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    Запад сделал ставку на украинскую «стену беспилотников»
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    Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?

    13 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему на Украине никого не сажают за коррупцию

    На Украине коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью. Громкое разоблачение, обыски, слитые в прессу детали, отставка, назначение нового человека. Выход под залог из СИЗО на Украине равен выходу на свободу, так как сами судебные разбирательства не имеют перспектив либо длятся вечно.

    15 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Зачем Христос приходил в Калмыкию после войны

    Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.

    46 комментариев
    12 сентября 2026, 12:28 • Новости дня

    Роспотребнадзор начал создание новой тест-системы для выявления 30 видов ОРВИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские специалисты приступили к созданию уникального диагностического комплекса для одновременного определения десятков возбудителей инфекций, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

    Роспотребнадзор начал разработку новой тест-системы для выявления 30 видов ОРВИ, сообщила РИА «Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    Руководитель ведомства подчеркнула важность распознавания новой технологией как вирусных, так и бактериальных инфекций. Применяемые сегодня аналоги способны определять только 25 различных патогенов. Перспективная разработка обеспечит получение точного результата всего за один час.

    «Нам очень важно иметь средства диагностики для всех особо опасных и опасных инфекций, которые только хоть как-то проявляются в мире. Поэтому у нас создана очень плотная система мониторинга за ситуацией в разных странах мира», - сказала Попова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор опроверг информацию о распространении в России нового необычного вируса. Ранее ученые ЦНИИ эпидемиологии создали быстрый тест для диагностики энтеровирусов за 30 минут.

    А систему для одновременного обнаружения 25 вирусных инфекций ведомство представило в августе 2025 года.

    11 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Глава РФПИ объявил о создании платежной системы стран БРИКС – BRICS Pay

    Глава РФПИ сообщил о заключении банковского соглашения по платежной системе BRICS Pay

    Глава РФПИ объявил о создании платежной системы стран БРИКС – BRICS Pay
    @ Sipa USA/ТАСС

    Страны БРИКС достигли банковского соглашения по BRICS Pay, которая фактически станет платежной системой для государств объединения. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Мы фокусируемся именно на финансовом треке. Мы возглавляем группу по взаимодействию по финансовым вопросам, и здесь очень важны вопросы платежей. И мы сегодня объявим о банковском соглашении по BRICS Pay, фактически платёжной системе для стран БРИКС», – заявил Дмитриев, передает Telegram-канал Yunashev_Live.

    Помимо развития платежных инструментов, страны объединения намерены расширять сотрудничество в инвестиционной сфере. «И также многие другие вопросы, это вопросы совместных инвестиций и так далее», – отметил глава РФПИ.

    Дмитриев подчеркнул, что развитие БРИКС должно сопровождаться созданием конкретных экономических и финансовых механизмов, которыми смогут пользоваться входящие в объединение государства. «Главная задача – это то, чтобы БРИКС был не просто геополитически мощным объединением, а чтобы были практические инвестиционные и финансовые решения, которые объединяют все страны Брикса», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров рассказал о проработке трансграничной платежной инициативы. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил о прохождении точки невозврата в дискуссиях о создании независимой финансовой структуры. Участники Делового форума БРИКС в Москве протестировали промо-карты будущей платформы BRICS Pay.

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    11 сентября 2026, 14:19 • Новости дня
    Рукопожатие Путина с бортпроводницей стало хитом индийских соцсетей

    Рукопожатие Путина с бортпроводницей в Индии стало хитом в соцсетях

    Рукопожатие Путина с бортпроводницей стало хитом индийских соцсетей
    @ Кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин по прибытии на саммит БРИКС в Индии пожал руку бортпроводнице, что вызвало активное обсуждение в местных социальных сетях.

    Рукопожатие президента России Владимира Путина с бортпроводницей самолета, доставившего главу государства в Индию, вызвало бурный отклик в местном сегменте интернета. Это случилось по прибытии российского лидера на 18-й саммит БРИКС, передает ТАСС.

