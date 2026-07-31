110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.0 комментариев
Зеленский попросил Трампа разрешить удары вглубь России через Starlink
Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой задействовать спутниковую сеть Starlink для атак по российской территории, однако не получил однозначного ответа, сообщило издание The Atlantic.
Издание The Atlantic пишет, что во время закрытых переговоров в Вашингтоне 28 июля украинский политик поднял вопрос применения американских технологий связи для военных целей, передают «Вести». Глава Белого дома отложил принятие окончательного решения.
Ожидается, что американский президент оценит целесообразность такого шага позже. Главным критерием станет способность этой меры ускорить завершение конфликта на Украине.
Дополнительно стало известно о попытке организовать личные переговоры с владельцем сети Starlink Илоном Маском. Знаменитый миллиардер ответил отказом на направленное ему приглашение.
Соединенные Штаты продолжают предоставлять Киеву доступ к системе Starlink.
Ранее Илон Маск в ходе телефонного разговора с президентом США и Владимиром Зеленским пообещал сохранить работу этой коммуникационной сети для Украины.
Российские военные в Харьковской области успешно вычисляют местонахождение личного состава ВСУ по терминалам спутниковой связи.