Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Поезд Анапа – Минск задержали из-за атаки БПЛА в Брянской области
Атака ВСУ привела к задержке поездов в Брянской области
Движение нескольких пассажирских и грузовых составов в Брянской области приостановлено из-за повреждения железнодорожных путей в результате атаки украинских войск, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
Движение поездов в Брянской области было нарушено из-за повреждения железнодорожного полотна в Унечском районе после атаки украинских войск, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в своем «Максе».
«Было приостановлено движение двух грузовых поездов Брянск-Унеча и Злынка-Брянск, отменен пригородный поезд сообщением Унеча – Почеп. Задержка в движении двух пассажирских поездов №85 Москва-Новозыбков и №489 Анапа – Минск», – заявил глава региона.
Состав Анапа – Минск направили в объезд через Смоленскую область. Поезд Москва-Новозыбков остановился на станции Почеп, откуда пассажиров доставили до пунктов назначения автобусами.
Противник также атаковал железнодорожную станцию в Клинцах, повредив стоящий на путях локомотив грузового состава. Пострадавших и погибших нет. Кроме того, в Новозыбковском городском округе беспилотник повредил телевизионную вышку.
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