился предоставить Пиццабалле немедленный и неограниченный доступ к храму Гроба Господня. «Как только я узнал об инциденте с кардиналом, я дал указание властям разрешить патриарху проводить богослужения по своему усмотрению», – заявил он.

    30 марта 2026, 08:20 • Новости дня
    Турция, Египет и Саудовская Аравия собрались создать нефтяной консорциум
    Tекст: Вера Басилая

    Турция, Египет и Саудовская Аравия рассматривают возможность создания консорциума для контроля поставок нефти через Ормузский пролив, включая структуру сборов, сообщает Reuters.

    Турция, Египет и Саудовская Аравия рассматривают возможность создания консорциума по управлению потоками нефти через Ормузский пролив, передает РИА «Новости».

    Один из пакистанских источников заявил, что ранее предложения по этому вопросу, включая инициативу Египта, были направлены в Белый дом и предполагали структуру сборов, аналогичную той, что действует в Суэцком канале.

    По информации Reuters, эти страны также обратились к Пакистану с предложением присоединиться, однако, по словам другого источника, Исламабаду официально ничего не предлагали, и страна не собирается участвовать в инициативе.

    Обсуждение создания консорциума велось с США и Ираном. Кроме того, начальник штаба пакистанской армии Асим Мунир, как сообщают источники, регулярно поддерживает контакт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

    Ранее Reuters информировал, что Пакистан, Саудовская Аравия, Турция и Египет обсуждали в Исламабаде возможные меры по урегулированию конфликта между США и Ираном.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив остается открытым для судов стран, не связанных с Соединенными Штатами и Израилем.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности формирования международной коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Турция вместе со странами Персидского залива разрабатывает устойчивую модель урегулирования ситуации с безопасностью судоходства в Ормузском проливе.

    Таиланд провел переговоры с Ираном по вопросу сохранения безопасного маршрута для транспортировки нефти через Ормузский пролив.

    30 марта 2026, 12:58 • Новости дня
    Минобороны Ирака заявило о уничтожении Ан-132 на авиабазе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный транспортник Ан-132 уничтожен в результате артиллерийского обстрела авиабазы в Ираке, сообщило Минобороны арабской страны.

    Военный транспортный самолет Ан-132 ВВС Ирака был уничтожен в результате удара по авиабазе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

    Инцидент произошел в ночь на понедельник: около 1.55 база имени Мухаммада Аля подверглась обстрелу из реактивных систем залпового огня «Град».

    В результате обстрела самолет был полностью уничтожен, однако, по данным оборонного ведомства, пострадавших среди личного состава нет. Минобороны Ирака охарактеризовало нападение как «трусливую» атаку и пообещало найти виновных в произошедшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе иракской базы Виктория ударом был поражен американский самолет Palm Jet и повреждена взлетно-посадочная полоса.

    Новостной портал Baghdad Today сообщил, что при ракетной атаке на базу Айн-эль-Асад на западе Ирака пострадали несколько человек, включая американцев.

    Американская база рядом с аэропортом Эрбиля в Иракском Курдистане подверглась атаке беспилотника.

    30 марта 2026, 01:25 • Новости дня
    Постпред Ульянов указал на провал попытки США и Израиля лишить Иран государственности

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытки США и Израиля подорвать иранскую государственность, к чему они стремились на первичном этапе своей военной операции, не достигли цели, вопреки их ожиданиям, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «По всем признакам, и Соединенные Штаты, и Израиль, по крайней мере, на начальном этапе ставили перед собой задачу ликвидации иранской государственности. Но из этого ничего не получилось. Теперь можно это констатировать», – сказал дипломат РИА «Новости».

    Ульянов добавил, что иранское общество и система государственного управления оказались «гораздо более живучими и устойчивыми, чем ожидали в США и Израиле».

    Напомним, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. В ответ Иран стал атаковать военные цели на территории Израиля и объекты США на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские СМИ назвали дату завершения конфликта США с Ираном. Ульянов выразил надежду на реакцию США и Израиля на заявление МАГАТЭ. Иран раскрыл масштаб разрушений от ударов США и Израиля.

    30 марта 2026, 10:29 • Новости дня
    NYT: Новая ракета США в первый день войны поразила спортзал и школу в Иране

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В первый день войны США и Израиля с Ираном американская баллистическая ракета поразила спортзал и начальную школу рядом с военным объектом в южном городе Ламард.

    Удар США по городу Ламард на юге Ирана пришелся по спортивному залу и начальной школе рядом с объектом Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), пишет New York Times.

    По данным иранских властей, в Ламарде погибли не менее 21 человека, еще около 100 были ранены; в тот же день крылатая ракета Tomahawk поразила школу в городе Минаб, где, по местным данным, были убиты 175 человек.

    Анализ видеозаписей и фотографий, а также выводы военных экспертов указывают, что по Ламарду ударила новейшая американская баллистическая ракета Precision Strike Missile (PrSM) с дальностью около 640 км. Она подрывается в воздухе и разбрасывает вольфрамовые шарики, это подтверждают характерные пробоины на зданиях спортзала, школы и жилых домов.

