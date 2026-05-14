Шойгу: Под контролем ВСУ осталось чуть более 15% территории ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время встречи в Бишкеке поделился актуальными данными о ходе спецоперации, передает РИА «Новости».

«Полностью освобождена территория Луганской Народной Республики, а в Донецкой остается немногим более 15% земель», – подчеркнул он в беседе с коллегами по Шанхайской организации сотрудничества.

Политик также отметил неспособность киевских властей к ведению конструктивных переговоров. По его словам, главной причиной такого поведения является лицемерная поддержка со стороны европейских государств. Страны Евросоюза и Североатлантического альянса намеренно затягивают противостояние, продолжая активно снабжать украинскую армию вооружением.

Ранее весной президент Владимир Путин оценивал долю удерживаемой украинскими силами территории ДНР в 15-17%. В свою очередь, Министерство обороны официально объявляло о полном освобождении ЛНР еще в начале апреля.

