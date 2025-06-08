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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как от «рассерженного патриотизма» прийти к русофобии

    7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Время вспомнить духовное завещание Пушкина

    Каждому внимательно читающему последние стихи Пушкина ясно, что он присутствует на поэтических вершинах невероятной высоты.

    4 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы должны быть благодарны русскому языку

    К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?

    48 комментариев
    8 июня 2025, 12:17 • Новости дня

    Глава РЖД сообщил о вложении 100 млрд рублей ежегодно в безопасность дорог

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава РЖД Олег Белозеров сообщил о приоритете обеспечения безопасности на железных дорогах и ежегодных крупных инвестициях в эту сферу.

    О ежегодных инвестициях свыше 100 млрд рублей в обеспечение безопасности на железных дорогах рассказал глава РЖД Олег Белозеров, передает ТАСС. По его словам, «более 100 млрд рублей вкладывается ежегодно сейчас в обеспечение безопасности на железных дорогах».

    Белозеров также уточнил, что после недавнего теракта в Брянской области необходимы дополнительные меры совместно со спецслужбами и региональными подразделениями. Он отметил, что приоритет компании – безопасность пассажиров и инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста в Брянской области. Следственный комитет России квалифицировал подрывы на железной дороге как теракт. Следственный комитет также сообщил, что обрушение конструкций автомобильного моста в Брянской области и железнодорожного моста в Курской области произошло из-за подрывов.

    7 июня 2025, 14:41 • Новости дня
    Эксперт назвал причину отказа Киева принимать тела солдат ВСУ

    Эксперт Матвийчук: Украина не принимает тела убитых по распоряжению Зеленского

    Эксперт назвал причину отказа Киева принимать тела солдат ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Команду не забирать тела погибших военнослужащих ВСУ отдал Зеленский, потому что на социальные выплаты семьям пришлось бы выделить огромные деньги, которых у Украины нет, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Анатолий Матвийчук. О том, что Киев неожиданно перенес сроки приемки тел и обмена военнопленными, заявил в субботу помощник президента России Владимир Мединский.

    «После того, как Зеленскому было доложено о результатах переговоров в Стамбуле 2 июня, он оценил действия своей делегации одним словом – «идиоты». Это говорит о том, что Зеленский дал команду не забирать тела погибших, потому что за каждого убитого власти обязаны выплачивать семьям компенсации», – отметил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

    По его словам, кроме того, на Украине должны выплачивать семьям долговременные пособия в результате потери кормильца: «Это огромные расходы для страны, счет идет на триллионы гривен, которых в бюджете нет. Поэтому в Киеве категорически отказываются принимать тела, которые сейчас числятся на Украине как без вести пропавшие. Принять тела – значит, взять на себя социальную ответственность перед родственниками».

    Матвийчук считает, что призыв Москвы забрать тела погибших не будет услышан. «Это еще раз говорит о том, что ничего человеческого у киевского режима нет. Зеленскому не выгодно принимать эти тела. А ведь любая мировая религия говорит о том, что с умершими нужно проститься с почтением, предать по-человечески земле, но у киевских властей такого понимания нет», – подчеркнул спикер.

    В субботу глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента России Владимир Мединский заявил о неожиданном переносе Киевом сроков приемки тел и обмена военнопленными. Он уточнил, что российская сторона призывает Киев забрать тела 6 тыс. солдат и офицеров ВСУ, чтобы их семьи могли по-человечески проститься с погибшими.

    По его словам, в рамках начала процесса обмена Украине также был передан первый список из 640 военнопленных, которые относятся к категориям «раненые», «тяжелобольные» и «молодежь» – военнопленные младше 25 лет. Российская сторона ожидает ответных шагов со стороны Киева.