    На одной записи видно, как ракета с характерным силуэтом летит над жилым кварталом примерно в 300 м от спортзала и взрывается в воздухе. Камера видеонаблюдения напротив спорткомплекса зафиксировала вспышку над зданием, после чего на кадры попадают частично обрушенная крыша, ожоги стен и изрешеченная площадка.

    В жилом районе взрыв уничтожил бензовоз и повредил магазины и дома, при этом крупных воронок не обнаружено, что также соответствует воздушному подрыву.

    PrSM прошла прототипные испытания только в прошлом году, однако Пентагон уже задействовал ее в первые сутки кампании против Ирана, параллельно публикуя кадры пусков.

    Американский чиновник на условиях анонимности заявил, что по Ламарду действительно применялась PrSM.

    Эксперты отметили, что по форме ракета напоминает и управляемый реактивный снаряд GMLRS-ER, но его дальность около 150 км, что потребовало бы запуска с территории Ирана, и такой сценарий они сочли крайне маловероятным. PrSM создается как замена комплексу ATACMS и предназначена для поражения живой силы противника и незащищенной техники.

    Иранский представитель в ООН Амир Саид Иравани сообщил, что в момент удара в спортзале тренировалась женская волейбольная команда, среди погибших были школьницы и тренер. По данным иранских медиа, в числе жертв оказались 10-летняя четвероклассница Хелма Ахмадизаде и пятиклассница Эльхам Заэри, занимавшиеся волейболом, а также тренер Махмуд Наджафи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на обломках ракеты, поразившей начальную школу и военный объект на юге Ирана 28 февраля, эксперты обнаружили характерную американскую маркировку. Анализ New York Times показывал, что удар по школе в Минабе совпал по времени с атакой на соседнюю базу КСИР и мог стать результатом ошибки при определении цели американскими военными.

    В ходе операции против Ирана США впервые в боевых условиях применили новейшие баллистические ракеты Precision Strike Missile (PrSM) с дальностью не менее 500 км.

    30 марта 2026, 00:13 • Новости дня
    МАГАТЭ заявило об остановке завода по производству тяжелой воды в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило об остановке завода по производству тяжелой воды в иранском городе Хондабе после серьезных повреждений.

    «Основываясь на независимом анализе спутниковых снимков и информации о комплексе, МАГАТЭ подтвердило, что завод по производству тяжелой воды в Хондабе, который, по сообщениям Ирана, подвергся нападению 27 марта, получил серьезные повреждения и больше не работает. Установка не содержит заявленных ядерных материалов», – сказано в сообщении агентства в соцсети Х.

    Напомним, в МАГАТЭ уже выражали обеспокоенность ударами вблизи иранской атомной электростанции «Бушер». По словам главы агентства Рафаэля Гросси, атаки на такие объекты могут привести к серьезному радиационному инциденту, последствия которого могут затронуть как Иран, так и соседние страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лихачев заявил об угрозе ядерной безопасности после нового удара по АЭС «Бушер». США и Израиль атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе.


    30 марта 2026, 09:59 • Новости дня
    Контингент США на Ближнем Востоке достиг 50 тыс. военных
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Численность американских военных на Ближнем Востоке достигла более 50 тыс. человек после переброски еще 2,5 тыс. морпехов и 2,5 тыс. моряков на фоне продолжающейся войны с Ираном, пишет The New York Times.

    Численность американских военных на Ближнем Востоке превысила 50 тысяч, передает The New York Times. Обычно в регионе размещается порядка 40 тыс. военнослужащих США, однако на фоне эскалации конфликта с Ираном президент Дональд Трамп принял решение увеличить группировку.

    В последние дни в регион прибыли 2,5 тыс. морских пехотинцев из состава 31-й экспедиционной бригады морской пехоты и 2,5 тыс. моряков. Кроме того, Пентагон перебросил около 2 тыс. десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии для расширения военных опций президента. Точное местонахождение десантников не разглашается, но они находятся в радиусе удара по Ирану.

    По словам американских военных, рассматриваются различные варианты действий, включая возможный захват иранских островов или других объектов, чтобы разблокировать Ормузский пролив. В настоящее время этот стратегически важный морской путь для транспортировки нефти остается в значительной степени перекрытым из-за атак иранских сил.

    Военные эксперты отмечают, что даже 50 тыс. военных – слишком мало для масштабной наземной операции против Ирана. Для сравнения: Израиль использовал более 300 тыс. человек для операций в секторе Газа в 2023 году, а в 2003 году коалиция во главе с США задействовала около 250 тыс. для вторжения в Ирак. Эксперты подчеркивают, что контролировать территорию Ирана с населением 93 млн человек при текущей численности войск невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон приказал перебросить на Ближний Восток около 2 тыс. военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.

