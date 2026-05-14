Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.
Володин: Письмо от жены актера Назарова в Госдуму не поступало
Председатель Госдумы Вячеслав Володин опроверг информацию о получении письма от супруги актера Дмитрия Назарова Ольги Васильевой с просьбой разрешить им вернуться на родину.
«Я, во-первых, письмо не видел. Оно пока еще к нам не поступило», – заявил Володин журналистам, передает РИА «Новости».
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что жена артиста Ольга Васильева якобы обратилась к парламентариям за прощением.
По словам юриста Олега Зернова, никаких правовых преград для возвращения Назарова и его семьи в страну нет. Адвокат подчеркнул, что актер не объявлен в розыск, не лишен гражданства и не нуждается в специальных разрешениях для въезда, так как право на возвращение гарантировано Конституцией.
«Государственная дума не является органом, выдающим разрешения на въезд в РФ. Граждане России вправе беспрепятственно возвращаться в страну, это следует из Конституции», – добавил адвокат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года актер Дмитрий Назаров записал издевательское стихотворение о теракте в «Крокус Сити Холле».
Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил против трудоустройства предавших родину релокантов в государственные структуры.
Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой исключил возможность коллективной амнистии для вернувшихся в страну артистов.