    «Момент стал вирусным. Пользователи социальных сетей отмечают, что это был теплый и скромный жест со стороны российского лидера», – сообщил местный телеканал Times Now.

    Владимир Путин находится в Индии с рабочим визитом, который продлится с 11 по 13 сентября. Индия принимает саммит БРИКС уже в четвертый раз, ранее председательствовав в объединении в 2012, 2016 и 2021 годах. Главной темой текущего мероприятия заявлено «Формирование устойчивости, инноваций, сотрудничества и принципов устойчивого развития».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. В центре Нью-Дели к началу саммита БРИКС появились приветственные баннеры с портретом российского лидера.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков анонсировал ряд двусторонних встреч на полях мероприятия.

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    11 сентября 2026, 20:20 • Видео
    На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

    После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

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    11 сентября 2026, 18:21 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на протест Японии из-за карты ООН

    Ушаков: Требование Японии изменить новую карту мира ООН является чепухой

    В Кремле отреагировали на протест Японии из-за карты ООН
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал «чепухой» требование Японии исправить новую карту мира Организации Объединенных Наций, на которой Курильские острова обозначены российской территорией.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал реакцию японских властей на новую карту ООН необоснованной, передает РИА «Новости». На вопрос журналистов о претензиях Токио он ответил: «Чепуха какая-то, просто чепуха».

    Накануне правительство Японии потребовало от ООН исправить официальную карту мира. Поводом для протеста стало изображение Курильских островов как территории России. В связи с этим японское правительство потребовало внести изменения в документ.

    Российский посол в Токио Николай Ноздрев назвал южные Курильские острова неотъемлемой частью России.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал Токио серьезные проблемы за попытки оспорить принадлежность этих территорий.

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    11 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    ФСИН раскрыла число находящихся в российских колониях американцев

    Глава ФСИН Гостев: В российских тюрьмах находятся 16 граждан США

    ФСИН раскрыла число находящихся в российских колониях американцев
    @ Сергей Метелица/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор ФСИН России Аркадий Гостев назвал количество иностранных граждан, отбывающих наказание в исправительных учреждениях страны? в том числе граждан США.

    В российских пенитенциарных учреждениях содержится около 25 тыс. иностранных граждан, рассказал Гостев в ходе 11-го заседания совета руководителей пенитенциарных служб государств-участников СНГ, проходящего в Казани, передает РИА «Новости».

    «Если брать страны СНГ – 18,5 тыс. примерно у нас содержится, 4,5 тыс. – в следственных изоляторах, где-то 14,1 тыс. – в колониях. В целом порядка 25 тыс. иностранцев», – заявил глава ФСИН.

    По словам руководителя ведомства, среди отбывающих наказание в виде лишения свободы на территории России числятся 16 граждан Соединенных Штатов Америки.

    Ранее Федеральная служба исполнения наказаний зафиксировала сокращение общего числа российских заключенных до 282 тыс. человек.

    Министерство внутренних дел отметило существенное снижение уровня преступности среди мигрантов за первое полугодие текущего года.

    Президент России Владимир Путин запретил выдавать гражданство иностранцам с судимостью.

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    11 сентября 2026, 16:32 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила за развитие подходов к строительству соцобъектов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев предложил фиксировать обязательства застройщиков по строительству социальных объектов на начальном этапе комплексного развития территорий.

    Партия «Единая Россия» выступила с инициативой фиксировать обязательства строительных компаний по возведению социальных объектов на начальном этапе комплексного развития территорий, сообщается на сайте партии. Якушев пояснил, что такой механизм позволит обновлять городские пространства и одновременно обеспечивать их необходимой инфраструктурой.

