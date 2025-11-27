В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.2 комментария
Роспотребнадзор опроверг информацию о «новом вирусе» в России
Сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируется по всей России, при этом новые или необычные вирусы среди пациентов не выявлены, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор опроверг информацию о якобы новом вирусе, который распространяется по России, передает ТАСС.
В сообщении подчеркивается: «Роспотребнадзор опровергает сообщения о «новом необычном вирусе», распространяющемся в России. В настоящий момент в стране наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Среди выявленных вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа A(H3N2)».
Пресс-служба отметила, что благодаря постоянному эпидемиологическому мониторингу и геномному эпиднадзору специалисты не выявили на территории страны новых нетипичных патогенов.
В ведомстве порекомендовали сделать прививку, напомнив, что вакцинация от гриппа по-прежнему остается самым эффективным способом профилактики и защиты от тяжелых форм заболевания.
