Тысячи мигрантов добровольно вернулись из Сеуты в Марокко

Дмитриев сравнил мигрантов в Сеуте с нашествием варваров на Рим

Tекст: Катерина Туманова

В последние дни Сеута столкнулась с резким ростом числа мигрантов, пытающихся попасть в испанский автономный город на севере Африки из Марокко вплавь и пешком.

«Варвары у ворот: 410 год нашей эры против современности», – написал он в социальной сети Х.

Дмитриев добавил к посту картину американского художника Томаса Коула «Крушение» из серии «Путь империи» и фото окрестностей Сеуты 30 июля.

До этого Дмитриев написал о том, что ЕС/Великобритания пожинают плоды катастрофической политики миграции.

«Сеута – лишь яркая иллюстрация политики ЕС/Великобритании по мигрантам, которая основана на левых надеждах, что мигранты и их потомство будут голосовать за левых», – отметил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в испанскую Сеуту стянули войска из-за наплыва мигрантов. Мелони объявила об избавлении Италии от статуса лагеря беженцев. Британию захлестнула волна нелегалов в первые дни премьерства Бернема.