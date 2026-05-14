Премьер Китая назвал условие устранения разногласий с США
Ли Цян заявил о возможности урегулировать разногласия с США путем взаимоуважения
Пекин и Вашингтон способны преодолеть существующие противоречия при условии соблюдения принципов взаимоуважения и мирного сосуществования, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.
Премьер Госсовета КНР Ли Цян провел встречу с руководителями крупных американских компаний, передает РИА «Новости».
В ходе беседы он подчеркнул важность соблюдения базовых принципов в двусторонних отношениях.
«Пока обе стороны будут придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, мы сможем надлежащим образом урегулировать различные имеющиеся между нами разногласия и способствовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений», – заявил китайский политик.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин с государственным визитом.
Председатель КНР Си Цзиньпин назвал равноправные консультации единственным верным путем для урегулирования разногласий.
Главы двух государств договорились выстраивать конструктивные и стабильные двусторонние отношения.