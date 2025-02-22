  • Новость часаБелоусов заявил о решающем моменте для России в противостоянии с Западом
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    Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский пошел против Трампа

    Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.

    10 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Большая игра в Арктике началась

    Новый президент США, который, судя по всему, знает географию лучше, чем жертвы ЕГЭ, смотрит на Гренландию и Канаду и видит, как будет выглядеть Арктика, когда все эти страны будут США. Тогда она будет просто внутренним русско-американским морем.

    30 комментариев
    22 февраля 2025, 10:18 • Новости дня

    Швыдкой исключил коллективную амнистию для вернувшихся в Россию артистов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уехавшие из России артисты, которые стремятся вернуться после нормализации отношений с США, не получат коллективную амнистию, заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

    Швыдкой сообщил, что артистам, уехавшим из России и желающим вернуться, не стоит рассчитывать на коллективную амнистию, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что эти люди вели себя по-разному после отъезда и их высказывания в СМИ также различались.

    По мнению Швыдкого, те, кто публично занимал антироссийскую позицию, не будут приветствоваться при возвращении. «Никакой коллективной амнистии не может быть. Люди уезжали и вели себя по-разному. Они по-разному выступали в средствах массовой информации. Мне кажется, что тем людям, которые занимали активную антироссийскую позицию, не будут рады в нашей стране», – заявил он.

    Однако, отметил Швыдкой, среди уехавших были и те, кто покинул страну из-за внутренних причин или бытовых трудностей, не компрометировав себя антироссийскими заявлениями. Для таких людей подход будет индивидуальным. В каждом конкретном случае необходимо принимать отдельное решение, заключил он.

    Ранее актер театра и кино, продюсер Леонид Ярмольник предсказал возвращение уехавших из России артистов.

    20 февраля 2025, 14:40 • Новости дня
    Путин поручил продолжить гуманизацию уголовного законодательства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал Верховный суд следить за безопасностью электронных судебных ресурсов и продолжать гуманизацию уголовного законодательства.

    Выступая на совещании судей, Путин поручил продолжать гуманизацию уголовного законодательства и практики его применения, передает ТАСС.

    Также Путин акцентировал внимание на вопросах безопасности электронных судебных ресурсов. Он поручил Верховному суду держать этот вопрос под постоянным контролем.

    Напомним, Путин на совещании судей предложил обсудить обеспечение надежной защиты как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин в четверг выступит на совещании судей, где обсудят итоги работы судов за 2024-й и задачи на текущий год.

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    19 февраля 2025, 13:08 • Новости дня
    Лева из «Би-2» заявил о готовности купить HIMARS для ВСУ при наличии средств
    Лева из «Би-2» заявил о готовности купить HIMARS для ВСУ при наличии средств
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер группы «Би-2» Лева (Егор Бортник, признан иноагентом) заявил пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), что купил бы HIMARS для ВСУ, если бы имел большие деньги.

    В разговоре с пранкерами музыкант заявил, что если бы у него были значительные финансовые средства, он купил бы партию снарядов для системы HIMARS для ВСУ, передает «Рен-ТВ».

    Также Бортник признал, что ежемесячно отправляет 5 тыс. евро в поддержку киевского режима. Он сообщил, что ранее приобрел две скорые помощи и один большой автобус для нужд Украины.

    Кроме того, Бортник отметил, что несмотря на регулярную финансовую помощь, его собственный уровень жизни остается скромным. Он подсчитал, что общая сумма его вложений в помощь украинским боевикам составила около 100 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Замоскворецкий суд Москвы доказал участие Макаревича в политической деятельности в пользу Украины. Весной 2024 года в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом музыкант, считавший, что общается с Владимиром Зеленским, выразил желание выступить в Киеве «в первый же день победы Украины».

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    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


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    19 февраля 2025, 17:20 • Новости дня
    Путин заявил, что Киев скоординировал с Европой атаку на КТК
    Путин заявил, что Киев скоординировал с Европой атаку на КТК
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Петербурге, выразил мнение, что Вооруженные силы Украины не могли самостоятельно организовать атаку на станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

    Он отметил, что атака ВСУ на объект КТК выглядит как скоординированные с Европой действия, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Украина получает информацию от западной космической разведки.

