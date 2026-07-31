Большие церковные праздники в августе 2026 года: православный календарь по дням

Главные православные праздники августа 2026: Спасы, Успенский пост и Успение

Tекст: Ольга Никитина

Главное – кратко

Успенский пост в 2026 году длится с 14 по 27 августа.

14 августа отмечают Медовый Спас, или Первый Спас; в этот же день начинается Успенский пост.

19 августа православные празднуют Преображение Господне; в народной традиции этот день называют Яблочным Спасом.

28 августа отмечают Успение Пресвятой Богородицы – один из двунадесятых праздников.

29 августа приходится Ореховый Спас, который также называют Третьим, Хлебным или Холщовым.

Церковные традиции важно отделять от народных примет: освящение плодов связано с благодарностью Богу, а не с бытовыми суевериями.

Православный календарь на август 2026 года: главные даты

Август в православном календаре 2026 года связан сразу с несколькими важными событиями. Главные даты месяца приходятся на вторую половину августа: начинается Успенский пост, верующие отмечают Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы и три Спаса.

Основные церковные даты августа 2026 года по новому стилю:

14 августа – Медовый Спас, начало Успенского поста;

19 августа – Преображение Господне, Яблочный Спас;

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы;

29 августа – Ореховый Спас.

Эти даты часто ищут вместе, потому что они идут почти подряд и связаны не только с богослужебным календарем, но и с народной традицией. При этом церковный смысл праздников и бытовые обычаи не одно и то же: для верующих главными остаются молитва, участие в богослужении и духовная подготовка, а не приметы или запреты.

Успенский пост в 2026 году: когда начинается и заканчивается

Успенский пост в 2026 году начинается 14 августа и заканчивается 27 августа. Он установлен перед праздником Успения Пресвятой Богородицы, который православные отмечают 28 августа.

Это один из четырех многодневных постов православного церковного года. Он короче Великого поста, но по уставной строгости считается серьезным периодом духовной подготовки. В народной традиции Успенский пост иногда называют Спасовкой, потому что на это время приходятся Медовый и Яблочный Спасы, а вскоре после него отмечают Ореховый Спас.

Смысл Успенского поста – не только в ограничениях в пище. Для верующих это время молитвы, внутренней собранности, помощи ближним, отказа от излишеств и подготовки к празднику Успения Божией Матери.

На период Успенского поста приходятся две заметные даты:

14 августа – начало поста и Медовый Спас;

19 августа – Преображение Господне и Яблочный Спас.

На Преображение Господне в церковной традиции допускается послабление: в этот праздник по уставу разрешается рыба. Однако конкретную меру поста верующим лучше согласовывать со священником, особенно если есть болезни, беременность, тяжелая работа или другие обстоятельства.

Медовый Спас 14 августа 2026 года

Медовый Спас в 2026 году отмечают 14 августа. В церковном календаре этот день связан с Изнесением честных древ Животворящего Креста Господня. В этот же день начинается Успенский пост.

В народной традиции праздник называют Первый Спас, Медовый Спас, Маковей или Мокрый Спас. Такие названия связаны с сезонными обычаями: к середине августа собирали первый мед, освящали воду, приносили в храм мед, мак и другие плоды труда.

Почему праздник называют Медовым Спасом? В народном календаре к этому времени пасечники начинали собирать новый мед. Верующие приносили его в храм для благословения, а затем угощали близких и нуждающихся.

На Медовый Спас обычно вспоминают о благодарности за урожай и о начале Успенского поста. В этот день можно посетить храм, помолиться, освятить мед, помочь родным, соседям или тем, кто нуждается в поддержке.

Что обычно несут в храм на Медовый Спас:

мед нового урожая;

мак;

воду;

небольшие постные угощения;

сезонные плоды – по местной традиции.

Важно не воспринимать освящение меда как магический ритуал. В церковном смысле благословение плодов связано с благодарностью Богу, а не с гарантией богатства, здоровья или урожая.

Поскольку 14 августа начинается Успенский пост, в этот день не стоит устраивать шумные застолья и забывать о постном характере периода.

Яблочный Спас и Преображение Господне 19 августа 2026 года

19 августа 2026 года православные отмечают Преображение Господне. Это один из двунадесятых праздников, то есть один из главных праздников церковного года. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом.

Евангельская история праздника связана с событием на горе Фавор, где Христос преобразился перед учениками и явил им Свою Божественную славу. Для Церкви Преображение – праздник света, надежды и духовного преображения человека.

Название «Яблочный Спас» появилось в народной традиции. К середине августа в России поспевали яблоки и другие плоды, поэтому их приносили в храм для благословения. В более южных странах традиционно освящали виноград, а на Руси главным плодом стали яблоки.

На Яблочный Спас в храм обычно приносят:

яблоки;

виноград;

груши;

сливы;

другие сезонные плоды;

небольшие постные угощения.

После освящения фрукты едят дома, угощают родных, соседей и нуждающихся. Важно помнить: смысл праздника не в самом запрете или разрешении есть яблоки, а в благодарности за плоды и в участии в богослужении.

