Пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста в Брянской области

Семь человек погибли и 30 пострадали при сходе поезда с рельсов в Брянской области

Tекст: Ирма Каплан

Вечером 31 мая в 22.44 произошла авария на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи в Брянской области – локомотив и вагоны пассажирского поезда 86 сообщением Климов – Москва сошли с рельсов.

Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста.

Московская железная дорога (МЖД) сообщила, что причиной происшествия стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.

В центре медицины катастроф региона сообщили о гибели машиниста поезда и тяжелом состоянии грудного ребенка.

Позднее в МЧС России уточнили, что погибли три человека и 28 обратились за медицинской помощью, при этом в региональных медучреждениях размещены 17 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По последним данным губернатора Богомаза, погибших – семь человек, пострадавших 30.

Спасатели, прибывшие на место, максимум усилий направили на поиск и деблокирование людей, передачу их медикам и препровождение в пункт временного размещения.

В Выгоничском районе организован оперативный штаб, который помогает координировать действия врачей и спасателей. Пострадавших доставляют в областные больницы, рассказал губернатор Богомаз.

На месте аварии продолжается эвакуация пассажиров.