    Путин также связал инцидент с новыми санкциями Евросоюза, добавив, что атака на КТК может привести к стабильным высоким ценам на энергоресурсы на мировых рынках, что в свою очередь невыгодно потребителям. Он упомянул, что на КТК пострадало западное оборудование, которое нельзя быстро восстановить.

    Президент отметил, что Россия получает всего «пять копеек» за транзит нефти по КТК, и вся эта нефть принадлежит американским и европейским компаниям. Путин также объяснил, что на объекте не было российских средств ПВО, так как это международный объект.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил об ущербе иностранным компаниям из-за атаки ВСУ на станцию КТК, он призвал акционеров КТК поставить оборудование для восстановления работы, а вице-премьер России Александр Новак заявил, что атака Киева на нефтеперекачивающую станцию КТК является ответом на переговоры между Россией и США.

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    20 февраля 2025, 19:07 • Новости дня
    Венгрия решила не поддерживать продление санкций ЕС против России

    Сийярто: Венгрия не поддержит на встрече ЕС продление санкций против России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгрия не поддержит на встрече глав МИД ЕС решение о продлении санкций против России, считая, что это может помешать российско-американским переговорам по Украине, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

    Сийярто в интервью телекомпании М1 сообщил, что его страна откажется поддержать продление индивидуальных санкций ЕС против России. Венгрия считает, что подобное решение может осложнить российско-американские переговоры по Украине. Сийярто подчеркнул, что встреча глав внешнеполитических ведомств ЕС состоится 24 февраля в Брюсселе, но Венгрия выступает против спешного принятия решения о санкциях, передает ТАСС.

    Санкции против российских физических и юридических лиц истекают 15 марта, однако представители ЕС намерены принять решение об их продлении уже в конце февраля. Венгрия предлагает подождать до марта, чтобы дать возможность успешного начала переговоров между Россией и США. Сийярто также отметил, что страна не допустит решений, которые могут осложнить эти переговоры.

    «Мы не согласимся на продление в понедельник, и поэтому никаких решений Евросоюза на этот счет не будет», – заявил Сийярто, подчеркивая, что у ЕС есть возможность подождать с решением до марта.

    В среду Сийярто выразил надежду, что новая администрация США отменит санкции против России, которые наносят ущерб энергетическому сотрудничеству между Будапештом и Москвой. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что санкции Евросоюза против России должны быть отменены, так как за три года экономика страны потеряла 19 млрд евро.

    Премьер Британии Кир Стармер призвал к санкционному давлению на Москву с целью «сокрушить военную машину» России, а госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас согласовали усиление давления на Россию ради «справедливого мира» на Украине.

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    20 февраля 2025, 16:23 • Новости дня
    США выступили против названия России «агрессором» в коммюнике G7

    FT: США выступили против названия России «агрессором» в коммюнике G7

    США выступили против названия России «агрессором» в коммюнике G7
    @ EPA/DENIS BALIBOUSE/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    США возражают против использования слова «агрессор» в отношении России в новом коммюнике G7, что может подорвать единство группы, пишет газета Financial Times (FT).

    По информации FT, США выступают против использования формулировки «агрессор» в отношении России в новом коммюнике G7, передает РИА «Новости». Западные чиновники, на которых ссылается издание, заявляют, что подобные разногласия внутри группы могут угрожать традиционной демонстрации единства среди стран-участниц.

    Ранее FT сообщала, что европейские чиновники выразили сомнения в продолжении санкционной линии США в отношении России.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москве и Вашингтону необходимо преодолеть последствия политики администрации экс-президента США Джо Байдена для восстановления сотрудничества.

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    19 февраля 2025, 23:04 • Новости дня
    Эксперт: Встреча Путина и Трампа станет важным событием для земного шара

    Политолог Ткаченко: Путину и Трампу предстоит установить новые правила сосуществования великих держав

    Эксперт: Встреча Путина и Трампа станет важным событием для земного шара
    @ Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    На переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа лидерам предстоит обсудить множество вопросов. Это устройство многополярного мира, будущее замороженных российских активов, санкционная политика, конфликт на Украине, ситуация на Ближнем востоке, а также сотрудничество двух стран в Арктике, космосе и других сферах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее стало известно о начале подготовки встречи лидеров двух стран.

