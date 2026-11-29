При ударах дронов ВСУ по Белгородской области пострадали пять человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пять человек пострадали из-за атак украинских беспилотников на территорию Белгородской области, сообщает оперативный штаб региона.

«В городе Шебекино от атаки FPV-дрона на «Газель» пострадали двое мужчин. Лечение продолжают амбулаторно», – говорится в сообщении оперштаба.

В Белгородском районе двое мужчин получили ранения после удара дрона по микроавтобусу, пострадавшие госпитализированы, а транспортное средство полностью сгорело. Еще один мужчина пострадал при детонации беспилотника в Грайворонском округе, его доставили в городскую больницу Белгорода.

Кроме того, в Борисовском, Валуйском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском округах зафиксированы повреждения частных и многоквартирных домов, коммерческих и социальных объектов, инфраструктуры, административного здания и автомобилей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мужчина получил осколочное ранение бедра в результате атаки украинского беспилотника на Грайворон.

В четверг мирный житель пострадал при ударе дрона ВСУ по коммерческому объекту в Шебекино.

Во вторник губернатор региона Александр Шуваев сообщил о троих раненых после серии украинских ударов по территории Белгородской области.