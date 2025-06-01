Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Оперативный штаб организован в Брянской области после ЧП с поездом
Богомаз: Оперштаб организован в Выгоничском районе после ЧП с поездом
Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия, а пострадавших доставляют в областные больницы для получения необходимой медицинской помощи, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«На месте происшествия в Выгоничском районе работает оперативный штаб. Для транспортировки пострадавших организованы экстренные бригады скорой помощи. Все пострадавшие доставляются в медицинские учреждения области», – написал он в Telegram-канале.
Он добавил, что при необходимости может быть принято решение о перевозке тяжело пострадавших санитарной авиацией в Москву.
Работа оперативных и экстренных служб на месте происшествия продолжается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Погиб машинист поезда. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.
Московская железная дорога сообщила, что происшествие не влияет на движение других поездов и уточнила, что незаконное вмешательство в деятельность транспорта могло стать причиной аварии.