    «России необходимы конкретные практические результаты от встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Именно поэтому подготовка к переговорам должна быть субстантивной, то есть прагматичной, понятной и имеющей ясное предметное содержание. Иными словами, диалог не должен закончиться провалом, как саммит 2021 года в Швейцарии, в чем виновен лично Джо Байден», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Тогда американский президент отвлекался на странные внешние факторы. Например, в рамках разговора с Владимиром Путиным он значительную часть времени потратил на обсуждение якобы имевшего места вмешательства Москвы в выборы США. Подобный подход полностью лишает смысла формат личного взаимодействия лидеров великих держав», – полагает он.

    «Дональд Трамп в этом плане кажется человеком более надежным. А обсуждать лидерам предстоит многое. В первую очередь – правила дальнейшего сосуществования великих держав в многополярном мире. Для стабильного контакта в новых условиях потребуется отход от применения санкций в качестве инструмента политического давления. Скорее всего, будет предложена дорожная карта по постепенному отказу от предпринятых ранее ограничений», – рассуждает собеседник.

    «Не менее важная тема – сотрудничество в Арктике. Наши частные компании не могут завершить ряд проектов в сфере добычи СПГ, имеются трудности по разведке запасов в Карском море. Отчасти эти вопросы встали на повестку дня из-за разрыва контактов с Вашингтоном, однако в реализации этих инициатив могут быть заинтересованы обе стороны», – говорит эксперт.

    «Кроме того, Трамп и Путин могут обсудить сотрудничество в космосе, совместные методы стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и многое другое. Нельзя забывать и об украинском кризисе, который также будет находиться под пристальным взором двух президентов. И в этом разрезе Россию временные решения не устроят», – акцентирует он.

    «Москва давно отмечала, что необходимо достичь полноценного урегулирования конфликта. Мы уже не раз высказывали наши предложения по достижению мира. Поэтому в настоящий момент, думаю, именно США подготавливают свои предложения по данному направлению. Что конкретно предложит Вашингтон – трудно сказать», – считает собеседник.

    «В конечном счете, нарратив Трампа вокруг сложившейся ситуации состоит из двух идей: боевые действия необходимо прекращать, а расходы Штатов на Украину урезать до минимума. Эти идеи нас устраивают. Конечно, придется и поторговаться. Москва, разумеется, не будет даже слушать предложений о территориальных уступках», – добавляет эксперт.

    «Что тогда мы можем предложить? Возможно, смягчение наших позиций по каким-либо другим вопросам международной политики с целью гармонизации отношений в рамках многополярного мира. Не исключаю, что многое будет зависеть и от судьбы российских активов, которые сейчас заморожены в США», – отмечает он.

    «Таким образом, встреча Путина и Трампа станет важным событием для всего земного шара. Диалог необходимо выстраивать именно по линии Москвы и Вашингтона. Киев и Брюссель добровольно исключили себя из этих контактов еще в самом начале СВО, поэтому их отсутствие за столом переговоров стало результатом собственной недальновидной политики», – заключил Ткаченко.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США договорились о немедленной подготовке встречи лидеров двух стран. Он отметил, что работа над переговорами будет носить конкретный и субстантивный характер. По его оценкам, некоторые международные силы могут пытаться подорвать диалог Москвы и Вашингтона.

    Песков подчеркнул важность сохранения бдительности, чтобы такие попытки не увенчались успехом. Кроме того, он рассказал о важности реанимации дипломатического потенциала между двумя странами. В настоящий момент работа посольств в обеих столицах парализована, соответственно, восстановление их привычной деятельности – первостепенная задача на пути нормализации контактов.

    Подготовка встречи, по словам Пескова, включает создание экспертных групп для обсуждения всех актуальных вопросов и восстановления полноценной работы посольств, что станет основой для дальнейшего прогресса в отношениях между странами.

