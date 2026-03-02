Tекст: Катерина Туманова

«Кладбища на востоке Украины, по нашим наблюдениям, демонстрируют стабильный рост – увеличились более чем в три раза по сравнению с 2023 годом. Причем такая тенденция наблюдается именно на военных кладбищах, захоронение на которых считается весьма почетным», – рассказал ТАСС представитель подполья.

По его словам, расширять места для захоронений не успевают, свободные места заканчиваются быстро. В результате участились случаи, когда за новые участки на военных кладбищах возникает борьба между родственниками погибших.

В подполье отметили, что ситуация становится все острее на фоне продолжающегося конфликта.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский сделал кладбища украинской национальной идеей. На кладбище Львова в ноябре оставалось 20 мест для боевиков ВСУ. Об этом сделала материал британская Times. На Украине власти и военные не поделили землю под кладбище для солдат ВСУ.

В январе вице-премьер Украины Кулеба заявил, что украинцев объединяет кладбище.