Поскольку Преображение приходится на Успенский пост, праздничный стол остается постным, но в этот день допускается рыба. Из яблок готовят пироги на постном тесте, компоты, запеченные яблоки, варенье и другие блюда.

Что можно сделать на Яблочный Спас:

сходить на богослужение;

помолиться;

освятить плоды нового урожая;

угостить близких и нуждающихся;

провести день спокойно;

приготовить постные блюда с яблоками.

Что не стоит делать:

сводить праздник только к приметам;

устраивать шумное застолье;

злоупотреблять алкоголем;

ссориться;

относиться к освящению плодов как к формальности.

Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2026 года

Успение Пресвятой Богородицы в 2026 году отмечают 28 августа. Это один из двунадесятых праздников православного календаря. Ему предшествует Успенский пост, который длится с 14 по 27 августа.

Праздник посвящен окончанию земной жизни Божией Матери. Слово «успение» означает мирную кончину, сон. В церковной традиции этот день воспринимается не как повод для скорби в обычном смысле, а как праздник надежды на вечную жизнь.

Успение занимает особое место в православном богослужебном круге. В храмах совершаются праздничные службы, верующие молятся Божией Матери, вспоминают Ее смирение, верность Богу и материнское заступничество.

Что можно делать на Успение:

посетить храм;

помолиться;

вспомнить близких;

помочь родным и нуждающимся;

провести день без суеты;

завершить пост благодарностью и миром.

В народной традиции с Успением связывали начало осеннего периода, окончание части полевых работ и переход к новым хозяйственным заботам. Но Церковь не поддерживает суеверный подход к празднику, когда духовный смысл заменяют запретами вроде «нельзя брать нож», «нельзя ходить босиком» или «нельзя делать то-то, иначе будет беда».

Работать в церковный праздник не считается грехом само по себе, если работа необходима. Но верующим по возможности советуют выделить время для молитвы, богослужения и спокойного отношения к дню.

Ореховый Спас 29 августа 2026 года

Ореховый Спас в 2026 году отмечают 29 августа. В церковном календаре этот день связан с Перенесением Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа из Едессы в Константинополь.

В народной традиции праздник называют Третий Спас, Ореховый Спас, Хлебный Спас или Холщовый Спас. Эти названия связаны с хозяйственным календарем: к концу августа начинали собирать орехи, печь хлеб из зерна нового урожая, готовиться к осенним ярмаркам.

Название «Холщовый Спас» связано с традицией торговли полотнами и холстами. Поэтому в народной культуре этот день воспринимался как рубеж между летними заботами и осенними делами.

На Ореховый Спас в храм могли приносить:

орехи нового урожая;

хлеб;

зерно;

сезонные плоды;

домашнюю выпечку.

В бытовой традиции на этот день пекли хлеб, готовили блюда с орехами, делали заготовки, завершали часть летних работ. Но народные обычаи не должны заслонять церковный смысл праздника.

Какие еще церковные даты есть в августе 2026 года

Помимо главных праздников, в августе есть и другие памятные даты церковного календаря. Если материал посвящен именно большим праздникам, не стоит перегружать его полным календарем на каждый день, но несколько важных дат можно отметить отдельно.

В августе 2026 года православные также вспоминают:

2 августа – пророка Илию;

9 августа – великомученика и целителя Пантелеимона;

14 августа – Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня, Медовый Спас и начало Успенского поста;

19 августа – Преображение Господне;

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы;

29 августа – Перенесение Нерукотворного Образа Спасителя, Ореховый Спас.

Для верующих эти даты связаны с богослужением, молитвой, памятью святых и церковной традицией. Народные названия помогают ориентироваться в календаре, но не заменяют церковное содержание.

Три Спаса в августе 2026 года: даты и значение

В августе отмечают три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый. Все они связаны с именем Спасителя, но в народной культуре получили названия по сезонным плодам и хозяйственным обычаям.

Три Спаса в августе 2026 года:

14 августа – Медовый Спас. В этот день начинается Успенский пост, а в народной традиции освящают мед, мак и воду.

19 августа – Яблочный Спас. В церковном календаре это Преображение Господне; в храм приносят яблоки, виноград и другие плоды.

29 августа – Ореховый Спас. День связан с Перенесением Нерукотворного Образа Спасителя; в народной традиции – с орехами, хлебом и ярмарками.

Почему Спасы идут почти подряд? Два из них приходятся на Успенский пост, а третий отмечают сразу после Успения. В народном календаре это совпало с периодом созревания меда, яблок, орехов, хлеба и других плодов нового урожая.

Важно различать церковный и народный смысл. Для Церкви в центре находится Христос, молитва и богослужение. Народные традиции – освящение меда, яблок, орехов и хлеба – стали способом выразить благодарность за урожай.

Что можно и нельзя делать в церковные праздники августа

В церковные праздники августа верующие стараются уделить время молитве, храму, семье и делам милосердия. Главный смысл таких дней – не в бытовых запретах, а в духовной собранности.

