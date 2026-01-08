Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.15 комментариев
Гутерриш выразил сожаление из-за выхода США из структур ООН
Генсек ООН Гутерриш выразил сожаление из-за выхода США из структур организации
Решение США прекратить участие и финансирование 31 структуры ООН, включая ЮНКТАД и «ООН-женщины», вызвало сожаление у генсека Антониу Гутерриша.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление по поводу решения США выйти из ряда структур организации, передает ТАСС.
На брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подчеркнул: «Генеральный секретарь сожалеет о сделанном Белым домом объявлении, касающемся решения США выйти из ряда структур ООН». Он напомнил, что взносы в регулярный и миротворческий бюджет ООН, утвержденные Генассамблеей, обязательны для всех стран-членов, включая Соединенные Штаты.
Несмотря на решение Вашингтона, все структуры ООН продолжат свою работу. Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп распорядился о выходе страны из 66 международных организаций, которые, по мнению Белого дома, больше не отвечают интересам США. В этот список вошла 31 структура ООН, среди которых ЮНКТАД, ЮНФПА, РКИК и «ООН-женщины».
США также прекратят участие и финансирование данных организаций через все федеральные ведомства. В 2025 году Трамп уже объявил о прекращении финансирования и выходе США из ряда ключевых организаций системы ООН, включая ВОЗ, ЮНЕСКО, СПЧ ООН и БАПОР. Эти шаги вызвали обеспокоенность в ООН и международном сообществе по поводу дальнейшего взаимодействия с Соединенными Штатами в глобальных вопросах.
Ранее в четверг сообщалось, что Соединенные Штаты прекратили финансирование Зеленого климатического фонда ООН.