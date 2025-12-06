Бастрыкину доложили о спарринге ММА-бойца с памятником ветеранам МЧС

Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.4 комментария
Бастрыкину доложили о спарринге ММА-бойца Исмаилова с памятником ветеранам МЧС
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела в отношении бойца ММА, устроившего спарринг с памятником ветеранам МЧС в Москве, сообщили в Следственном комитете.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного против бойца ММА по обвинению в осквернении памятника ветеранам МЧС. Сообщается, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщается в Telegram-канале СК России.
По данным следствия, преступление квалифицировано по п. б, ч. 2 ст. 243.4 УК РФ – уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений. Ранее в социальных сетях появилось видео, в котором Заур Исмаилов, боец ММА, накинул жгут для тренировки на статую ребенка, расположенную у памятника ветеранам МЧС, после чего имитировал удары руками и ногами.
В комментариях Исмаилов пояснил, что подобные тренировки проводит уже шесть лет. После публикации видео спортсмена задержали, а в отношении него возбудили уголовное дело по факту осквернения памятника.
В Москве сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту осквернения памятника ветеранам МЧС на Кременчугской улице.