Директор ЗАЭС обвинил МАГАТЭ в нежелании признавать удары ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

«Что касается политики, я глубоко не разделяю позицию агентства в части трактовок источников воздействия огневого на Запорожскую АЭС, на город Энергодар, хотя видят они достаточно все явно и очевидно, видят то, что здесь происходит», – заявил Черничук ТАСС.

Он добавил, что сейчас скрывать правду стало невозможно. Не понимать, кто именно ведет огонь по атомному объекту, крайне сложно.

«Там уже, в принципе, скажем так, все маски сброшены, все забрала подняты и с открытым копьем вперед. Поэтому не понимать, кто по нам стреляет, наверное, очень тяжело сегодня», – резюмировал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о гибели двоих военнослужащих в результате удара ВСУ по бензовозам возле Запорожской АЭС. Он также обвинил Киев в намеренном ухудшении ситуации с электроснабжением ЗАЭС.

ВСУ 13 сентября нанесли более десяти ударов по учебно-тренировочному центру ЗАЭС.

