Володин: Письмо от жены актера Назарова в Госдуму не поступало

Tекст: Дарья Григоренко

«Я, во-первых, письмо не видел. Оно пока еще к нам не поступило», – заявил Володин журналистам, передает РИА «Новости».

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что жена артиста Ольга Васильева якобы обратилась к парламентариям за прощением.

По словам юриста Олега Зернова, никаких правовых преград для возвращения Назарова и его семьи в страну нет. Адвокат подчеркнул, что актер не объявлен в розыск, не лишен гражданства и не нуждается в специальных разрешениях для въезда, так как право на возвращение гарантировано Конституцией.

«Государственная дума не является органом, выдающим разрешения на въезд в РФ. Граждане России вправе беспрепятственно возвращаться в страну, это следует из Конституции», – добавил адвокат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года актер Дмитрий Назаров записал издевательское стихотворение о теракте в «Крокус Сити Холле».

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил против трудоустройства предавших родину релокантов в государственные структуры.

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой исключил возможность коллективной амнистии для вернувшихся в страну артистов.