    «Опыт показывает, что это эффективно работает на практике. Ключевой вопрос здесь – экономика проекта. Социальные обязательства нужно определять еще на старте КРТ и заранее учитывать в финансовой модели», – подчеркнул политик. Он добавил, что застройщик должен четко понимать объем необходимых инвестиций, а муниципалитет – сроки сдачи объектов.

    В рамках каждого проекта предлагается формировать конкретный список объектов с указанием сроков строительства и порядка их передачи городу. По мнению Якушева, это создаст строгие критерии для всех участников процесса, а жителям даст уверенность в появлении нужной инфраструктуры вместе с новым жильем. Инициатива продолжает логику Народной программы партии.

    Ранее депутат Госдумы Александр Сидякин рассказал о планах партии по дальнейшему развитию городов.

    Месяцем ранее Владимир Якушев сообщил о подготовке правовой базы для применения мастер-планов населенных пунктов.

    Весной секретарь Генсовета «Единой России» заявил о качественном улучшении строительства новых районов благодаря закону о комплексном развитии территорий.

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    11 сентября 2026, 17:36 • Новости дня
    Экс-знатока «Что? Где? Когда?» Мереминскую внесли в реестр иноагентов

    Минюст признал иноагентом экс-знатока телеигры «Что? Где? Когда?» Мереминскую

    Экс-знатока «Что? Где? Когда?» Мереминскую внесли в реестр иноагентов
    @ leuconoen

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший знаток популярной телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Екатерина Мереминская пополнила список иностранных агентов из-за распространения недостоверной информации о решениях российских властей.

    Министерство юстиции России включило бывшего знатока популярной телеигры «Что? Где? Когда?» Екатерину Мереминскую в список иностранных агентов. «11 сентября 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены… Е. О. Мереминская», – говорится в официальном сообщении на сайте Минюста.

    По данным министерства, Мереминская участвовала в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, а также распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей. В настоящее время она проживает за пределами России.

    Кроме того, в обновленный реестр вошли проект «Пермь-36», информационный ресурс «Канал визионера», политический деятель Ринат Мухаметов и активистка Елена Матвеева.

    В июле столичный суд оштрафовал бывшую участницу телеигры на 10 тыс. рублей за сотрудничество с нежелательной организацией.

    Неделей ранее Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов интернет-издание «Новая газета».

    Летом Минюст пополнил этот список именем политика Бориса Надеждина.

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    11 сентября 2026, 19:40 • Новости дня
    Лавров назвал статус «Большой семерки» недоразумением

    Лавров: «Большая семерка» названа так по недоразумению

    Лавров назвал статус «Большой семерки» недоразумением
    @ Кристина Соловьeва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров согласился с мнением о том, что страны G7 носят статус «большой» группы по недоразумению.

    Министр иностранных дел сделал соответствующее заявление, комментируя статус объединения западных стран, передает РИА «Новости». «Что такое G7? Я не понял. Про нее президент сегодня сказал уже, что она большой называется по недоразумению», – сказал Лавров журналистам.

    Ранее президент России Владимир Путин в рамках рабочего визита в Индию выступил на форуме БРИКС. Там глава государства обратил внимание на экономические показатели двух объединений. По его словам, за последние пять лет доля стран G7 в мировом ВВП составила 29%, тогда как на БРИКС пришлось 40%.

    В состав «Группы семи» входят США, Британия, Франция, Германия, Италия, Япония и Канада.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл на площадку делового форума БРИКС в Нью-Дели.

    На пленарном заседании глава государства заявил об обеспечении странами объединения почти половины роста глобальной экономики.

    В прошлом году российский лидер выразил удивление по поводу названия G7 «большой семеркой».

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    11 сентября 2026, 15:24 • Новости дня
    Польский евродепутат кувалдой разбил памятник украинским националистам

    Польский евродепутат Браун кувалдой разбил памятник украинским националистам

    Польский евродепутат кувалдой разбил памятник украинским националистам
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Европарламента от Польши Гжегож Браун разбил кувалдой установленный у границы обелиск в память о членах Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана экстремистской и запрещена в России).