Что можно делать:

посетить храм;

помолиться;

освятить плоды на Спасы;

помочь близким;

поддержать нуждающихся;

провести день спокойно;

соблюдать Успенский пост;

приготовить постные блюда;

поблагодарить за урожай.

Что не принято:

ссориться;

сквернословить;

злоупотреблять алкоголем;

устраивать шумные застолья в пост;

относиться к освящению плодов как к формальности;

заменять церковный смысл суевериями;

распространять пугающие «запреты», не связанные с верой.

Если человеку нужно работать в праздник, это не означает автоматического нарушения. Важно не превращать церковный календарь в список бытовых страхов. По возможности верующие стараются начать день с молитвы, посетить службу или хотя бы уделить время духовному смыслу праздника.

Народные приметы на августовские церковные праздники

С августовскими церковными праздниками связано много народных примет. Их лучше воспринимать как часть традиционной культуры, а не как церковное учение.

По народным поверьям, Медовый Спас связывали с окончанием жаркого лета, сбором меда и началом Успенского поста. Считалось, что после Первого Спаса вода становится холоднее, а лето постепенно поворачивает к осени.

На Яблочный Спас наблюдали за погодой. Сухой и ясный день связывали с теплой осенью, дождливый – с сырой погодой. Также говорили, что после Яблочного Спаса ночи становятся холоднее.

На Успение по погоде судили о начале осени. Если день был теплым и ясным, ждали мягкого перехода к осеннему сезону. Если погода портилась, считали, что осень придет быстрее.

На Ореховый Спас обращали внимание на урожай орехов и хлеба. В народной традиции этот день связывали с завершением летних полевых забот, ярмарками и подготовкой к осени.

Важно помнить: приметы – это фольклор, а не церковные правила. Они могут быть интересны как часть истории и быта, но не должны заменять молитву, богослужение и осознанное отношение к празднику.

Кратко: главные церковные праздники августа 2026 года

Главные православные даты августа 2026 года:

14 августа – Медовый Спас и начало Успенского поста;

19 августа – Преображение Господне и Яблочный Спас;

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы;

29 августа – Ореховый Спас;

Успенский пост в 2026 году длится с 14 по 27 августа.

Августовские праздники объединяют церковный смысл и народные традиции урожая. Верующие посещают храм, молятся, освящают плоды и стараются провести эти дни без суеты, с благодарностью и вниманием к ближним.

Вопросы и ответы

Какие большие церковные праздники будут в августе 2026 года?

Главные православные даты августа 2026 года – Медовый Спас 14 августа, Преображение Господне и Яблочный Спас 19 августа, Успение Пресвятой Богородицы 28 августа и Ореховый Спас 29 августа. Также с 14 по 27 августа длится Успенский пост.

Когда Успенский пост в 2026 году?

Успенский пост в 2026 году длится с 14 по 27 августа. Он установлен перед праздником Успения Пресвятой Богородицы.

Когда Медовый Спас в 2026 году?

Медовый Спас отмечают 14 августа. В этот же день начинается Успенский пост. В церковном календаре дата связана с Изнесением честных древ Животворящего Креста Господня.

Когда Яблочный Спас в 2026 году?

Яблочный Спас отмечают 19 августа. В церковном календаре это Преображение Господне. В 2026 году праздник приходится на среду.

Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2026 году?

Успение Пресвятой Богородицы отмечают 28 августа. Это один из двунадесятых праздников православного календаря. Ему предшествует Успенский пост.

Когда Ореховый Спас в 2026 году?

Ореховый Спас отмечают 29 августа. В церковном календаре этот день связан с Перенесением Нерукотворного Образа Спасителя.

Какие три Спаса отмечают в августе?

В августе отмечают Медовый Спас 14 августа, Яблочный Спас 19 августа и Ореховый Спас 29 августа. Их народные названия связаны с медом, яблоками, орехами, хлебом и сезонным урожаем.

Что освящают на Яблочный Спас?

На Яблочный Спас обычно освящают яблоки, виноград и другие плоды нового урожая. Освящение связано с благодарностью Богу, а не с суеверными представлениями.

Можно ли работать в церковные праздники августа?

Если работа необходима, сам по себе труд не считается грехом. Но верующие по возможности стараются посетить храм, помолиться, провести день спокойно и не превращать праздник в обычную суету.

Что нельзя делать в августовские церковные праздники?

Не принято ссориться, сквернословить, злоупотреблять алкоголем, устраивать шумные застолья в пост и подменять церковный смысл праздника суевериями. Бытовые «запреты» из народных поверий лучше отделять от церковной традиции.

Большие церковные праздники августа 2026 года приходятся на вторую половину месяца. Главные даты – Медовый Спас и начало Успенского поста 14 августа, Преображение Господне и Яблочный Спас 19 августа, Успение Пресвятой Богородицы 28 августа и Ореховый Спас 29 августа.

Для православных верующих эти дни связаны с молитвой, постом, богослужением и благодарностью Богу. Народные традиции – освящение меда, яблок, орехов и хлеба – помогают увидеть связь церковного календаря с сезонным укладом, но не должны заслонять духовный смысл праздников.