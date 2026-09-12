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Цена дизельного топлива на Украине достигла 100 гривен
Стоимость литра дизеля на украинских заправках впервые превысила 100 гривен
Стоимость дизельного топлива на украинских автозаправочных станциях впервые достигла рекордных 100 гривен за литр на фоне логистических трудностей.
Стоимость дизельного топлива на украинских автозаправках преодолела психологический рубеж в 100 гривен за литр, передает ТАСС. В сети SOCAR цена уже достигла этой отметки, тогда как на АЗС WOG топливо продается по 99,90 гривны. Сеть «Укрнафта» также повысила расценки, предлагая дизель за 95,90 гривны.
Топливный кризис в стране обострился минувшим летом, спровоцировав очереди на заправках и скачок цен до 17% всего за две недели. Эксперты прогнозировали рост до 100 гривен еще тогда, однако подорожание произошло лишь сейчас.
Ситуация усугубляется простоем портов Большой Одессы и высоким спросом на дизель в Евросоюзе. Украинские трейдеры сталкиваются с нехваткой поставщиков, в то время как внутренний спрос растет из-за перехода экспортеров агропродукции на сухопутные перевозки фурами через страны ЕС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа эксперты спрогнозировали подорожание дизельного топлива до 100 гривен за литр. Из-за дефицита горючего украинские автозаправочные станции ввели лимиты на продажу дизеля в одни руки. Блокада черноморских портов лишила страну трети всех поставок топлива.