    Политик выложил в социальной сети видеозапись демонтажа монумента, передает РИА «Новости». На кадрах видно, как парламентарий вместе со своим сторонником разбивает валун с высеченными именами нескольких десятков ликвидированных в 1946 году пособников УПА.

    Евродепутат подчеркнул, что объект следовало убрать в первый же день после его обнаружения. «Этот обелиск оскорбляет память поляков, ставших жертвами геноцида со стороны украинцев», – заявил Браун.

    Законотворец добавил, что поляки боялись самостоятельно сносить камень из-за возможных ответных действий. Он отметил, что даже представители добровольной пожарной охраны отказались помочь с демонтажем, прямо сославшись на страх поджогов.

    Напомним, польский депутат Гжегож Браун стремительно наращивает рейтинги за счет жесткой антиукраинской риторики.

    В прошлом году помощник этого политика по его личной просьбе сорвал флаг Украины со здания мэрии города Бяла-Подляска.

    На фоне исторических разногласий вокруг УПА европейские СМИ зафиксировали рост числа преступлений против украинцев в Польше на 30%.

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    11 сентября 2026, 20:16 • Новости дня
    Здание подразделения компании «Киевстар» поражено в Киеве

    Зеленский подтвердил удар «Геранью-4» по объекту «Киевстара» в Киеве

    Здание подразделения компании «Киевстар» поражено в Киеве
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве российский беспилотник «Герань-4» нанес удар по зданию подразделения телекоммуникационной компании «Киевстар», что уже подтвердил Владимир Зеленский.

    В украинской столице зафиксировано поражение здания подразделения компании «Киевстар», сообщил канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» Max. Факт нанесения удара официально подтвердил Зеленский, отмечается в публикации. По имеющимся данным, для осуществления атаки применялся реактивный беспилотный летательный аппарат «Герань-4».

    В настоящее время местные экстренные службы продолжают работу, пытаясь ликвидировать последствия произошедшего инцидента.

    В Киеве и области поражены дата-центр «Би-мобайл», обслуживающий нужды украинской армии, и логистический центр «Гостомель», где хранились комплектующие для дронов.

    Накануне операторы беспилотников «Герань-4 сикер» уничтожили грузовик с военным снабжением в Киевской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удары по дата-центрам вернут ВСУ в прошлое тысячелетие.

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    11 сентября 2026, 13:26 • Новости дня
    Берлин предложил обсудить кредит Киеву под арестованные российские активы

    Германия и партнеры предложили кредит для Киева под залог арестованных активов России

    Берлин предложил обсудить кредит Киеву под арестованные российские активы
    @ TERESA SUAREZ/Pool/REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Группа стран во главе с Германией предложила новый кредит для Киева, обеспеченный замороженными российскими активами, чтобы заменить часть запланированных в бюджете ЕС 100 млрд евро.

    Инициативу продвигают Швеция, Польша, Нидерланды и Испания, требующие использовать 210 млрд евро замороженных российских активов для финансирования нового кредита Украине. Согласно Politico, о планах сообщили четверо дипломатов и должностных лиц ЕС на условиях анонимности.

    Новый заем заменит как минимум часть 100 млрд евро, запланированных для Киева в долгосрочном бюджете ЕС. Берлин намерен сократить общие расходы бюджета.

    Бельгия, на территории которой хранится основная часть арестованных средств, опасается судебных исков со стороны России и в прошлом году отвергла аналогичное предложение.

    По словам одного из дипломатов, инициатива ставит Бельгию перед выбором: финансировать помощь Украине через бюджет, сокращая поступления сельскому хозяйству и регионам, или освободить миллиарды евро за счет российских активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее страны ЕС уже ссорились из-за замороженных активов России. Бельгия, на территории которой хранится основная часть арестованных средств, утвердила орган для разблокировки этих активов.