    Коментарии (22)
    7 июня 2025, 22:10 • Новости дня
    Опубликованы списки погибших бойцов ВСУ, от которых отказался Зеленский

    Балицкий опубликовал списки погибших бойцов ВСУ, которых не забрал Киев

    Опубликованы списки погибших бойцов ВСУ, от которых отказался Зеленский
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий представил списки идентифицированных погибших бойцов ВСУ, тела которых Киев отказался принимать.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал в своем Telegram-канале идентификационные данные погибших военнослужащих ВСУ, от которых отказалась украинская сторона.

    В опубликованных списках указаны имена, способы идентификации тел, номера мешков и места гибели украинских военных.

    Балицкий заявил, что публикация призвана помочь родственникам найти погибших, поскольку, по его словам, киевские власти скрывают эти данные от людей. Он выразил мнение, что украинское руководство намеренно отказывается принимать тела и не выплачивает компенсации семьям, чтобы скрыть реальные потери.

    Балицкий подчеркнул, что договоренности по выдаче тел были достигнуты на втором этапе переговоров, однако украинская сторона не выполняет взятые обязательства. По словам губернатора, до тех пор, пока военный числится пропавшим без вести, помощь его семье не выплачивается.

    Он также отметил, что власти Украины игнорируют договоренности, достигнутые 6 июня в Стамбуле, и обвинил Евросоюз и англосаксонские страны в подогревании конфликта и поставках вооружения Киеву.

    Ранее генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия передала украинской стороне список из 640 фамилий для обмена и начала масштабную гуманитарную акцию по репатриации более 6 тыс. тел погибших.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим отказывается забирать тела, опасаясь признать гибель 6 тыс. военных и выплачивать компенсации вдовам.

    Минобороны уточнило, что Украина не вышла на контакт, поэтому обмен телами не состоялся.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что киевскому режиму не нужны свои граждане ни живые, ни мертвые.

    Коментарии (29)
    8 июня 2025, 11:24 • Видео
    Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

    На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

    Коментарии (0)
    7 июня 2025, 13:09 • Новости дня
    Хилл: Британия находится в состоянии войны с Россией
    Хилл: Британия находится в состоянии войны с Россией
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Великобритания находится в состоянии войны с Россией, заявила советник по вопросам обороны Соединенного королевства Фиона Хилл в интервью изданию Guardian.

    По ее словам, Россия укрепилась как противник в такой степени, которую, как считает Хилл, британские власти не могли полностью предсказать, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что Великобритания оказалась в опасном положении из-за якобы российской угрозы и непредсказуемости политики США. По мнению Хилл, в геополитическом плане Британия находится «между молотом и наковальней».

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о начале крупномасштабной подготовки британских вооруженных сил к потенциальным боевым действиям и об увеличении оборонных вложений.

    Глава министерства обороны Британии Джон Хили подчеркнул готовность построить до 12 атомных подводных лодок.

    До этого британские власти решили начать крупнейшее с холодной войны расширение оборонных возможностей страны и планируют закупить у США истребители, способные нести тактическое ядерное оружие.

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    7 июня 2025, 17:45 • Новости дня
    В Харькове произошла самая масштабная серия взрывов с начала СВО

    Мэр Харькова назвал серию взрывов самой масштабной с начала СВО

    В Харькове произошла самая масштабная серия взрывов с начала СВО
    @ AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 7 июня в Харькове прозвучали более 50 взрывов, местные власти назвали произошедшее самой масштабной атакой с начала спецоперации на Украине.

    По меньшей мере 50 взрывов произошли в Харькове в ночь на 7 июня, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал издания «Страна».

    Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что эта волна атак стала самой масштабной с начала спецоперации на Украине.

    Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждениях предприятий в Днепре и Павлограде, которые также подверглись обстрелам.

    Официальный ресурс для оповещения населения информировал, что воздушная тревога в Харьковской области продолжалась более девяти с половиной часов. Сообщения о взрывах поступили и из Тернополя на западе Украины.

    А днем в субботу, по информации местных СМИ, прогремели еще три взрыва, вскоре за ним последовал еще один.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе российские военные уничтожили склад с боеприпасами оперативно-тактической группы «Харьков» в Харьковской области.

