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АдГ раскритиковала визит Мерца в Киев на фоне нехватки средств в Германии
Партия «Альтернатива для Германии» осудила визит Мерца в Киев
Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель и зампредседателя фракции Маркус Фронмайер раскритиковали визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца на Украину из-за нехватки денег на нужды собственных граждан.
«В национальный праздник Германии Мерц едет на Украину и обещает выделить еще миллиарды из средств немецких налогоплательщиков, причем этих средств не хватает системам пенсионного и медицинского страхования», – написала Вайдель в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Она добавила, что Германия переживает тяжелейший энергетический кризис, поэтому подобные действия властей «уже просто немыслимы». Маркус Фронмайер в свою очередь указал, что Киеву обещают миллиарды из казны, тогда как на самих немцев средств не хватает, передает РИА «Новости».
Правительство ФРГ заложило в бюджет на 2026 год 11,5 млрд евро на помощь украинской армии. В 2027 году Берлин намерен потратить на эти цели 11,6 млрд евро, а в 2028–2029 годах планируется выделять минимум по 8,5 млрд евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье канцлер ФРГ Фридрих Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом и привез новый пакет помощи на 1,35 млрд евро.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот визит «возвращением убийц на место преступления».