Мирошник представил отчет об атаках ВСУ на российских медиков

Tекст: Катерина Туманова

«В течение минувшей недели боевики киевского режима сосредоточили усилия на нанесении ударов по медикам, сотрудникам аварийных служб и волонтерам. За неделю боевики неоднократно атаковали санитарные медицинские бригады в Белгородской и Запорожской областях. От их преступлений пострадало восемь медицинских сотрудников, один из которых погиб», – сообщил посол в Max-канале.

В Запорожской области мишенью террористической атаки стал гражданский автомобиль с гуманитарной помощью. Жертвами удара стали трое волонтеров из Омской области, еще один человек получил ранения.

Наибольшее число пострадавших среди мирного населения зафиксировано в Белгородской, Запорожской, Курской и Херсонской областях, а также в ЛНР.

Киевские формирования также продолжали реализацию стратегии энергоцида, нанося удары по инфраструктуре в ряде регионов, включая Краснодарский край.

В Белгородской области из-за атак на электроподстанции жители Краснояружского и Грайворонского округов остались без света. Кроме того, удар беспилотника повредил пост радиационного контроля на Запорожской АЭС.

«За неделю с 21 по 27 сентября от обстрелов украинских нацистов пострадали 315 гражданских лиц: ранены 274 мирных жителя, в том числе девять детей, погиб 41 человек. Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 8 033 боеприпасов», – сказано в отчете посла Мирошника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщал, что украинские боевики за август выпустили по России 37 тыс. боеприпасовю При атаках ВСУ за неделю погиб 41 мирный житель России.

Мирошник рассказал, что после выступления в Женеве его спросили о сроках наказания Украины.