    Российские силы ранее нанесли удар по местам дислокации иностранных наемников ВСУ в Харькове.

    Коментарии (19)
    7 июня 2025, 17:50 • Новости дня
    Депутат Рады назвала уничижительное прозвище главкома ВСУ Сырского

    Депутат Рады заявила, что украинские военные называют Сырского «Сырком»

    Депутат Рады назвала уничижительное прозвище главкома ВСУ Сырского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    В украинских войсках главнокомандующего Александра Сырского называют «Сырком», заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    Безуглая подчеркнула, что сама всегда обращалась к главнокомандующему с уважением – по имени, отчеству и фамилии, либо использовала неформальное прозвище «сыр». Она добавила, что солдаты обычно называют Сырского именно «Сырком», передает канал «360».

    По мнению депутата, это прозвище связано с популярным творожным десертом в шоколаде с фруктовым ароматом.

    Александр Сырский занял пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины в феврале 2024 года. На этой должности он сменил Валерия Залужного.

    Ранее пленный разведчик рассказал, что главнокомандующего ВСУ Александра Сырского украинские военные называют мясником из-за больших потерь в штурмах.

    Депутат Рады ранее потребовала уволить Сырского после удара по полигону в Сумах.

    Коментарии (9)
    7 июня 2025, 14:27 • Новости дня
    Названо место нахождения рефрижераторов с телами украинских военных
    Названо место нахождения рефрижераторов с телами украинских военных
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Александра Юдина

    Тела украинских военных, подготовленные к передаче Киеву, сейчас находятся в рефрижераторах в Брянской области, сообщил источник.

    В Брянской области были размещены рефрижераторы с телами военнослужащих, которых планируют передать Киеву после проведения необходимых процедур, передает ТАСС.

    Ранее глава российской делегации на переговорах между РФ и Украиной Владимир Мединский заявил, что Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок проведение обмена пленными и прием тел погибших. Он призвал Киев забрать тела 6 тыс. солдат и офицеров ВСУ, чтобы их семьи могли по-человечески проститься с погибшими.

    Коментарии (17)
    7 июня 2025, 19:37 • Новости дня
    Популярность канцлера Германии Мерца резко выросла

    Bild: Опрос показал рост поддержки Мерца и усиление позиций ХДС/ХСС

    Tекст: Вера Басилая

    Рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца достиг 36%, что на 13 процентных пунктов превышает показатель, зафиксированный после его вступления в должность, следует из результатов опроса института Insa для газеты Bild.

    Согласно результатам опроса института Insa для газеты Bild, нынешней работой Мерца довольны более трети граждан ФРГ. Рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца достиг 36%, что на 13 процентных пунктов превышает показатель, зафиксированный после его вступления в должность, передает РИА «Новости».

    Газета отмечает, что федеральное правительство Германии также стало более популярным: поддержка его деятельности возросла до 37%, что на восемь процентных пунктов больше, чем месяц назад. Глава Insa Герман Бинкерт заявил, что большинство немцев разделяют позицию Мерца по миграционной политике.

    Опрос зафиксировал и рост популярности блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов: ХДС/ХСС набрал 27% (+1 процентный пункт), в то время как «Альтернатива для Германии» потеряла один процентный пункт и опустилась до 23%. Социал-демократы и Левые также потеряли по одному процентному пункту, набрав 16% и 10% соответственно. Зеленые получили 11%, а партии «Союз Сары Вагенкнехт» и СвДП – по 4%.

    Исследование проводилось 5-6 июня 2025 года, в нем участвовали 1002 человека, статистическая погрешность не превышает 2,9 процентного пункта.

    Ранее немецкое издание Tageszeitung сравнило канцлера Германии Фридриха Мерца с женихом после его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    Дмитрий Медведев похвалил Трампа за «намек на нацистские наклонности» Мерца.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему миссия Фридриха Мерца в США оказалась проваленной.

