  • Новость часаБогомаз сообщил об обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области
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    Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов «Афоня» играет панк

    Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

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    1 июня 2025, 00:16 • Новости дня

    Мост обрушился на пассажирский поезд в Брянской области

    В Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста на поезд

    Tекст: Ирма Каплан

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава в Выгоничском районе одного из участков федеральной автодороги А240.

    «В Выгоничском районе произошло обрушение моста. В настоящее время в районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава. К сожалению, есть пострадавшие», – сообщил он в Telegram-канале.

    Он уточнил, что на месте работают экстренные службы, представители органов власти, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

    По информации источника телеканала РЕН ТВ, мост вместе с автомобилями обрушился на железнодорожные пути.

    «Источник утверждает, что в момент обрушения моста по железнодорожным путям проезжал пассажирский поезд, двигавшийся из Москвы в Климово», – сказал источник.

    Подтвержденной информации о пострадавших и причинах происшествия пока нет.

    29 мая 2025, 21:07 • Новости дня
    Путин отправил на своем «Аурусе» опаздывающую на премьеру в Большом театре вдову Абэ
    Путин отправил на своем «Аурусе» опаздывающую на премьеру в Большом театре вдову Абэ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предоставил вдове бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ свой лимузин «Аурус», чтобы она могла вовремя попасть на премьеру спектакля в Большом театре.

    Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Он отметил: «Для того, чтобы госпожа Абэ успела на представление, Путин предоставил ей президентский лимузин, который ко времени доставил ее в Большой театр».

    Напомним, в четверг Путин провел личную встречу в Кремле с Акиэ Абэ, супругой погибшего бывшего японского премьер-министра, которая посетила Москву. В ходе встречи он заявил, что Синдзо Абэ внес значительный вклад в развитие российско-японских отношений, а также рассказал о прогрессе в отношениях с Японией при его премьерстве.

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    29 мая 2025, 02:18 • Новости дня
    Лавров назвал отличительную особенность немецких танков в зоне СВО
    Лавров назвал отличительную особенность немецких танков в зоне СВО
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, высказываясь о действиях правительства Германии, которое все сильнее вовлекает страну в украинский конфликт, отметил отличительную особенность немецких танков в зоне СВО.

    «Ну, они горят в основном, а не ездят», – сказал министр во время беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

    Глава МИД России указал на то, что прямое вовлечение Германии в войну очевидно, и этим ФРГ повторяет исторические ошибки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия рассматривала возможность передачи на Украину РСЗО MARS II и новых комплексов ПВО IRIS-T. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о намерении не только продолжить, но и нарастить военную помощь Киеву.

    Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров  подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на территории Украины.

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    31 мая 2025, 15:55 • Видео
    Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

    Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

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    29 мая 2025, 20:12 • Новости дня
    Назван срок завершения карьеры Овечкина в НХЛ

    СМИ: Овечкин завершит карьеру в НХЛ после сезона-2025/26

    Назван срок завершения карьеры Овечкина в НХЛ
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский хоккеист Александр Овечкин проведет свой последний сезон в НХЛ в 2025/26 году. Об этом клуб «Вашингтон» сообщил своим болельщикам.

    Сезон-2025/26 станет заключительным для Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге, передает ТАСС. Журналист Джейкоб Биллингтон сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что клуб «Вашингтон» уведомил владельцев абонементов о предстоящем завершении выступлений россиянина в лиге.

    В письме абонентам было указано, что следующий сезон будет последним для Овечкина в составе «Вашингтона». Действующий контракт хоккеиста истекает по окончании сезона-2025/26.

    Ранее Овечкин отмечал в интервью, что рассматривает возможность вернуться в московское «Динамо», воспитанником которого он является. На данный момент спортсмену тридцать девять лет.

    Шестого апреля Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных сезонах НХЛ. Также нападающий стал лидером по количеству победных шайб, опередив Яромира Ягра.

    В чемпионате-2024/25 Овечкин провел 65 матчей, забил 44 шайбы и отдал 29 результативных передач. «Вашингтон» завершил выступление в 1/4 финала Кубка Стенли, уступив «Каролине».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин заявил, что рад вернуться в Россию после завершения сезона в НХЛ. Овечкин прибыл в Москву. Дэвид Бекхэм подарил Овечкину именные бутсы с автографом в честь его рекордного достижения по голам в НХЛ.

