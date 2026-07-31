110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.0 комментариев
Тысячи мигрантов добровольно вернулись из Сеуты в Марокко
Огромное число нелегально прибывших в испанский автономный город на севере Африки беженцев решило самостоятельно отправиться обратно на родину.
Около 25 тыс. человек, ранее незаконно проникших на территорию испанского анклава, приняли решение уехать обратно, передает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.
По официальным данным министерства внутренних дел, всего границу пересекли порядка 50 тыс. иностранцев.
При этом местная администрация заявляла о прибытии 60 тыс. искателей убежища. Существенная разница в оценках подчеркивает серьезный масштаб миграционного кризиса в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава Сеута пересекли около 60 тыс. мигрантов.
Власти Испании перебросили в этот североафриканский город дополнительные силы полиции и армии.
Министр обороны королевства Маргарита Роблес Фернандес пообещала в обязательном порядке отправить всех нелегалов обратно на родину.