    Коментарии (16)
    8 июня 2025, 00:13 • Новости дня
    Стало известно о драке Маска с главой минфина США в Белом доме

    The Washington Post заявила о драке Маска с главой минфина США в Белом доме

    Стало известно о драке Маска с главой минфина США в Белом доме
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт между предпринимателем Илоном Маском и министром финансов США Скоттом Бессентом в апреле перерос в драку в Белом доме, пишет The Washington Post со ссылкой на экс-советника президента США Стивена Бэннона.

    По словам Бэннона, драка произошла после того, как в споре между Маском и Бессентом о кандидате на пост главы Налоговой службы президент США поддержал выбор Бессента, пишет Washington Post.

    После того, как Бессент и Маск вышли из Овального кабинета и пошли по коридору, они начали обмениваться оскорблениями. В частности, Бессент назвал Маска «мошенником». Тот толкнул Бессента плечом в грудь, «как игрок в регби», а Бессент ударил его в ответ, заявил Бэннон.

    Несколько человек вмешались, чтобы разнять дерущихся. Маска выдворили из Западного крыла. По словам Бэннона, когда глава американского государства Дональд Трамп узнал о случившемся, то сказал: «Это уже слишком».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-советник Трампа Бэннон в течение нескольких месяцев был одним из самых ярых критиков Маска. Он призвал выдворить миллиардера из США.

    Коментарии (13)
    7 июня 2025, 13:53 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа про повод для России «разбомбить к чертям» Украину

    Эксперт Перенджиев объяснил слова Трампа про повод для России «разбомбить к чертям» Украину

    Эксперт объяснил слова Трампа про повод для России «разбомбить к чертям» Украину
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Андрей Резчиков

    Трамп продолжает общаться с Зеленским, но уже понимает, что тот и его банда все больше вне закона, контакты с ним приравниваются к общению с террористом, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее Трамп заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину.

    «Трамп понимает, что Зеленский и вся его клика все больше вне закона. В конечном итоге «проклятие Зеленского» становится намного шире – контакты с ним уже приравниваются к общению с террористом, каким в свое время был Усама бен Ладен», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    По мнению собеседника, психологически Трамп, видимо, уже настроен на то, «чтобы в конечном итоге русские разгромили Зеленского».

    «На Западе о Зеленском говорили, что это борец за демократию и свободу, а на деле он докатился до того, что стал террористом, причем пострашнее того же бен Ладена. По всей видимости, Трампа раздирают противоречивые чувства, и он понимает, что Зеленский – террорист и военный и преступник, который достался ему в наследство от Байдена», – пояснил спикер.

    Столь эмоциональные заявления президента США в адрес Украины связаны с двумя моментами – недавними террористическими актами Киева против мирных жителей России, а также налетом беспилотников на стратегические объекты.

    «Трамп общается с Зеленским, жмет ему руку, а на этом человеке кровь невинных мирных жителей. При этом США формально еще остаются союзником Украины, – пояснил эксперт. – Атака на самолеты стратегической авиации подвергает угрозе стратегический баланс сил в мире. Суть сводится к тому, что дается очень плохой пример другим террористам, в том числе в отношении стратегической авиации США и других стран НАТО».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что недавние украинские атаки дали российской стороне повод «разбомбить к чертям» Украину. Он подчеркнул, что ему не понравились действия Киева. «Они дали (президенту России Владимиру) Путину повод пойти и разбомбить их в чертям вчера вечером. Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: «Ну вот, сейчас будет удар», – заявил Трамп.

    Трамп полагает, что Москва «не пойдет» на прекращение переговоров по урегулированию конфликта, но при этом сохраняется возможность введения дополнительных санкций против России.

    В ночь на 1 июня в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд «Климов – Москва», в результате чего с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. Погибли семь человек. Спустя несколько часов произошел подрыв железнодорожного моста в Железногорском районе Курской области во время движения по нему грузового состава. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника.

    В СК сообщили, что в результате подрыва мостов в двух регионах пострадали 113 человек, в том числе дети.

