Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения Доски почета в Ейске

Tекст: Дарья Григоренко

По данным СК, инцидент произошел в январе 2026 года, когда неизвестные облили фотографии на Доске почета неизвестной жидкостью, передает РИА «Новости».

В Следственном комитете отметили, что по этому факту уже организована процессуальная проверка силами управления СК России по Краснодарскому краю. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК региона Андрею Маслову возбудить уголовное дело и держать его на контроле, предоставляя доклады о ходе расследования.

В полиции Ейского района подтвердили, что также проводят проверку по поступившей информации. В ведомстве подчеркнули, что сведения о случившемся впервые появились в одном из Telegram-каналов. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, чтобы установить личности причастных к осквернению Доски почета.

Ранее в Москве сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту осквернения памятника ветеранам МЧС на Кременчугской улице. Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела в отношении бойца ММА, устроившего спарринг с памятником ветеранам МЧС в Москве.