    Администрация президента США готовилась направить на Ближний Восток не менее 10 тыс. дополнительных военных на фоне войны с Ираном.

    К региону двигались самолеты F-35 и десантные корабли с 31-м экспедиционным подразделением морской пехоты США для возможной операции по контролю над Персидским заливом.

    29 марта 2026, 19:55 • Новости дня
    Жена Зеленского пожаловалась на снижение интереса к Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    В интервью телеканалу Fox News супруга Владимира Зеленского Елена Зеленская выразила обеспокоенность снижением интереса к событиям на Украине.

    Супруга Владимира Зеленского Елена в интервью американскому телеканалу Fox News пожаловалась на снижение внимания мировой общественности к ситуации на Украине, передает РИА «Новости». Она отметила, что информационное пространство быстро забывает об Украине, когда в других регионах появляются новые острые новости.

    «К сожалению, информационное пространство быстро вытесняет новости об Украине, когда появляются более оперативные новости из других регионов. Начинается новая война, но это не значит, что старая война закончилась», – заявила Елена Зеленская в эфире Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна столкнулась с трудностями при получении ракет из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    29 марта 2026, 16:50 • Новости дня
    Fars: Иран ударил по израильскому военному заводу на юге страны

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Ирана, по данным агентства Fars, нанесли ракетный удар по заводу, связанному с военной промышленностью Израиля, расположенного на юге страны.

    Иранские вооруженные силы нанесли удар по заводу, связанному с военной промышленностью Израиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars. По данным источника агентства, предприятие расположено на юге страны.

    Как заявил собеседник СМИ, «Иран атаковал завод, связанный с военной промышленностью Израиля, на юге оккупированных территорий. Этот удар – предупреждение сионистскому режиму о последствиях атак на заводы и промышленность Ирана». Также отмечается, что цель удара – предостеречь руководство Израиля от возможных новых атак на объекты Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР подверг удару два алюминиевых завода, связанных с военной промышленностью США, на Ближнем Востоке. КСИР ранее нанес удары по энергетическим объектам на Ближнем Востоке, связанным с США, в ответ на атаки по иранской инфраструктуре.

    30 марта 2026, 00:25 • Новости дня
    Последствия удара Ирана по израильскому химзаводу попали на видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Черные и густые столбы дыма над промышленным районом вздымаются мощными клубами над местами, по которым ударили иранские ракеты, очевидцы на расстоянии смотрят и снимают последствия иранского удара.

    «Дым от попаданий ракет в нескольких районах юга Израиля», – сообщило в Telegram-канале агентство Tasnim, приложив видео.

    «Иран нанес удар по заводу, связанному с израильской военной промышленностью, на юге оккупированных территорий. Этот удар является предупреждением сионистскому режиму о готовности атаковать иранские заводы и предприятия», – сообщило Fars News Agency.

    Ранее Иран атаковал промышленную зону Ротем недалеко от города Димона. Этот военно-промышленный объект является одним из основных предприятий в регионе и включает компании по добыче фосфатов, а также месторождение урана в фосфатной породе и израильский завод по производству аммиака.

    По данным Ynetnews, Иран ударил по южному Израилю так, что последствия ощутимы в Бэар-Шеве в промышленном зоне в Неот-Ховаве.

    «Рабочим рекомендовано укрыться, пока бригады реагируют на утечку химикатов после ракетного удара. Аварийные службы оценивают риски после утечки опасных материалов в промышленной зоне на юге Израиля», – сказано в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР подверг удару два алюминиевых завода, связанных с военной промышленностью США, на Ближнем Востоке. США и Израиль  атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе. МАГАТЭ заявило об остановке завода по производству тяжелой воды в Иране.

    Россия заявила Британии решительный протест
    Зеленский нахамил главе Rheinmetall
    Иран нанес удар по НПЗ в Хайфе
    Минобороны Ирака заявило о уничтожении Ан-132 на авиабазе
    Politico: Исландия и Норвегия намерены вступить в ЕС ради безопасности
    Небо над Австралией стало кроваво-красным
    Тизер сериала о Гарри Поттере побил рекорд просмотров

    Операции с золотом показывают разочарование в финансовой системе Америки

    Уже многие страны мира демонстрируют желание вернуть свое золото, которое хранится в США, обратно в собственные хранилища. Некоторым – как, например, Франции – это в действительности удается. Но главное, что перед нами глобальная тенденция, которая демонстрирует реальное отношение мировых элит к финансовой системе Соединенных Штатов. Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Северная Европа примеряет роль щита либерального миропорядка

    Военные амбиции Северной Европы набирают обороты. Президент Финляндии Александр Стубб уже отвел региону роль главного защитника либерального миропорядка. Однако в экспертном сообществе уверены: присваивать Прибалтике и Скандинавии такой статус пока преждевременно. Что движет северными странами на пути к военному лидерству и что это означает для России? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Они смогли. Исторический день для НАТО

      Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    • Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    • Зеленский нашел неожиданного партнера

      Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