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    19 февраля 2025, 15:07 • Новости дня
    СВР сообщила о планах Киева совершить теракты против дипмиссий России в Европе

    Tекст: Александра Юдина

    Служба внешней разведки России обвинила киевские власти в планировании терактов против российских диппредставительств в Европе, включая Германию, страны Балтии и Скандинавии.

    СВР предупредила о возможных террористических актах, которые киевские власти могут предпринять против дипломатических представительств России в Европе, передает ТАСС.

    По данным СВР, Украина рассматривает такой шаг для срыва переговоров с Москвой, если они потребуют от Киева значительных уступок. В пресс-бюро СВР подчеркнули, что вероятность атак наиболее высока в Германии, странах Балтии и Скандинавии.

    В Европе, по информации СВР, с тревогой отмечают нежелание Украины идти на компромиссы и рассматриваются различные варианты, включая экстремальные меры.

    Также СВР указала, что в европейских столицах не имеется ни намека на осуждение планируемых действий Киева. Вместо этого европейские политики делают циничные выводы о необходимости повышения бдительности для предотвращения подрыва урегулирования украинского кризиса, от которого устала Европа.

    Ранее Службе внешней разведки России заявили, что европейские столицы выразили беспокойство по поводу отказа Украины идти на компромисс с Россией ради урегулирования конфликта.

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    22 февраля 2025, 10:11 • Новости дня
    Белоусов заявил о решающем моменте для России в противостоянии с Западом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов подчеркнул важность текущего момента в противостоянии с коллективным Западом, отметив, что судьба страны зависит от действий каждого военнослужащего.

    Белоусов, выступая с речью в ходе награждения отличившихся военнослужащих медалями «Золотая Звезда», заявил о наступлении решающего момента для России в противостоянии с коллективным Западом, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    «Сегодня для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом», – сказал министр, отметив, что «от действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны».

    Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Москва не собирается «ни за кем бегать», чтобы восстановить отношения с Западом.

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    21 февраля 2025, 07:57 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб в шести регионах России
    ФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб в шести регионах России
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ предотвратила теракты, которые планировали восемь граждан России по заданию украинских спецслужб в местах дислокации военных.

    ФСБ России пресекла деятельность восьми граждан России, планировавших теракты по заданию украинских спецслужб, передает РИА «Новости».

    Группа из шести регионов России, включая Челябинскую и Оренбургскую области, а также Краснодарский край, была поймана в ходе оперативных мероприятий.

    По данным ФСБ, граждане получали инструкции через мессенджеры, такие как WhatsApp и Telegram. Они также поджигали объекты транспортной инфраструктуры и волонтерские организации. В суде их признали виновными по нескольким статьям УК РФ, включая терроризм и государственную измену.

    ФСБ подчеркнула, что украинские спецслужбы активно вербуют граждан РФ для противоправной деятельности через интернет, обещая небольшие гонорары. Однако эти действия приводят к суровым наказаниям, включая длительные сроки заключения. В среднем, участники подобных операций получают от 16 до 22 лет лишения свободы.

    Накануне в Сочи сотрудники УФСБ России задержали россиянина, который готовил диверсию на железнодорожном объекте по указанию военизированного формирования Украины.

    В четверг ФСБ также предотвратила теракт против чиновника в Саратовской области, где агент украинских спецслужб был нейтрализован при попытке взорвать служебный автомобиль.

    Между тем суд приговорил россиянина Александра Димитренко к 22 с половиной годам колонии за попытку подрыва железнодорожных путей в Воронежской области по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.

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    19 февраля 2025, 11:39 • Новости дня
    Послы ЕС одобрили 16-й пакет санкций против России

    Tекст: Александра Юдина

    Постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый, 16-й пакет санкций против России, который стал ответом на продолжающийся конфликт на Украине, сообщил источник в Совете ЕС.

    Новый санкционный пакет был утвержден постоянными представителями 27 стран Евросоюза, передает ТАСС.

