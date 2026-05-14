Глава МИД Ирана назвал условие прохода через Ормузский пролив

Глава МИД Ирана Арагчи назвал условие прохода через Ормузский пролив
Ормузский пролив открыт для прохода всех торговых судов, если они будут сотрудничать с ВМС Ирана, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.
Арагчи разъяснил правила навигации в регионе, передает ТАСС. В интервью каналу Press TV дипломат подтвердил готовность государства обеспечить беспрепятственное движение гражданского флота.
«С нашей точки зрения, Ормузский пролив открыт для всех торговых судов, но они должны сотрудничать с нашими военно-морскими силами», – сказал глава ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран в десять раз расширил зону своих операций в Ормузском проливе.
Тегеран и Вашингтон достигли договоренности о постепенном снятии ограничений на проход судов.
Военно-морские силы КСИР пообещали обеспечить стабильный транзит при условии прекращения угроз.