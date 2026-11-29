На Украине объяснили гнев Мелони усталостью Европы от Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Эксперт написала в соцсети «Х», что реакция итальянского премьера на приказ об атаке на ливийский порт демонстрирует отношение спонсоров к действиям Киева, передает РИА «Новости».

«Оказывается, даже самые щедрые спонсоры в конце концов устают финансировать цирк, главная звезда которого постоянно поджигает окрестности и выставляет им счета», – отметила Гавришко.

По ее оценке, европейские страны раздули эго Владимира Зеленского до гротескных размеров. В результате глава киевского режима счел международный терроризм и посягательство на суверенитет других государств частью своего дипломатического арсенала, добавила историк.

Накануне издание Bloomberg сообщило о напряженном разговоре Мелони с Зеленским из-за украинской атаки на Бенгази. Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни указал, что глава киевского режима принес извинения за проведение операции без уведомления Рима.

Ранее член президентского совета Ливии Муса аль-Куни возложил на Киев ответственность за недопустимые удары по Бенгази, в результате которых погибли два военнослужащих ВМС Ливийской национальной армии. МИД Ливии потребовал от Украины официальных объяснений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила недовольство ударом украинских беспилотников по российским кораблям в ливийском порту Бенгази.

В субботу председатель итальянского правительства предупредила главу киевского режима Владимира Зеленского о сложностях с оказанием помощи Киеву из-за атаки на порт.

В пятницу Зеленский признал обман о согласовании ударов ВСУ по Бенгази с западными союзниками.