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    30 мая 2025, 17:30 • Новости дня
    Небензя назвал условия России для прекращения огня на Украине
    Небензя назвал условия России для прекращения огня на Украине
    @ Eduardo Munoz Alvarez/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия принципиально готова рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, если с другой стороны будут предприняты встречные шаги, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя отметил, что для перемирия страны Запада должны прекратить поставки вооружений киевскому режиму, а Украина обязана остановить мобилизацию, передает ТАСС. По его словам, европейские спонсоры Киева фактически приказывают Владимиру Зеленскому продолжать боевые действия до последнего украинца.

    Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник среди украинских должностных лиц сообщила, что украинская сторона подготовила меморандум, в котором содержатся положения об установлении режима прекращения огня на суше, в воздухе и на море.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о подготовке документа для обсуждения прекращения огня на Украине.

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    29 мая 2025, 21:48 • Новости дня
    Депутат: Россия в ответ Западу может снять ограничения на применение «Орешника»
    Депутат: Россия в ответ Западу может снять ограничения на применение «Орешника»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Россия может отменить ограничения на применение комплекса «Орешник» в ответ на решение стран Запада снять ограничения для Киева на применение дальнобойного оружия.

    Россия может снять установленные ранее ограничения на использование ракетного комплекса «Орешник» в случае дальнейших антироссийских действий со стороны западных стран, сообщил депутат Госдумы Андрей Колесник, передает Газета.ру. По словам Колесника, в арсенале России есть не только комплекс «Орешник», но и его более современные модификации.

    Депутат заявил: «Много на что мы можем снять ограничения. Самое известное – «Орешник». Увеличим его дальность и мощность, тем более он не один, а уже есть более новые модификации».

    Колесник отметил, что снятие ограничений на использование дальнобойного оружия западными странами позволяет ВСУ наносить удары по основным промышленным районам России.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о решении Британии, Германии, Франции и США больше не ограничивать дальность поставляемого Украине оружия, что открывает Киев возможности для атак по военной инфраструктуре на российской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о возможности передачи Киеву ракет Taurus. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу предупредил о жестком ответе на снятие ограничений по дальности западного вооружения для Украины.

    Коментарии (28)
    30 мая 2025, 21:06 • Новости дня
    Небензя: Отверточная сборка «Таурусов» не делает их украинскими
    Небензя: Отверточная сборка «Таурусов» не делает их украинскими
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки ракет Taurus на Украину приведут к более глубокому вовлечению Германии в конфликт с Россией, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    «И отверточная сборка "Таурусов", как и безэкипажных британских катеров, не делает их украинскими. Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией, что даст нам право рассматривать все опции для адекватного ответа на этот недопустимый шаг», – заявил Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН, передает РИА «Новости».

    Небензя отметил, что действия Германии связаны с «развернутой Европой кампанией по саботажу мирного процесса» и попыткой спровоцировать Россию на ответные меры, чтобы затем представить их американским властям как доказательство неготовности Москвы к переговорам.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц допустил передачу Украине ракет Taurus, отметив, что передача этих вооружений «входит в сферу возможностей». До этого он заявил о снятии ограничений на дальность ударов Украины по России.

    Коментарии (32)
    30 мая 2025, 13:20 • Новости дня
    Политолог объяснил визит вдовы Абэ к Путину в Москву

    Политолог Кистанов: Визит вдовы Абэ к Путину стал позитивным сигналом из Токио

    Политолог объяснил визит вдовы Абэ к Путину в Москву
    @ Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Синдзо Абэ – символ улучшения российско-японских отношений. Визит его вдовы Акиэ Абэ в Москву может свидетельствовать о том, что в Токио пришли к пониманию: нельзя дальше «замораживать» двусторонний диалог, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Валерий Кистанов. В четверг Владимир Путин в Кремле принял вдову бывшего японского премьера.

    «Акиэ Абэ – не политик, но за ней стоит моральный авторитет ее покойного мужа. Экс-премьер Синдзо Абэ всегда стремился к укреплению российско-японских отношений. Он также искал компромиссное решение вопроса южной части Курил с последующим заключением мирного договора», – напомнил Валерий Кистанов, руководитель Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН.

    Эксперт указал: высказываются разные предположения, почему Акиэ Абэ решила приехать в Москву. При этом официальный Токио открещивается от этого визита и заявляет, что власти не консультировали вдову. «Правительство страны представляет все так, будто это ее личная инициатива», – уточнил собеседник.

