110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.0 комментариев
Гендиректор РЖД назвал железные дороги России самыми надежными в мире
Отечественная железнодорожная сеть превосходит среднемировые показатели надежности в три раза, опережая даже транспортную систему Соединенных Штатов, заявил гендиректор «Российских железных дорог» (РЖД) Олег Белозеров.
Белозеров в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным высоко оценил уровень транспортной инфраструктуры страны. Руководитель подчеркнул выдающиеся стандарты работы отрасли, передает ТАСС.
«Начать хотел бы с того, что мы – самая безопасная, надежная железная дорога в мире. По показателям мы в три раза надёжнее, чем в среднем в мире, – это показатель Международного союза железных дорог, и в два раза надёжнее, чем в Соединенных Штатах, – это [показатель] количества происшествий на миллион километров работы», – сказал Белозеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РЖД Олег Белозеров рассказал о ежегодных инвестициях свыше 100 млрд рублей в обеспечение безопасности на железных дорогах.
На сегодняшней встрече президент Владимир Путин положительно оценил сокращение интервалов движения пассажирских поездов до трех-четырех минут.
Российский лидер также поручил руководству монополии строго соблюдать соглашения по транспортировке угля из Кузбасса.