    В конце прошлой недели украинские военные нанесли удар FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены. По данными Минобороны, несколько единиц авиатехники загорелись в результате терактов, но все были потушены. В МИД России заявили, что пострадавшие самолеты будут восстановлены.

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    7 июня 2025, 20:20 • Новости дня
    Стало известно о возможном исчезновении упаковок по десять яиц

    Mash сообщил о начале судебных исков за патент на лотки для десяти яиц

    Стало известно о возможном исчезновении упаковок по десять яиц
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Производители могут отказаться от привычных лотков на десять яиц после того, как компания «Айкю-Пак» потребовала 2,5 млн рублей от одной из компаний за использование запатентованной упаковки, пишут СМИ.

    С российских прилавков могут исчезнуть привычные лотки для десяти яиц, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Московская компания «Айкю-Пак» получила патент на упаковку, рассчитанную на десять яиц, и начала подавать судебные иски против предприятий, использующих данный тип тары.

    В частности, компания потребовала от Окской птицефабрики выплатить 2,5 млн рублей за использование такой упаковки и прекратить дальнейшее ее применение. Окская птицефабрика является одним из крупнейших поставщиков яиц в московский регион.

    Суд уже взыскал указанную сумму с ответчика, однако пока не запретил использовать лотки для десятка яиц. На самой птицефабрике допустили возможность полного отказа от этой популярной тары.

    Ранее сообщалось, что рост издержек и сохраняющаяся чувствительность потребителей к ценам заставляют производителей продуктов уменьшать размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара.

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    7 июня 2025, 18:28 • Новости дня
    Стало известно о тактике «жабьих прыжков» ВСУ на курское Теткино

    Mash: ВСУ предприняли «жабьи прыжки» на курское Теткино без успеха

    Стало известно о тактике «жабьих прыжков» ВСУ на курское Теткино
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска, используя тактику «жабьих прыжков», в течение недели пытались малыми группами закрепиться на мелькомбинате в приграничном курском Теткино, однако понесли серьезные потери.

    Украинские военные используют тактику «жабьих прыжков» при попытках атаковать приграничный поселок Теткино в Курской области, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    За минувшую неделю вооруженные формирования Украины более 20 раз малыми группами пытались прорваться в поселок, чтобы закрепиться на территории местного мелькомбината.  Штурмовые группы ВСУ проводят от трех до пяти последовательных атак на разных флангах, чтобы снизить эффективность ударов по ним авиационными бомбами и попытаться прорвать оборону малыми силами. При этом все попытки закрепиться в Теткино для украинцев оказались безуспешными.

    Потери ВСУ под Теткиным продолжают расти: за неделю уничтожено более 200 штурмовиков.

    В мае российские военные демонстрировали ров на границе с Теткино с телами уничтоженных солдат ВСУ, которые пытались прорвать оборону и войти в село.

    Ранее группировка войск «Север» пресекла попытки прорыва ВСУ на российскую территорию. Военные отразили пять ночных атак на Теткино.

    Коментарии (6)
    7 июня 2025, 21:11 • Новости дня
    Медведев объяснил, почему Киев не забирает тела солдат

    Медведев заявил о страхе Киева признать потери и выплатить компенсации

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим отказывается забирать тела погибших военных, так как опасается признать гибель 6 тыс. человек и не хочет выплачивать компенсации вдовам, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Медведев на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) написал, что киевские власти не забирают тела своих погибших солдат по двум причинам. По его словам, Киеву сложно признать, что погибших уже 6 тыс. человек, а также нежелание выплачивать компенсации вдовам военных мешает возвращению тел на родину, передает РИА «Новости».

    Он выразил мнение, что официальный Киев сознательно избегает шагов по возвращению погибших, чтобы скрыть реальные потери и не нести социальную ответственность перед семьями военнослужащих.

    Ранее Минобороны сообщило, что украинская сторона решила отложить проведение обмена на неопределенный срок, несмотря на договоренности в Стамбуле и готовность России.