    «Ностальгические чувства, конечно, могли подтолкнуть Абэ совершить эту поездку и встретиться с Путиным. Но мне кажется, в данном случае нужно смотреть глубже. Кабмин как минимум позволил случиться этому визиту. Мне кажется, события следует расценивать как позитивный сигнал со стороны Японии», – считает он.

    По его словам, после начала конфликта на Украине диалог между странами оказался «на самом низком уровне за весь послевоенный период». «Токио, будучи активным членом «Большой семерки», вводил антироссийские санкции, а Москва в ответ включила Японию в список недружественных государств», – добавил эксперт.

    Однако ситуация поменялась с возвращением в Белый дом Дональда Трампа. «Президент США в определенной степени внес раскол в монолитную позицию коллективного Запада по поводу украинского кризиса. Японские власти не могут противоречить курсу Вашингтона, ведь Штаты для них не только крупнейший торгово-экономический партнер, но и фактически гарант безопасности, суверенитета», – пояснил политолог.

    «Таким образом, визит Акиэ Абэ в Москву может свидетельствовать, что в Японии пришли к пониманию: нельзя дальше «держать в морозильнике» наши отношения. Я думаю, Токио готов двигаться по пути нормализации диалога», – допустил аналитик, предположив, что такие настроения присутствуют в окружении Сигэру Исибы.

    Кистанов также указал, что ранее вдова экс-премьера Японии встречалась с Трампом. «Еще до его инаугурации в Японии были сильно обеспокоены тем, что он будет проводить жесткую политику в отношении Токио в экономической сфере, требовать увеличения военных расходов. Антияпонские шаги Белого дома в его первую каденцию как раз смягчал Синдзо Абэ», – напомнил собеседник.

    «В силу отсутствия политического тяжеловеса, на переговоры к новоизбранному американскому лидеру отправили Акиэ Абэ. Они тоже вели ностальгические беседы, вспоминали теплыми словами покойного экс-премьера. Мне кажется, вырисовывается параллель: прием Путиным Акиэ Абэ может стать предзнаменованием того, что отношения России и Японии будут налаживаться», – заключил Кистанов.

    Владимир Путин встретился в Кремле с Акиэ Абэ – вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Президент вручил ей букет цветов, на что женщина по-русски ответила: «Спасибо». Глава государства также подчеркнул, что рад ее видеть. Он рассказал, что помнит, как она сопровождала мужа во время его визитов в Россию.

    Говоря об убитом в 2022 году японском экс-лидере, Путин отметил значительный вклад политика в развитие отношений двух стран. «У меня с ним сложились очень добрые личные отношения», – пояснил он. Президент добавил, что он видел «искреннее стремление» Абэ в деле налаживания связей Москвы и Токио.

    После окончания встречи вдова экс-премьера Японии отправилась в Большой театр. По словам журналиста Александра Юнашева, Путин предоставил ей свой личный автомобиль. Как отметил Такаи Имаи, бывший секретарь Синдзо Абэ, произошедшее показало всему миру особый характер отношений двух государств, который невозможно прервать даже в самых сложных обстоятельствах.

    Более холодно на визит Акиэ Абэ в Москву отреагировали действующие власти Японии. Так, Есимаса Хаяси, генеральный секретарь кабинета министров страны, отказался от оценки состоявшейся встречи. Однако он уточнил, что правительство в настоящий момент рекомендует воздерживаться от любых поездок в Россию.

    Напомним, отношения Москвы и Токио резко ухудшились после начала СВО. Так, еще в феврале 2022 года страна присоединилась к санкциям против Центробанка РФ, напоминает РБК. Под ограничения Японии также попали более 700 организаций, а список запрещенных к экспорту товаров и технологий превысил 800 наименований, пишет ТАСС.

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    30 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    Объявлено о планах Лондона контролировать переговорщиков Киева в Стамбуле

    Посол Келин сообщил о планах Лондона контролировать переговорщиков Киева в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник премьер-министра Британии по безопасности Джонатан Пауэлл отправится в Стамбул для участия во втором раунде переговоров между Москвой и Киевом, сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин.

    В эфире телеканала «Россия 24» Келин отметил, что Пауэлл намерен присутствовать на переговорах и оказывать влияние на украинскую делегацию, чтобы она не вышла за установленные Западом рамки, передает РИА «Новости».

