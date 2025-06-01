Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
При ЧП с поездом в Брянской области погиб машинист
При обрушении моста на поезд в Брянской области погиб машинист
Машинист поезда погиб при обрушении моста на поезд в Брянской области, один грудной ребенок – в тяжелом состоянии, сообщили в центре медицины катастроф региона.
«Один погибший - машинист. Выехало 11 бригад скорой помощи, в том числе одна детская реанимация. Ребенок пяти-шести месяцев в тяжелом состоянии», – сообщили РИА «Новости» в центре медицины катастроф региона.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.
Московская железная дорога сообщила, что происшествие не влияет на движение других поездов и уточнила, что незаконное вмешательство в деятельность транспорта могло стать причиной аварии.