    Мария Захарова отметила, что киевскому режиму не нужны свои граждане «ни живые, ни мертвые».

    Минобороны подтвердило, что Украина не вышла на контакт и обмен телами погибших военных не состоялся.

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский лично запретил забирать тела погибших украинских военных, вопреки стамбульским договоренностям.

    Эксперты назвали несколько причин отказа Киева принимать тела погибших.

    Коментарии (28)
    7 июня 2025, 13:54 • Новости дня
    Мединский заявил о неожиданном переносе Киевом сроков приемки тел и обмена пленными
    Мединский заявил о неожиданном переносе Киевом сроков приемки тел и обмена пленными
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок проведение обмена военнопленными и прием тела погибших военнослужащих, сообщил глава российской делегации на переговорах между РФ и Украиной Владимир Мединский.

    В своем Telegram-канале он указал, что украинская сторона отложила как обмен военнопленными, так и передачу тел погибших без указания новых дат.

    Он уточнил, что российская сторона призывает Киев забрать тела 6 тыс. солдат и офицеров ВСУ, чтобы их семьи могли по-человечески проститься с погибшими.

    Мединский также сообщил, что Украине был передан первый список из 640 военнопленных, которые относятся к категориям «раненые», «тяжелобольные» и «молодежь». Это было сделано в рамках начала процесса обмена. По словам помощника президента, российская сторона ожидает ответных шагов со стороны Киева.

    Ранее Мединский заявлял, что Россия готова приступить к обмену пленными с Украиной в период с 7 по 9 июня.

    Сообщалось, что российская сторона передаст Киеву шесть тысяч тел украинских военных, часть из которых удалось идентифицировать с помощью тестов ДНК.

    В ходе переговоров в Стамбуле стороны достигли договоренности о новом обмене пленными – больные и тяжелораненые по формуле «всех на всех», а также обмен пленными в возрасте до 25 лет.

    Коментарии (19)
    8 июня 2025, 11:09 • Новости дня
    Иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ

    Иностранные журналисты осмотрели в Брянской области рефрижераторы с телами солдат ВСУ

    Иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Брянской области иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ, которые Россия готова передать украинской стороне согласно стамбульским договоренностям.

    Иностранные журналисты посетили Брянскую область и осмотрели рефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ, предназначенными для передачи Украине, сообщает РИА «Новости».

    Осмотр проходил на фоне несостоявшейся процедуры обмена телами, так как украинская сторона не явилась к месту запланированного обмена, несмотря на заранее согласованную дату.

    Помощник президента Владимир Мединский ранее комментировал сложившуюся ситуацию, подчеркнув, что Россия полностью готова выполнить условия передачи в соответствии со стамбульскими договоренностями.

    Он также отметил, что представители зарубежных СМИ могут прибыть к месту обмена и лично убедиться в готовности российской стороны к реализации договоренностей. Подготовленные к передаче тела находятся в специальных рефрижераторах, ожидая завершения всех необходимых процедур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия доставила к месту обмена более тысячи тел украинских военных, однако украинская сторона не вышла на контакт.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим отказывается забирать тела, опасаясь признать гибель шести тысяч военных и выплачивать компенсации вдовам.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий представил списки идентифицированных погибших бойцов ВСУ, тела которых Киев отказался принимать.

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    7 июня 2025, 13:33 • Новости дня
    ВС России нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины
    ВС России нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на субботу ВС России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того удары наносились по цехам сборки ударных БПЛА, пунктам технического обслуживания, ремонта вооружения и военной техники, а также складам с боеприпасами, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Все назначенные объекты были поражены, цель ударов достигнута, отчитались в Минобороны.

    Напомним, в ночь на пятницу в ответ на теракты киевского режима ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.

    Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, массированный ночной удар России по военным целям на Украине стал ответом на террористические акты киевского режима.

    За прошлую неделю российские военные провели пять групповых и два массированных удара в ответ на атаки Киева.

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