    По словам Келина, присутствие британского советника объясняется желанием «держать украинскую сторону на коротком поводке» и не допустить, чтобы Киев изменил свою позицию без согласования с западными кураторами.

    Келин также подчеркнул, что Британия выстраивает долгосрочные планы по Украине, в том числе используя так называемую коалицию желающих. Он добавил, что в британской столице понимают – деятельность этой группы инициирована для создания раздражителей, затрудняющих достижение мира между Россией и Украиной.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация отправляется в Стамбул и будет готова утром в понедельник к продолжению переговоров с украинскими представителями.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня представить украинской стороне в Стамбуле меморандум России.

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    29 мая 2025, 14:57 • Новости дня
    Шойгу пригрозил ответом на снятие ограничений на дальнобойность оружия для Киева
    Шойгу пригрозил ответом на снятие ограничений на дальнобойность оружия для Киева
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прокомментировал ситуацию вокруг возможного снятия западными странами ограничений на дальнобойность вооружений, поставляемых Киеву.

    По итогам XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, Шойгу заявил, что Россия может принять зеркальные меры в ответ на подобные действия, передает ТАСС.

    Шойгу отметил, что обсуждение этой темы в западных странах напоминает ему «гимназистку на серьезном свидании», подчеркнув противоречивость заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца. «То сняли, то не сняли, то опять сняли, то опять не сняли, то сняли давно. Это мне напоминает гимназистку на серьезном свидании. Так сняли или не сняли? Сняла или не сняла. А что касается нашей реакции, могу сказать – поверьте, нам есть что снимать в ответ на их снятие», – сказал он.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил угрозу в решениях европейских стран по снятию ограничений на дальность поставляемого Украине оружия.

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    30 мая 2025, 19:37 • Новости дня
    В Британии сравнили доходы России за время СВО с полученной Киевом помощью

    СМИ: Доходы России от энергоресурсов с начала СВО втрое превысили полученную Киевом помощь

    В Британии сравнили доходы России за время СВО с полученной Киевом помощью
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия заработала на экспорте углеводородов более 883 млрд евро с начала специальной военной операции на Украине, что почти втрое больше, чем Киев получил помощи от союзников, пишет BBC.

    По данным BBC (российская служба ВВС признана иноагентом в РФ), из этой суммы 228 млрд поступили от государств, которые ввели против России санкции, причем 209 млрд евро пришлись на Европейский союз. Украина за тот же период получила 309 млрд евро в виде помощи, включая 73 млрд от Евросоюза.

    Китай стал крупнейшим покупателем российских нефти и газа с показателем 252 млрд евро, а ЕС занял второе место. Частично российская нефть перерабатывается в Турции и Индии и впоследствии возвращается на западные рынки через реэкспорт.

    Отмечается, что поставки трубопроводного газа из России напрямую в Евросоюз продолжались вплоть до прекращения транзита через Украину в январе текущего года. Поставки российского газа в Европу через Турцию увеличились на 26,77% в этом году, а Венгрия и Словакия продолжают закупки сырой нефти по трубопроводам, говорится в материале.

    Несмотря на западные ограничения, с начала 2024 года доходы России от экспорта ископаемого топлива сократились лишь на 5% по сравнению с прошлым годом, объемы экспорта снизились на 6%, следует из статьи, а доходы от трубопроводного газа выросли на 9% в годовом выражении.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия, несмотря на санкции, продолжает оставаться лидером на мировых энергетических рынках и активно развивает логистику.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжает быть одним из ведущих участников мирового энергорынка, она расширяет географию и масштабы сотрудничества в этой области вопреки сложностям.

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    30 мая 2025, 20:07 • Новости дня
    Алиханов сообщил о планах нарастить выпуск Ил-76

    Tекст: Валерия Городецкая

    В этом году Россия произвела семь транспортников Ил-76, а к 2027 году число собираемых бортов планируют значительно увеличить, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

    По его словам, в ближайшее время планируется расширение производственных мощностей на ульяновском заводе, передает РИА «Новости».

    Он отметил: «Мы хотим выйти в 2027 году на 12 бортов, а дальше – на 18 в год».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия стала уникальной авиационной державой.

