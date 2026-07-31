110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.0 комментариев
Жертвами попытки массового прорыва мигрантов в испанскую Сеуту стали 34 человека
Во время масштабного штурма мароккано-испанской границы погибли 34 нелегала, пытавшихся прорваться на территорию Евросоюза.
Количество жертв среди нелегалов, пытавшихся попасть на территорию испанского анклава из Марокко, увеличилось до 34 человек, рассказал мэр-президент города Хуан Хесус Вивас.
«Я также хочу совершенно искренне выразить от имени всех нас нашу глубокую скорбь и боль в связи с 34 погибшими, к которым привел этот массовый наплыв», – сказал он во время выступления перед журналистами, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава Сеута пересекли около 60 тыс. мигрантов.
Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о готовности закрыть границу с Испанией.