    Дипломат, пожелавший остаться анонимным, подтвердил, что санкции были согласованы в течение утреннего заседания. Однако подробности о содержании и конкретных мерах нового пакета санкций пока не раскрываются.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что санкции Евросоюза против России должны быть отменены, так как за три года экономика страны потеряла 19 млрд евро.

    Премьер Британии Кир Стармер призвал к санкционному давлению на Москву с целью «сокрушить военную машину» России, а госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас согласовали усиление давления на Россию ради «справедливого мира» на Украине.

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    19 февраля 2025, 14:08 • Новости дня
    Лавров отметил понимание Трампом российской позиции по Украине и НАТО
    Лавров отметил понимание Трампом российской позиции по Украине и НАТО
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что президент США первым из западных лидеров назвал втягивание Украины в НАТО одной из причин кризиса, что свидетельствует о его понимании российской позиции.

    Лавров отметил, что президент США стал первым западным лидером, открыто заявившим о «нахрапистой линии» втягивания Украины в НАТО как одной из первопричин украинского кризиса, передает ТАСС. Он подчеркнул, что американский лидер не только выразил подобное мнение, но и несколько раз повторил его.

    По словам Лаврова, это заявление президента США является сигналом, что он понимает позицию России, когда президент Владимир Путин в телефонном разговоре подчеркнул важность устранения первопричин конфликта для достижения долгосрочного мира. Министр также указал на необходимость долгосрочного устойчивого мира, а не очередного перемирия, которое может быть использовано для перевооружения Украины.

    Ранее Лавров заявил о недопустимости появления на Украине войск из стран Североатлантического альянса, а официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, что Россия считает членство Украины в НАТО неприемлемым.

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    20 февраля 2025, 16:38 • Новости дня
    Вертолет санавиации совершил жесткую посадку в Ставрополе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вертолет санитарной авиации сообщил о неполадках и совершил жесткую посадку в международном аэропорту Ставрополя, сообщили в ГУ МЧС по региону.

    Вертолет санитарной авиации «Ансат» был вынужден совершить жесткую посадку в международном аэропорту Ставрополя из-за технических неполадок, обнаруженных во время полета, передает ТАСС.

    Пресс-служба ГУ МЧС по региону подтвердила информацию о посадке и подчеркнула, что инцидент обошелся без последствий. «В международном аэропорту Ставрополь вертолет «Ансат» службы санитарной эвакуации совершил жесткую посадку без последствий. Информация уточняется», – сообщили в ведомстве.

    Напомним, в четверг вертолет санавиации «Ансат», на борту которого находились четыре человека, запросил аварийную посадку на Ставрополье.

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    20 февраля 2025, 13:07 • Новости дня
    Песков назвал падение рейтинга Зеленского «очевидной тенденцией»
    Песков назвал падение рейтинга Зеленского «очевидной тенденцией»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рейтинг Владимира Зеленского продолжает снижаться, это стало очевидной тенденцией, которую невозможно игнорировать.

    По словам представителя Кремля, рейтинг Зеленского находится в падении, Песков подчеркнул, что это абсолютно очевидная тенденция, передает ТАСС.

    При этом Песков отметил, что Кремль не планирует участвовать в дискуссиях по конкретным цифрам.

    Он также указал на склонность Киева к иждивенчеству и бесконтрольному использованию западных средств, заметив, что киевскому режиму нравится бесконтрольное использование денег зарубежных налогоплательщиков и не нравится отчитываться за уже потраченные средства.

    Пресс-секретарь главы государства назвал это «вряд ли оспоримым фактом».

    Ранее президент США назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов» и предупредил о возможности потери Украиной статуса независимого государства, а также раскритиковал его за низкий рейтинг одобрения в четыре процента.

    На фоне этой критики глава МИД России Сергей Лавров также назвал Зеленского «жалкой личностью»

    Газета ВЗГЛЯД разобралась, зачем украинский лидер начал сжигать мосты с Америкой.

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    19 февраля 2025, 19:53 • Новости дня
    Трамп заявил о неспособности Зеленского заключить мир без США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет достигнуть мирного соглашения с Россией без участия Вашингтона.