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    11 сентября 2026, 21:42 • Новости дня
    Лукашенко потребовал от США вернуть 44 млн долларов

    Лукашенко: США должны вернуть Белоруссии 44 млн долларов

    Лукашенко потребовал от США вернуть 44 млн долларов
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом при условии возврата Минску замороженных американскими банками 44 млн долларов.

    Лукашенко назвал условия для возобновления полноценного диалога с Вашингтоном, передает БелТА. Политик подчеркнул, что беседа не должна стать простой формальностью. «Надо понимать: встретились, а что дальше? Поздоровались и разъехались?», – заявил белорусский лидер.

    Среди ключевых пунктов возможной сделки Минск рассматривает отмену санкционных ограничений, возобновление работы дипломатических представительств и экспорт калийных удобрений. Сейчас белорусская сторона уже загружает судно с удобрениями для американского рынка. При этом немедленные крупные поставки невозможны из-за действующих контрактов на текущий год.

    «Должок верните. 43-44 млн долларов наших в Ситибанке застряли – компания, которая с нами сотрудничала, заплатила деньги. У богатой Америки застряли. Вы нам, пожалуйста, верните эти деньги. Правительство мне доложило письменно. Деньги верните! Это же позор для США. Потом мы с вами будем договариваться о более серьезных вещах», – заявил Лукашенко.

    Ранее Лукашенко заявил об отгрузке калийных удобрений в Соединенные Штаты.

    Летом белорусский лидер выразил готовность нормализовать отношения с Вашингтоном.

    Весной Лукашенко рассказал о подготовке большой сделки с американской стороной.

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    12 сентября 2026, 09:49 • Новости дня
    На оружейном заводе в Болгарии прогремела серия мощных взрывов

    На болгарском оружейном заводе произошла серия взрывов на складах боеприпасов

    На оружейном заводе в Болгарии прогремела серия мощных взрывов
    @ Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На складах военного завода в Болгарии прогремели взрывы, передает телеканал Nova.

    Инцидент случился на объектах компании «Емко», передает РИА «Новости». Огонь охватил одно из помещений, после чего пламя стремительно перекинулось на соседние строения комплекса, состоящего из 11 зданий.

    «Произошло воспламенение боеприпасов, и на месте происшествия раздалась серия взрывов», – сообщил один из директоров предприятия. В результате происшествия никто не пострадал.

    Отмечается, что это уже второе подобное чрезвычайное происшествие на данном заводе за последний месяц. Десятого августа на одном из складов также произошел взрыв.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее пожар грузовика спровоцировал серию вторичных детонаций на болгарском оборонном объекте возле Трявны. В конце августа мощный взрыв прогремел на оружейном складе в ливийском городе Мисурата. Незадолго до этого молдавские полицейские обнаружили обломки боевого беспилотника на месте сильного возгорания в районе Штефан-Водэ.

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    11 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Песков рассказал о самых необычных подарках Путину от иностранных лидеров

    Песков: Зарубежные коллеги дарили Путину книги, машину и лошадей

    Песков рассказал о самых необычных подарках Путину от иностранных лидеров
    @ Кристина Соловьeва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перечислил самые необычные подарки, которые Владимир Путин получал от зарубежных коллег, включая лошадей, собак и автомобили.

    По словам Пескова, Путин регулярно получает разнообразные презенты от зарубежных коллег, передает РИА «Новости». В пятницу после переговоров индийский премьер-министр Нарендра Моди вручил российскому лидеру переведенный на русский язык древнеиндийский трактат о жизни «Тирукурал».

    Комментируя эту тему, пресс-секретарь президента перечислил наиболее запоминающиеся подношения. «Да все дарили: собак дарили, лошадей дарили. Что еще дарили? Машину дарили. И книги дарили, и предметы старины дарили, и произведения местных мастеров дарили. Много было за эти годы», – рассказал представитель Кремля.

