Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста в Брянской области
Семь человек погибли и 30 пострадали при сходе поезда с рельсов в Брянской области
Семь человек погибли и 30 пострадали в результате аварии с обрушением автомоста и сходом поезда с рельсов в Выгоничском районе Брянской области.
Вечером 31 мая в 22.44 произошла авария на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи в Брянской области – локомотив и вагоны пассажирского поезда 86 сообщением Климов – Москва сошли с рельсов.
Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста.
Московская железная дорога (МЖД) сообщила, что причиной происшествия стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.
В центре медицины катастроф региона сообщили о гибели машиниста поезда и тяжелом состоянии грудного ребенка.
Позднее в МЧС России уточнили, что погибли три человека и 28 обратились за медицинской помощью, при этом в региональных медучреждениях размещены 17 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
По последним данным губернатора Богомаза, погибших – семь человек, пострадавших 30.
Спасатели, прибывшие на место, максимум усилий направили на поиск и деблокирование людей, передачу их медикам и препровождение в пункт временного размещения.
В Выгоничском районе организован оперативный штаб, который помогает координировать действия врачей и спасателей. Пострадавших доставляют в областные больницы, рассказал губернатор Богомаз.
На месте аварии продолжается эвакуация пассажиров.