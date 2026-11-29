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При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали пять человек
При ударах дронов ВСУ по Белгородской области пострадали пять человек
В результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины на населенные пункты Белгородской области ранения получили пять мирных жителей.
Пять человек пострадали из-за атак украинских беспилотников на территорию Белгородской области, сообщает оперативный штаб региона.
«В городе Шебекино от атаки FPV-дрона на «Газель» пострадали двое мужчин. Лечение продолжают амбулаторно», – говорится в сообщении оперштаба.
В Белгородском районе двое мужчин получили ранения после удара дрона по микроавтобусу, пострадавшие госпитализированы, а транспортное средство полностью сгорело. Еще один мужчина пострадал при детонации беспилотника в Грайворонском округе, его доставили в городскую больницу Белгорода.
Кроме того, в Борисовском, Валуйском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском округах зафиксированы повреждения частных и многоквартирных домов, коммерческих и социальных объектов, инфраструктуры, административного здания и автомобилей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мужчина получил осколочное ранение бедра в результате атаки украинского беспилотника на Грайворон.
В четверг мирный житель пострадал при ударе дрона ВСУ по коммерческому объекту в Шебекино.
Во вторник губернатор региона Александр Шуваев сообщил о троих раненых после серии украинских ударов по территории Белгородской области.