    По словам Пескова, для администрации главы государства большинство презентов становятся полной неожиданностью. Однако он уточнил, что в некоторых случаях иностранные делегации заранее предупреждают о своих намерениях, поскольку дипломатический протокол подразумевает взаимный обмен подарками.

    Ранее Дмитрий Песков сообщил о регулярном обмене протокольными подарками на встречах с зарубежными лидерами.

    Сам Владимир Путин вспомнил о подаренной ему однажды юрте.

    Подаренные лидером КНДР Ким Чен Ыном собаки редкой породы пхунсан успешно адаптируются в Москве.

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    12 сентября 2026, 04:05 • Новости дня
    Ключевые конгрессмены-демократы в США выступили против законопроекта Грэма
    Ключевые конгрессмены-демократы в США выступили против законопроекта Грэма
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Старшие демократы в ключевых комитетах Палаты представителей Конгресса США выступили против законопроекта покойного Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) об ужесточении санкций против России.

    Заявление сделали старшие демократы в профильных комитетах Палаты представителей – по иностранным делам, доходам и расходам, а также в совместном экономическом – Грегори Микс, Ричард Нил и Дон Байер, передает ТАСС.

    «Демократы в Палате представителей твердо поддерживают Украину. Однако Закон о санкциях в отношении России и Ирана имени Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) нанес бы больше вреда, чем пользы», – говорится в заявлении.

    По их словам, законопроект чрезмерно расширяет полномочия президента США в сфере применения импортных пошлин и позволяет ему слишком гибко распоряжаться новыми санкционными инструментами. Демократы считают, что эти недостатки грозят ростом цен в США и одновременно способны подорвать долгосрочную поддержку Украины.

    Палата представителей, которую сейчас контролируют республиканцы, приступит к обсуждению законопроекта об ужесточении санкций против России на следующей неделе. Процедурный комитет нижней палаты Конгресса ранее объявил, что рабочее заседание по рассмотрению инициативы пройдет 14 сентября.

    Микс, Нил и Байер отметили, что в целом поддерживают идею ужесточения ограничительных мер против России. Демократы заявили о намерении добиваться двухпартийных переговоров обеих палат Конгресса для выработки законопроекта с прочной поддержкой, а также призвали Белый дом без промедлений воспользоваться уже имеющимися у него полномочиями по расширению санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, законопроект о санкциях против России, основным разработчиком которого был Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), застрял в Палате представителей Конгресса США из-за опасений расширения тарифных полномочий президента.

    Журналист Эндрю Десидерио ранее оценивал шансы на принятие документа Палатой представителей как крайне низкие.

    Конгрессмены Брэд Шнайдер и Дон Бейер выступили против инициативы, назвав ее скрытой попыткой дать Белому дому право вводить пошлины против торговых партнеров США.

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    11 сентября 2026, 17:42 • Новости дня
    Минюст исключил историка Понасенкова из реестра иноагентов
    Минюст исключил историка Понасенкова из реестра иноагентов
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Историка Евгения Понасенкова исключили из реестра Министерства юстиции в связи с утратой признаков иностранного агента.

    Министерство юстиции России исключило Евгения Понасенкова из реестра иностранных агентов. Причиной такого решения стала полная утрата деятелем признаков иностранного агента, следует из сообщения на сайте Минюста.

    «В соответствии с распоряжением Минюста России в связи с утратой признаков иностранного агента из реестра исключен Е. Н. Понасенков», – говорится в официальном заявлении министерства.

    Публицист пополнил данный список весной 2022 года. Впоследствии он неоднократно пытался оспорить присвоенный статус в судебном порядке, подавая соответствующие иски.

    Ранее Верховный суд России отказал Евгению Понасенкову в рассмотрении жалобы на статус иноагента.

    Министерство юстиции обнаружило в публикациях историка идею превосходства европейской государственности.

    В июле текущего года блогер накопил задолженность по налогам в размере 2,3 млн рублей.

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