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    29 мая 2025, 12:44 • Новости дня
    Кремль назвал угрозы семье Мединского вопиющей ситуацией
    Кремль назвал угрозы семье Мединского вопиющей ситуацией
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Ситуация с поступающими угрозами семье главы российской переговорной делегации по Украине Владимира Мединского является вопиющей и невиданной историей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что угрозы направлены не самому Мединскому, а его семье, что делает ситуацию особенно тревожной. По словам представителя Кремля, подобное происходит впервые и требует особого внимания, передает ТАСС.

    Песков также сообщил, что компетентные органы России выясняют источник этих угроз, а Следственный комитет уже занимается этим вопросом.

    Пресс-секретарь добавил, что если подтвердится причастность киевских властей к угрозам, то ситуация станет еще более вопиющей.

    Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился начать расследование по факту угроз, направленных советнику президента России Владимиру Мединскому и его семье со стороны украинских радикалов.

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    31 мая 2025, 15:39 • Новости дня
    Глава Минпромторга протестировал новую модель Sollers ST9

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минпромторга Антон Алиханов посетил производственную площадку Ульяновского автомобильного завода, где протестировал новую модель Sollers ST9.

    Алиханов опробовал новый автомобиль Sollers ST9 на производстве в Ульяновске, передает РИА «Новости».

    В сообщении ведомства уточнили, что запуск производства новой модели планируется на третий квартал текущего года.

    Sollers впервые продемонстрировала обновленную линейку автомобилей и автобусов в ноябре 2024 года. Тогда же публике был показан новый пикап ST9.

    Ранее первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров передал автобус Sollers Atlant многодетной семье из Ингушетии. Sollers SF5 стал первым российским автомобилем своего класса с автоматической коробкой передач и полностью локализованным дизельным двигателем.

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    29 мая 2025, 21:57 • Новости дня
    Авария оставила подмосковный Королев без света

    В Королеве произошла авария на электросетях, оставившая город без света

    Авария оставила подмосковный Королев без света
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером несколько районов Королева остались без электроэнергии, сбой затронул водоснабжение, связь и работу магазинов и МФЦ.

    Масштабное отключение электричества произошло в Королеве 29 мая, сообщает администрация города. Сбои начались примерно с 17:50 и затронули районы Новые Подлипки, проспекты Королева и Космонавтов, улицы Мичурина и Комсомольская, а также Болшево. Причиной названа авария на электросетях, предположительно, на подстанции.

    Проблемы с электроснабжением вызвали перебои в работе водоснабжения и мобильного интернета. Местные жители отмечали отсутствие воды и связи, а часть супермаркетов и МФЦ были закрыты. В торговом центре «Гелиос» прошла эвакуация посетителей.

    Медицинские учреждения города работали на резервных источниках питания, что позволило избежать сбоев в оказании экстренной помощи. Дежурные службы оперативно устранили основную часть аварии, и к 18:57 электроснабжение в пострадавших районах было частично восстановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московской области оказалось нарушено электроснабжение из-за непогоды.

    Сильный циклон с мокрым снегом и ветром вызвал масштабные отключения электричества и повалил множество деревьев в северных районах Подмосковья.

    В Ялте и Массандре более 12 тыс. жителей остались без света из-за технологического сбоя, также электричество пропало в Виноградном и нескольких других населенных пунктах.

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    31 мая 2025, 17:04 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ обвинил Зеленского в лукавстве из-за меморандума
    Экс-аналитик ЦРУ обвинил Зеленского в лукавстве из-за меморандума
    @ Kira Hofmann/picture alliance/photothek.de/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жалобы Владимира Зеленского на то, что Россия якобы не передала Украине меморандум по урегулированию на Украине, являются лукавством, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Жалобы Владимира Зеленского на то, что Россия не передала Украине меморандум по урегулированию ситуации на Украине, являются лукавством, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Дэниэлу Дэвису на YouTube-канале Deep Dive, передает РИА «Новости».

    Джонсон отметил, что, по его мнению, украинская сторона играет в определенные игры в этом вопросе. Он напомнил, что Зеленский говорил о том, что Россия не предоставила Украине соответствующий меморандум. Он указал, что Украина сначала передала свой меморандум США, а уже потом России.

    Ранее украинская сторона подготовила меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова 2 июня представить меморандум России украинской стороне.

    В МИД отметили, что власти Киева вновь поднимают истерию перед вторым раундом переговоров в Стамбуле с целью повысить переговорную цену.

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