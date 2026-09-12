Минобороны: Российские войска нанесли удары по сотням объектов ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские Вооружённые силы продолжают проведение специальной военной операции, сообщается в ежедневной сводке Минобороны России. Подразделения группировки «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения противника, расширяя внешний периметр контроля. В течение суток были нанесены удары по окружённым формированиям ВСУ в районах Новоалександровки, Приколотного, Малой Волчьей, Бузово, а также заблокированным украинским силам в районе Ольховатки.

По информации ведомства, за сутки пресечены две попытки штурмовых групп ВСУ вырваться из окружения в районах Слизнево и Гогино. Потери украинской стороны составили до 125 боевиков, уничтожены четыре бронированные машины, три квадроцикла и 12 роботизированных комплексов, в плен сдались двое военнослужащих. Удары также нанесены по формированиям ВСУ и территориальной обороны в Шевченково, Гоптовке и Лозовой.

В Сумской области поражены подразделения двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Уланово, Великая Рыбица, Хотень, Эсмань и Кияница. Всего группировка «Север» за сутки уничтожила более 215 украинских военнослужащих, четыре бронированные машины и 17 автомобилей.

Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю, нанеся удары по трём механизированным, аэромобильной, штурмовой бригадам ВСУ и бригаде теробороны в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери противника превысили 220 человек, уничтожены три артиллерийских орудия, включая британскую САУ «Braveheart» и американскую гаубицу М114.

Подразделения «Южной» группировки заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Краматорска, Славянска, Дружковки, Беленького, Николаевки, Василевской Пустоши и Ореховатки ДНР. Противник потерял до 180 человек, две бронированные машины, 25 автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе польскую САУ «Krab» и американскую М777.

В ходе операции подразделения «Центр» освободили населённый пункт Веселое в ДНР. Были поражены силы трёх механизированных бригад, штурмового полка и четырёх бригад нацгвардии ВСУ в Белозерском, Нововодяном, Андреевке, Веровке ДНР и Марьевке Днепропетровской области. Сообщается о потерях украинских формирований свыше 460 человек, уничтожении двух бронированных машин, девяти автомобилей, двух артиллерийских орудий и трёх станций РЭБ.

Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника, поразив личный состав и технику механизированных, штурмовых, десантно-штурмовых бригад, полков беспилотных систем и морской пехоты в районах Аврамовки, Отришек (Днепропетровская область), Общего, Васиновки, Барвиновки, Омельника и Трудового Запорожской области. Украинские потери составили более 265 человек и одну гаубицу М777.

Группировка «Днепр» заняла более выгодные рубежи и нанесла удары по механизированной и горно-штурмовой бригадам ВСУ в Орехове, Преображенке, Камышевахе и Юльевке Запорожской области. Там уничтожены до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 24 автомобиля и две станции РЭБ.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по логистическим центрам, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуре, местам производства дронов, роботизированных комплексов, а также пунктам дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 155 районах.

Российские средства ПВО за сутки сбили семь управляемых авиабомб и 670 беспилотников самолётного типа. С начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 674 самолёта, 284 вертолёта, более 234 тыс. беспилотников, 672 зенитных комплекса, 30 899 танков и других бронированных машин, 1 777 боевых машин РСЗО, 36 435 орудий артиллерии и миномётов, а также свыше 71 тыс. единиц специальной военной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска освободили населенные пункты Зоревка и Новогришино. Несколькими днями ранее подразделения группировки «Север» установили контроль над Долгеньким и Березниками в Харьковской области. Внутри образовавшегося Волчанского котла остались около 1,7 тыс. украинских боевиков.