    Американский лидер выразил уверенность в том, что Зеленский не сможет заключить мирное соглашение с Россией без участия США, передает РИА «Новости». По его мнению, поддержка США является ключевым элементом в урегулировании конфликта.

    В своем заявлении, опубликованном в социальной сети TRUTH Social, президент США назвал Зеленского «комиком средней руки», который убедил Вашингтон потратить 350 млрд долларов на «войну, которую нельзя выиграть». «Но без США и «Трампа» он никогда не сможет заключить мир», – подчеркнул американский лидер.

    Он также отметил, что Украина находится в разрушенном состоянии, а миллионы людей погибли напрасно за годы конфликта. По его словам, администрация предыдущего президента США Джо Байдена не предприняла никаких усилий для урегулирования ситуации.

    Издание The New York Times писало, что президент США объявил о прекращении изоляции России, обвинив Украину в затягивании военного конфликта и оставив союзников в стороне от переговоров.

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    19 февраля 2025, 14:47 • Новости дня
    Лавров: Москва обеспокоена всплеском неонацизма на Украине, в ЕС и Канаде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия намерена усилить международные усилия по борьбе с неонацизмом и дискриминацией, особенно на Украине, в странах ЕС и Канаде, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров в своем заявлении на правительственном часе в Госдуме подчеркнул необходимость объединения международных усилий против неонацизма, русофобии и других форм расовой и религиозной нетерпимости, передает ТАСС.

    Особое беспокойство вызывают случаи этих явлений на Украине, в странах Прибалтики, а также в Канаде, где находятся украинские националисты, сбежавшие от правосудия в 1940-е годы, отметил он.

    Лавров подчеркнул, что Россия будет активно работать с международными партнерами, чтобы противостоять попыткам Запада влиять на международную повестку, особенно касающуюся Украины. Важную роль в этом процессе играет Группа двадцати (G20), где Россия совместно с партнерами по БРИКС и другими странами глобального Юга успешно противостоит дискриминационным решениям в области экономики, финансов, торговли и климата.

    Министр упомянул, что ближайшие заседания министров иностранных дел G20 состоятся в Йоханнесбурге. Он отметил, что Россия и ее союзники в этой группе пресекают попытки Запада навязать свои решения и украинизировать повестку дня, что может негативно сказаться на международных отношениях и сотрудничестве.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила о необходимости признания Западной Европой своей вины в поддержке неонацизма и пересмотре итогов Нюрнбергского процесса.

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    Лондон перестает быть золотой столицей мира

    На рынке золота два исторических события: драгоценный металл рекордно дорожает и одновременно утекает из Великобритании, где хранят свой запас многие страны мира. Английские джентльмены и их главный банк потеряли доверие. Для этого есть серьезные причины, как и для аудита золотого запаса США, затеянного Илоном Маском. Подробности

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    «Клуб проигравших ястребов» Макрона опять ничего не смог

    После второго за три дня саммита противников России в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «Россия является экзистенциальной угрозой для Европы». Эта патетическая ярость вызвана тем, что оба саммита завершились провалом. Однако Макрон считает, что у него еще есть шанс, и готовит для себя обходной маневр. Подробности

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    «Светотерапия может помочь при лечении бессонницы»

    «Лампы для циркадианных ритмов могут быть полезным инструментом для лечения бессонницы». О новом методе преодоления бессонницы – светотерапии и так называемых циркадных лампах, а также о том, как устроены циркадные ритмы и какое воздействие оказывает на человека свет в разное время дня, газете ВЗГЛЯД рассказала врач-сомнолог София Черкасова. Подробности

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    Зеленский продаст ресурсы Украины ради прощения Трампа

    Офис Зеленского получил от США «улучшенный» проект соглашения о добыче редкоземельных металлов на Украине. Первый вариант оказался настолько радикальным, что Зеленский, который первым предложил американцам ресурсы страны, отказался подписывать его. Вашингтон рассчитывает заработать на сделке 500 млрд долларов. Какой теперь будет реакция Зеленского на это соглашение? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

      В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?

    • Зеленский против США: чья возьмет?

      Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

    • Россия нашла подход к новым властям Сирии

      Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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