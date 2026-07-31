Жертвами попытки массового прорыва мигрантов в испанскую Сеуту стали 34 человека

Tекст: Мария Иванова

Количество жертв среди нелегалов, пытавшихся попасть на территорию испанского анклава из Марокко, увеличилось до 34 человек, рассказал мэр-президент города Хуан Хесус Вивас.

«Я также хочу совершенно искренне выразить от имени всех нас нашу глубокую скорбь и боль в связи с 34 погибшими, к которым привел этот массовый наплыв», – сказал он во время выступления перед журналистами, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава Сеута пересекли около 60 тыс. мигрантов.

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о готовности закрыть границу с Испанией.