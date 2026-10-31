NTV: Посол Украины в ФРГ отказался прийти на мероприятие с участием Мендель

Tекст: Вера Басилая

Мероприятие, которое организует немецкая правая партия, должно состояться 4 ноября. В числе участников дискуссии под названием «Швейцария Востока. Видение мирной Украины» заявлены сопредседатель партии Тино Хрупалла, внешнеполитический эксперт фракции Маркус Фронмайер и бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. При этом на сайте фракции украинский дипломат пока значится в списке приглашенных гостей, передает ТАСС.

Участники встречи намерены проанализировать риски и подоплеку дипломатических инициатив по урегулированию конфликта на Украине. Также политики планируют обсудить шансы на достижение мира и вызовы на пути к нему. Ожидается, что Мендель поделится соображениями о дальнейшем развитии ситуации в своей стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель и Маркус Фронмайер раскритиковали визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца на Украину.



